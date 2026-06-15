Россия найдёт способ нейтрализовать "Бегемота": Богачёв о гонке "щита и меча" и слабости Украины - 15.06.2026 Украина.ру
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Россия найдёт способ нейтрализовать "Бегемота": Богачёв о гонке "щита и меча" и слабости Украины
Россия найдёт способ нейтрализовать "Бегемота": Богачёв о гонке "щита и меча" и слабости Украины - 15.06.2026 Украина.ру
Россия найдёт способ нейтрализовать "Бегемота": Богачёв о гонке "щита и меча" и слабости Украины
Россия найдёт способ нейтрализовать новый украинский дрон "Бегемот". Логистические маршруты поставок его компонентов контролируются космической разведкой РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, экономист, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Богачёв
2026-06-15T05:45
2026-06-15T05:45
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В беседе с экспертом журналист отметил, что у Украины появилась новая модель БПЛА – "Бегемот". Это дрон немецкого производства. Он считается аналогом "Герани" с дальностью действия до 300 километров и двойной боевой частью весом в 75 килограммов. Якобы им был нанесен удар по мосту в Чонгаре.Говоря о новом украинском беспилотнике, эксперт затронул вопрос о том, сможет ли Россия противостоять этой угрозе и насколько серьёзно Запад может нарастить производство таких дронов."Полагаю, что в российских конструкторских бюро тоже занимаются технической и технологической оснасткой своих БПЛА. Всегда идет гонка щита и меча", — заявил Богачёв.При этом Украина сама по себе не способна нивелировать своё отставание в дальней авиации и в артиллерии, в чём Россия её превосходит. После того, как основные мощности "Южмаша" и "Мотор Сичи" были разрушены, на Украине невозможно производить сложные образцы вооружений, которые есть в России, пояснил он."Повторюсь, все зависит от того, в каком объеме Украина и Запад смогут производить эти дроны и насколько быстро Россия приспособится к отражению этой угрозы", — подчеркнул политолог.Богачёв также отметил, что логистические маршруты, по которым компоненты этих БПЛА направляются на Украину для сборки, контролируются космической разведкой РФ. "Сомнительно, что ВСУ их будут массово применять. А то, что Россия найдет способ нейтрализовать их, более вероятно", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Сергей Богачев: Война на Украине может завершиться в конце года, пройдя перед этим через этап эскалации" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты специальной военной операции — в материале "Владислав Угольный: Когда ВСУ выбьют из Костантиновки, группировка "Центр" перейдет в большое наступление" на сайте Украина.ру.
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Россия найдёт способ нейтрализовать "Бегемота": Богачёв о гонке "щита и меча" и слабости Украины

05:45 15.06.2026
 
© РИА Новости . сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости . сгенерировано ИИ
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Россия найдёт способ нейтрализовать новый украинский дрон "Бегемот". Логистические маршруты поставок его компонентов контролируются космической разведкой РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, экономист, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Богачёв
В беседе с экспертом журналист отметил, что у Украины появилась новая модель БПЛА – "Бегемот". Это дрон немецкого производства. Он считается аналогом "Герани" с дальностью действия до 300 километров и двойной боевой частью весом в 75 килограммов. Якобы им был нанесен удар по мосту в Чонгаре.
Говоря о новом украинском беспилотнике, эксперт затронул вопрос о том, сможет ли Россия противостоять этой угрозе и насколько серьёзно Запад может нарастить производство таких дронов.
"Полагаю, что в российских конструкторских бюро тоже занимаются технической и технологической оснасткой своих БПЛА. Всегда идет гонка щита и меча", — заявил Богачёв.
При этом Украина сама по себе не способна нивелировать своё отставание в дальней авиации и в артиллерии, в чём Россия её превосходит.
После того, как основные мощности "Южмаша" и "Мотор Сичи" были разрушены, на Украине невозможно производить сложные образцы вооружений, которые есть в России, пояснил он.
"Повторюсь, все зависит от того, в каком объеме Украина и Запад смогут производить эти дроны и насколько быстро Россия приспособится к отражению этой угрозы", — подчеркнул политолог.
Богачёв также отметил, что логистические маршруты, по которым компоненты этих БПЛА направляются на Украину для сборки, контролируются космической разведкой РФ. "Сомнительно, что ВСУ их будут массово применять. А то, что Россия найдет способ нейтрализовать их, более вероятно", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Сергей Богачев: Война на Украине может завершиться в конце года, пройдя перед этим через этап эскалации" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты специальной военной операции — в материале "Владислав Угольный: Когда ВСУ выбьют из Костантиновки, группировка "Центр" перейдет в большое наступление" на сайте Украина.ру.
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