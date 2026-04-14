"Дроны будут господствовать, пока не полетят ядерные боеголовки": Ищенко о будущем войны
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКонкурс полевой выучки "Стратегическое многоборье" в Новосибирской области
Дроны играют важную роль только до первого ядерного удара — после этого большая часть беспилотников не сможет взлететь. Воевать придётся технологиями 1950-х годов, когда техника ездит "с помощью палки, веревочной петли и какой-то матери". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Журналист спросил эксперта, укрепилось ли положение Китая на мировой арене благодаря поставкам комплектующих для дронов. Ищенко ответил, что вопрос нужно рассматривать шире.
"Дроны играют важную роль ровно до тех пор, пока не был нанесен первый ядерный удар. А уж тем более, пока не был нанесен первый десяток ядерных ударов. После этого большая часть дронов вряд ли сможет взлететь", — заявил эксперт.
По словам Ищенко, после ядерной войны придётся возвращаться к технологиям 1950-1960-х годов. "Когда техника ездит с помощью палки, веревочной петли и какой-то матери. "Сложные системы не нужны, а с простыми как-нибудь справимся. Чем проще система, тем лучше", — пояснил собеседник Украина.ру.
"В условиях, когда будет вынесена вся промышленность, а внешнеэкономические связи разорваны, вам даже не на чем будет флот в океан послать. И если у кого-то в Сибири сохранятся танки Т-34, они тоже в ход пойдут", — заключил Ростислав Ищенко.
Подписывайся на