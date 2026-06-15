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При атаке БПЛА на Тульский городской округ погибли три человека, среди раненых — годовалый ребёнок

При атаке БПЛА на Тульский городской округ погибли три человека, среди раненых — годовалый ребёнок - 15.06.2026 Украина.ру

При атаке БПЛА на Тульский городской округ погибли три человека, среди раненых — годовалый ребёнок

При атаке украинских БПЛА на жилой сектор в Тульском городском округе погибли три человека, среди раненых — годовалый ребёнок. Об этом губернатор Дмитрий Миляев в ночь на 15 июня сообщил в своём канале на платформе "Макс"

2026-06-15T04:24

2026-06-15T04:24

2026-06-15T04:24

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"Сегодня ночью атаке БПЛА подвергся жилой сектор городского округа Тула... К сожалению, по первичной информации, три человека погибли. Ещё трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", — написал Миляев.Он также уточнил, что в посёлках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский несколько частных жилых домов и коммерческих объектов получили различные повреждения.На месте работают экстренные службы, сотрудники регионального правительства и городской администрации. В правительстве развёрнута работа оперативного штаба."Будьте внимательны и осторожны, опасность БПЛА в регионе сохраняется", — обратился к жителям губернатор.Ранее сообщалось , что в 2:02 мск в Тульской области была объявлена ракетная опасность. В 2:39 мск она была отменена.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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