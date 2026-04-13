Глава МИД Ирана обвинил США в срыве мирных переговоров
Иран и США были близки к заключению соглашения, но оно не состоялось из-за неприемлемых максималистских требований и изменения условий со стороны Вашингтона, сообщил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи в Х
Глава МИД Ирана обвинил США в срыве мирных переговоров
14:46 13.04.2026 (обновлено: 14:47 13.04.2026)
Иран и США были близки к заключению соглашения, но оно не состоялось из-за неприемлемых максималистских требований и изменения условий со стороны Вашингтона, сообщил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи в Х
"Когда мы были всего в дюймах от "Меморандума Исламабада", мы столкнулись с максимализмом, постоянным изменением условий и блокадой", - рассказал он.
Министр подчеркнул, что "добрые намерения вызывают ответные добрые намерения, а враждебность порождает враждебность".
Ранее в Пакистане состоялись прямые переговоры между Ираном и США. Иран представляли Аббас Аракчи и председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф. Со стороны США присутствовали вице-президент Джей Ди Вэнс, а также спецпосланники президента Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф.
Переговоры длились 21 час. После их завершения Вэнс заявил журналистам, что не увидел от Исламской Республики решимости отказаться от ядерного оружия в долгосрочной перспективе, после чего покинул Исламабад.