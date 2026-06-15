Силы ПВО за неделю сбили над территорией России не менее 4188 украинских БПЛА - 15.06.2026 Украина.ру
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Силы ПВО за неделю сбили над территорией России не менее 4188 украинских БПЛА
Силы ПВО за неделю сбили над территорией России не менее 4188 украинских БПЛА - 15.06.2026 Украина.ру
Силы ПВО за неделю сбили над территорией России не менее 4188 украинских БПЛА
Киевский режим продолжает массированные атаки на российские регионы — силы ПВО за неделю перехватили и уничтожили над территорией России не менее 4188 украинских БПЛА. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ в ночь на 15 июня сообщает РИА Новости
2026-06-15T03:57
2026-06-15T03:57
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Больше всего вражеских беспилотников самолётного типа дальнего действия было сбито 10 июня (766 единиц) и 11 июня (798 единиц). Почти все атаки украинских БПЛА совершались на европейскую часть России.За предыдущую неделю, период с 1 по 7 июня, силы ПВО ВС РФ перехватили не менее 3738 украинских беспилотников.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:00 мск 15 июня - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Силы ПВО за неделю сбили над территорией России не менее 4188 украинских БПЛА

03:57 15.06.2026
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
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Киевский режим продолжает массированные атаки на российские регионы — силы ПВО за неделю перехватили и уничтожили над территорией России не менее 4188 украинских БПЛА. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ в ночь на 15 июня сообщает РИА Новости
Больше всего вражеских беспилотников самолётного типа дальнего действия было сбито 10 июня (766 единиц) и 11 июня (798 единиц). Почти все атаки украинских БПЛА совершались на европейскую часть России.
За предыдущую неделю, период с 1 по 7 июня, силы ПВО ВС РФ перехватили не менее 3738 украинских беспилотников.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:00 мск 15 июня - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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