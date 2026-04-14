"Дроны будут господствовать, пока не полетят ядерные боеголовки": Ищенко о будущем войны - 14.04.2026 Украина.ру
"Дроны будут господствовать, пока не полетят ядерные боеголовки": Ищенко о будущем войны
Дроны играют важную роль только до первого ядерного удара — после этого большая часть беспилотников не сможет взлететь. Воевать придётся технологиями 1950-х годов, когда техника ездит "с помощью палки, веревочной петли и какой-то матери". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Дроны будут господствовать, пока не полетят ядерные боеголовки": Ищенко о будущем войны

04:00 14.04.2026
 
Дроны играют важную роль только до первого ядерного удара — после этого большая часть беспилотников не сможет взлететь. Воевать придётся технологиями 1950-х годов, когда техника ездит "с помощью палки, веревочной петли и какой-то матери". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Журналист спросил эксперта, укрепилось ли положение Китая на мировой арене благодаря поставкам комплектующих для дронов. Ищенко ответил, что вопрос нужно рассматривать шире.
"Дроны играют важную роль ровно до тех пор, пока не был нанесен первый ядерный удар. А уж тем более, пока не был нанесен первый десяток ядерных ударов. После этого большая часть дронов вряд ли сможет взлететь", — заявил эксперт.
По словам Ищенко, после ядерной войны придётся возвращаться к технологиям 1950-1960-х годов. "Когда техника ездит с помощью палки, веревочной петли и какой-то матери. "Сложные системы не нужны, а с простыми как-нибудь справимся. Чем проще система, тем лучше", — пояснил собеседник Украина.ру.
"В условиях, когда будет вынесена вся промышленность, а внешнеэкономические связи разорваны, вам даже не на чем будет флот в океан послать. И если у кого-то в Сибири сохранятся танки Т-34, они тоже в ход пойдут", — заключил Ростислав Ищенко.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Дроны будут господствовать на поле боя до тех пор, пока не полетят ядерные боеголовки" на сайте Украина.ру.
О том, как Россия использует атомную энергетику для решения геополитических вызовов, в том числе связанных с Ираном и Украиной — в материале "От Ормуза до Запорожья. Юрий Станкевич о том, как Россия бьет мирным атомом по кризису в Иране и Украине" на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
05:00"Господство дронов уходит в прошлое, как только находится противоядие": Ищенко о гонке вооружений
04:47Иран потребовал от пяти арабских стран компенсаций за участие в агрессии
04:45"Европу лишили разума": Школьников о том, почему США бросают НАТО и что ждёт Россию в Арктике
04:30"Человек — существо любознательное": Ищенко о важности и неизбежности освоения космоса
04:15"США ничуть не рады АЭС в Египте": Юрий Станкевич о российском атомном проекте
04:11"Следующий шаг должны сделать иранцы": Вэнс пояснил позицию США
04:00"Дроны будут господствовать, пока не полетят ядерные боеголовки": Ищенко о будущем войны
03:38Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию на Ближнем Востоке
03:16Иран оценил ущерб от американо-израильских бомбардировок
02:37Мелитополь Запорожской области и Курск атакуют БПЛА, опасность объявлена ещё в ряде регионов
02:00Фронтовая сводка за 13 апреля от канала "Дневник Десантника"
01:40Пушков оценил влияние блокады США Ормузского пролива на рынок нефти
01:00Киев рассматривает вопрос о введении трудовой повинности для населения
00:28Ракетная опасность и угроза БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу
00:22Зеленский выложил фото на фоне "новейших украинских разработок"
00:18Бельгия и Испания выделяют Украине по 1 миллиарду евро помощи
00:12Как отмечали Пасху на Украине — рассказывает "На самом деле в Харькове"
00:08Небензя: слова Каллас о России и Китае вызывают вопросы к ее учителю истории
00:02Медведев увидел в действиях США в Ормузском проливе аналогию с антиутопией "1984" Оруэлла
23:57Путин показал всему миру позицию России в отношении Ирана
Лента новостейМолния