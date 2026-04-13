Венгрия после Орбана: чем Будапешт теперь не угодил Зеленскому? Хроника событий на утро 13 апреля

Венгрия после Орбана: чем Будапешт теперь не угодил Зеленскому? Хроника событий на утро 13 апреля - 13.04.2026 Украина.ру

Венгрия после Орбана: чем Будапешт теперь не угодил Зеленскому? Хроника событий на утро 13 апреля

Партия "Тиса" получила конституционное большинство. В конфликте на Ближнем Востоке наблюдается очередной шаг эскалации после провала переговорного процесса между Вашингтоном и Тегераном. Украина и Россия сегодня ночью возобновили удары дальнобойными дронами после завершения пасхального перемирия

2026-04-13T10:20

2026-04-13T10:20

2026-04-13T11:05

Венгрия сменила вывеску, но не сутьПо итогам парламентских выборов, после обработки почти 73% голосов, оппозиционная партия "Тиса" сохраняет конституционное большинство — 138 мандатов. Это означает, что новое правительство получило право самостоятельно вносить поправки в основной закон, не оглядываясь на коалиционных партнёров. Экс-премьер Виктор Орбан, чья партия "Фидес" почти 15 лет доминировала на политической сцене, признал поражение. "Результаты выборов, хотя и не окончательные, но понятны. Ответственность управлять страной нам не досталась. Я поздравил победителей", — заявил Орбан. Он подчеркнул, что его партия перейдет в оппозицию, но продолжит служить Венгрии. Новый лидер Венгрии, Петер Мадьяр, уже обозначил кардинально иной внешнеполитический курс, особенно в чувствительном для Брюсселя и Киева вопросе отношений с Москвой. Мадьяр заявил, что будет вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, в частности, о поставках энергоресурсов. Напомним, Орбан требовал от Украины запустить российскую нефть по трубопроводу "Дружба", блокируя до тех пор кредит ЕС и санкции против РФ. Владимир Зеленский обещал запустить трубопровод к концу весны. Теперь этот "нефтяной ультиматум" переходит по наследству новому премьеру. Однако для Киева смена власти в Будапеште несёт двойственные последствия. Как пишет газета Politico, анализируя итоги парламентских выборов, Петер Мадьяр выступает против поставок оружия Украине и ускоренного вступления Киева в ЕС. С одной стороны, Мадьяр хочет поддерживать хорошие отношения с Брюсселем и, вероятно, разблокирует 90-миллиардный кредит Украине, считает издание. Это та самая "сладкая" часть для Зеленского. "Но для Зеленского это горько-сладкая победа, — резюмирует Politico. — Поскольку новый премьер-министр заявил, что выступает против поставки венгерского оружия или денег в Киев, а также против ускорения вступления Украины в ЕС. Мадьяр пообещал вынести этот вопрос на референдум, что фактически означало бы затягивание процесса, учитывая сильные антиукраинские настроения в венгерском обществе, которые ему необходимо учитывать, чтобы сохранить поддержку".Что происходит на Ближнем Востоке?Соединенные Штаты начинают морскую блокаду Ирана с 13 апреля, сообщили в Центральном командовании ВС США. Президент США Дональд Трамп отметил, что в ней будут участвовать и другие страны, не уточнив, какие именно. Одновременно, как пишет The Wall Street Journal, Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления ограниченных ударов по Ирану. Дипломатический трек, судя по всему, зашел в тупик — иранская сторона ранее назвала американские требования "чрезмерно жесткими и нелогичными", а Вашингтон, в свою очередь, счел 10-пунктный план Тегерана "недостаточно хорошим". На этом фоне израильская армия (ЦАХАЛ) также готовится к возобновлению боевых действий против Тегерана. Как сообщают источники, решение связано с "провалом переговоров" между США и Ираном. Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в период с 24.00 мск 12 апреля до 7.00 мск 13 апреля дежурные силы ПВО отразили атаку, которая велась сразу по нескольким российским регионам. Наибольшее количество дронов было уничтожено над территорией Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Смоленской областей, а также над Республикой Крым. Пасхальное перемирие, объявленное на период праздников, не привело к каким-либо изменениям на линии фронта. По подсчетам Минобороны России, противник нарушил его более 1971 раза. Встречные обвинения в адрес российской стороны, в свою очередь, выдвинул и Генеральный штаб ВСУ. Стоит отметить, что обе стороны обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня, но подтверждали, что дальнобойных ударов дронами и ракетами не было.К ночи в ряде регионов России работали средства противовоздушной обороны, отражая атаки беспилотников противника. Вражеские ресурсы, в свою очередь, заявили о ночных ударах российскими беспилотниками "Герань" по Кировоградской, Сумской, Черниговской и Днепропетровской областям. Обмен ударами продолжился, несмотря на формальный режим тишины. Тем временем военкоры Телеграм-канала "Два майора" опубликовали фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Сумском направлении противник завершил переброску в Сумской район резервов командования сухопутных войск. Речь идет о военнослужащих 92-го и 209-го отдельных противотанковых батальонов. Наращивание группировки в приграничье свидетельствует о подготовке к активным действиям или попытке стабилизировать фронт. На Харьковском направлении враг продолжает переброску резервов и доукомплектование подразделений на Волчанском участке. Ситуация здесь остается напряженной, стороны наращивают силы для возможных столкновений. На Купянском направлении фиксируются позиционные бои непосредственно в Купянске. Российские войска активно применяют ФАБ с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) по позициям противника. Несколько более динамичная обстановка наблюдается на юге, в районе Куриловки, где подразделения Вооруженных сил России постепенно продвигаются на запад. На Запорожском фронте продолжаются позиционные бои в Приморском и Степногорске. На Ореховском направлении наши войска наносят удары дронами по позициям ВСУ. Обстановка здесь развивается без значимых изменений линии соприкосновения. На Херсонском направлении перемирия как будто и не было. Фронт традиционно без движения, однако количество раненых гражданских от ударов ВСУ заметно превышает обычный уровень. Пострадали шесть мирных жителей в населенных пунктах Великие Копани, Раденск, Любимовка и Новая Каховка. Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру, несмотря на любые декларации о прекращении огня.Не задалась православная Пасха для президента США Дональда Трампа. Подробнее - в материале Ормуз и Орбан – двойное фиаско имени Трампа

киев

украина

россия

венгрия

сша

иран

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

эксклюзив, хроники, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, сводка сво, киев, украина, россия, мадьяр, виктор орбан, владимир зеленский, ес, вооруженные силы украины, спецоперация, вс рф, наступление вс рф, венгрия, сша, иран, украина.ру