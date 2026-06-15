https://ukraina.ru/20260615/begemot-ustupaet-gerani-v-dalnosti-no-zapad-vlozhilsya-v-tochnost-bogachv-o-novom-drone-vsu-1080192847.html

"Бегемот" уступает "Герани" в дальности, но Запад вложился в точность: Богачёв о новом дроне ВСУ

"Бегемот" уступает "Герани" в дальности, но Запад вложился в точность: Богачёв о новом дроне ВСУ - 15.06.2026 Украина.ру

"Бегемот" уступает "Герани" в дальности, но Запад вложился в точность: Богачёв о новом дроне ВСУ

Российский дрон "Герань" летит до 2000 км — почти в семь раз дальше украинского "Бегемота" (300 км), при этом он дешевле и пригодна для массового производства. Также он проигрывает по дальности и стоимости. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, экономист, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Богачёв

2026-06-15T04:15

2026-06-15T04:15

2026-06-15T04:15

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Отвечая на вопрос о новом украинском дроне "Бегемот", эксперт сравнил его с российской "Геранью"."Если сравнивать его с "Геранью", то у "Бегемота" преимущество в боевой части (75 килограммов против 50 килограммов). "Герань" может лететь дальше (до 2000 километров), но точность у нее будет страдать", — заявил Богачёв.По словам эксперта, "Бегемот" имеет большую скрытность на дальней высоте, в то время как у "Герани" высокий шум и крупные габариты. При этом российский беспилотник дешевле благодаря упрощённой конструкции и низкой стоимости. Политолог отметил, что у нового дрона ВСУ "точность повыше, но и цена побольше" — из-за модульной конструкции и применения искусственного интеллекта (ИИ)."Таким образом, "Бегемот" — это новое поколение ударных БПЛА. Он предназначен не для массовых атак, а для точечного уничтожения крупных целей в тылу: командные пункты, позиции ПВО, логистические узлы", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Сергей Богачев: Война на Украине может завершиться в конце года, пройдя перед этим через этап эскалации" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты специальной военной операции — в материале "Владислав Угольный: Когда ВСУ выбьют из Костантиновки, группировка "Центр" перейдет в большое наступление" на сайте Украина.ру.

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