Мадьяр пообещал взять трубку, если ему позвонит Путин - 13.04.2026 Украина.ру
Мадьяр пообещал взять трубку, если ему позвонит Путин
Мадьяр пообещал взять трубку, если ему позвонит Путин - 13.04.2026 Украина.ру
Мадьяр пообещал взять трубку, если ему позвонит Путин
Лидер венгерской партии "Тиса", победившей на парламентских выборах, Петер Мадьяр заявил, что ответит на звонок президента России Владимира Путина, если тот проявит инициативу. Об этом 13 апреля сообщил телеграм-канал Украина.ру
2026-04-13T23:52
2026-04-13T23:52
При этом он подчеркнул, что намерен вести с Москвой прагматичный диалог, поскольку Венгрия зависит от энергоресурсов из России.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в графике Владимира Путина пока нет контактов с Мадьяром, однако Кремль рассчитывает, что со временем они состоятся. Мадьяр также заявлял о намерении нового венгерского правительства вести переговоры с президентом России при необходимости, подчеркнув при этом, что друзьями страны не станут.Ранее уведомлялось, что Европейская комиссия начала "немедленное взаимодействие" с новым премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром по разблокировке 35 миллиардов евро, предназначавшихся как помощь экономике страны. ЕК настаивает, чтобы новое правительство Венгрии наладило отношения с Украиной и начало проводить давно требуемые реформы. Европейские дипломаты предполагают, что Будапешт разблокирует кредит Украине на 90 миллиардов евро и снимет вето с нового пакета антироссийских санкций.Для получения финансирования Венгрии необходимо выполнить 27 условий, призванных обеспечить верховенство права, усилить борьбу с коррупцией и независимость судебной системы. Из-за отказа уходящего премьера Виктора Орбана проводить требуемые реформы были заморожены около 35 миллиардов евро из фондов ЕС, предназначенных для Венгрии.Мадьяр также заявлял, что Россия представляет угрозу безопасности, сославшись на исторический опыт венгерского народа - ЕК начала работать над разблокировкой €35 млрд помощи для Венгрии.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Мадьяр пообещал взять трубку, если ему позвонит Путин

Лидер венгерской партии "Тиса", победившей на парламентских выборах, Петер Мадьяр заявил, что ответит на звонок президента России Владимира Путина, если тот проявит инициативу. Об этом 13 апреля сообщил телеграм-канал Украина.ру
"Если Путин позвонит, я отвечу на звонок, но я не думаю, что это произойдет", — сказал Мадьяр на пресс-конференции.
Он добавил, что попросил бы Путина в этом разговоре закончить конфликт на Украине. "Вероятно, это был бы короткий телефонный разговор", — отметил политик.
При этом он подчеркнул, что намерен вести с Москвой прагматичный диалог, поскольку Венгрия зависит от энергоресурсов из России.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в графике Владимира Путина пока нет контактов с Мадьяром, однако Кремль рассчитывает, что со временем они состоятся.
Мадьяр также заявлял о намерении нового венгерского правительства вести переговоры с президентом России при необходимости, подчеркнув при этом, что друзьями страны не станут.
Ранее уведомлялось, что Европейская комиссия начала "немедленное взаимодействие" с новым премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром по разблокировке 35 миллиардов евро, предназначавшихся как помощь экономике страны.
ЕК настаивает, чтобы новое правительство Венгрии наладило отношения с Украиной и начало проводить давно требуемые реформы.
Европейские дипломаты предполагают, что Будапешт разблокирует кредит Украине на 90 миллиардов евро и снимет вето с нового пакета антироссийских санкций.
Для получения финансирования Венгрии необходимо выполнить 27 условий, призванных обеспечить верховенство права, усилить борьбу с коррупцией и независимость судебной системы.
Из-за отказа уходящего премьера Виктора Орбана проводить требуемые реформы были заморожены около 35 миллиардов евро из фондов ЕС, предназначенных для Венгрии.
Мадьяр также заявлял, что Россия представляет угрозу безопасности, сославшись на исторический опыт венгерского народа - ЕК начала работать над разблокировкой €35 млрд помощи для Венгрии.
"В венгерской истории мы чувствовали его в 1849, 1944, 1945 годах, а также в 1920-х, в 1956 годах. Так что мы точно знаем, о чем идет речь. И Европа должна быть в состоянии подготовиться к этому, защитить себя", — сказал новый венгерский премьер.
