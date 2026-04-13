https://ukraina.ru/20260413/glava-mid-irana-obvinil-ssha-v-sryve-mirnykh-peregovorov--1077840162.html

Глава МИД Ирана обвинил США в срыве мирных переговоров

Иран и США были близки к заключению соглашения, но оно не состоялось из-за неприемлемых максималистских требований и изменения условий со стороны Вашингтона, сообщил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи в Х

2026-04-13T14:46

новости

иран

сша

вашингтон

джей ди вэнс

джаред кушнер

стив уиткофф

мид

украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074533905_0:65:1344:821_1920x0_80_0_0_f876e7ec6f36c9606fdd7c6e30aeb9a2.jpg

"Когда мы были всего в дюймах от "Меморандума Исламабада", мы столкнулись с максимализмом, постоянным изменением условий и блокадой", - рассказал он.Министр подчеркнул, что "добрые намерения вызывают ответные добрые намерения, а враждебность порождает враждебность".Ранее в Пакистане состоялись прямые переговоры между Ираном и США. Иран представляли Аббас Аракчи и председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф. Со стороны США присутствовали вице-президент Джей Ди Вэнс, а также спецпосланники президента Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф.Переговоры длились 21 час. После их завершения Вэнс заявил журналистам, что не увидел от Исламской Республики решимости отказаться от ядерного оружия в долгосрочной перспективе, после чего покинул Исламабад.Подробнее - в материале Переговоры Ирана и США в Исламабаде завершились без соглашения на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

