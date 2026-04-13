ЕК начала работать над разблокировкой €35 млрд помощи для Венгрии - 13.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260413/ek-nachala-rabotat-nad-razblokirovkoy-35-mlrd-pomoschi-dlya-vengrii-1077857438.html
ЕК начала работать над разблокировкой €35 млрд помощи для Венгрии
ЕК начала работать над разблокировкой €35 млрд помощи для Венгрии - 13.04.2026 Украина.ру
ЕК начала работать над разблокировкой €35 млрд помощи для Венгрии
Европейская комиссия начала "немедленное взаимодействие" с новым премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром, чья партия "Тиса" одержала победу на парламентских выборах, по разблокировке 35 миллиардов евро, предназначавшихся как помощь экономике страны. Об этом 13 апреля сообщил телеграм-канал Украина.ру
2026-04-13T23:14
2026-04-13T23:14
еврокомиссия
виктор орбан
венгрия
украина
будапешт
украина.ру
ес
урсула фон дер ляйен
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/0a/1077743313_0:0:3154:1775_1920x0_80_0_0_cbe0ff06270cf3a63cd7e7e8a8456724.jpg
По данным издания, ЕК настаивает, чтобы новое правительство Венгрии наладило отношения с Украиной и начало проводить давно требуемые реформы.Европейские дипломаты предполагают, что Будапешт разблокирует кредит Украине на 90 миллиардов евро и снимет вето с нового пакета антироссийских санкций.Для получения финансирования Венгрии необходимо выполнить 27 условий (super milestones), сформулированных ЕК в конце 2022 года и уточненных позднее. Эти условия призваны обеспечить верховенство права, усилить борьбу с коррупцией и независимость судебной системы. Из-за отказа уходящего премьера Виктора Орбана проводить требуемые реформы были заморожены около 35 миллиардов евро из фондов ЕС, предназначенных для Венгрии. Эта сумма включает почти 18 миллиардов евро из бюджета ЕС, замороженных из-за нарушений верховенства права, а также отложенную выдачу льготных оборонных кредитов на сумму более 17 миллиардов евро.Представители Еврокомиссии также ожидают скорейшего начала переговоров по урегулированию ситуации, возникшей из-за нарушения Венгрией общеевропейских правил по приему мигрантов. Из-за этого спора Будапешту ежедневно начисляется штраф в размере 1 миллиона евро, общая сумма составляет почти 900 миллионов евро.Ранее уведомлялось, что новый лидер Венгрии Петер Мадяр, победивший на парламентских выборах, заявил, что Россия представляет угрозу безопасности, сославшись на исторический опыт венгерского народа. Парламентские выборы в Венгрии, состоявшиеся 12 апреля, завершились победой оппозиционной коалиции во главе с Петером Мадьяром. Действующий премьер-министр Виктор Орбан, находившийся у власти 16 лет, признал поражение. Новое правительство уже заявило о намерении пересмотреть внешнеполитический курс страны, включая отношения с Брюсселем и позицию по украинскому вопросу - "Мы уже сталкивались с русским медведем": новый премьер Венгрии рассказал о российской угрозе.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
венгрия
украина
будапешт
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/0a/1077743313_423:0:3154:2048_1920x0_80_0_0_0fa9b56dc35c0ba59b730cabc2c3209c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
еврокомиссия, виктор орбан, венгрия, украина, будапешт, украина.ру, ес, урсула фон дер ляйен, новости
Еврокомиссия, Виктор Орбан, Венгрия, Украина, Будапешт, Украина.ру, ЕС, Урсула фон дер Ляйен, Новости

ЕК начала работать над разблокировкой €35 млрд помощи для Венгрии

23:14 13.04.2026
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГорода мира. Будапешт
Города мира. Будапешт - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Европейская комиссия начала "немедленное взаимодействие" с новым премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром, чья партия "Тиса" одержала победу на парламентских выборах, по разблокировке 35 миллиардов евро, предназначавшихся как помощь экономике страны. Об этом 13 апреля сообщил телеграм-канал Украина.ру
По данным издания, ЕК настаивает, чтобы новое правительство Венгрии наладило отношения с Украиной и начало проводить давно требуемые реформы.
Европейские дипломаты предполагают, что Будапешт разблокирует кредит Украине на 90 миллиардов евро и снимет вето с нового пакета антироссийских санкций.
"Мы начнем работать с правительством как можно скорее, чтобы добиться быстрого и давно назревшего прогресса на благо венгерского народа. Предстоит еще много работы, поскольку Венгрия возвращается на европейский путь", — сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Для получения финансирования Венгрии необходимо выполнить 27 условий (super milestones), сформулированных ЕК в конце 2022 года и уточненных позднее.
Эти условия призваны обеспечить верховенство права, усилить борьбу с коррупцией и независимость судебной системы.
Из-за отказа уходящего премьера Виктора Орбана проводить требуемые реформы были заморожены около 35 миллиардов евро из фондов ЕС, предназначенных для Венгрии.
Эта сумма включает почти 18 миллиардов евро из бюджета ЕС, замороженных из-за нарушений верховенства права, а также отложенную выдачу льготных оборонных кредитов на сумму более 17 миллиардов евро.
Представители Еврокомиссии также ожидают скорейшего начала переговоров по урегулированию ситуации, возникшей из-за нарушения Венгрией общеевропейских правил по приему мигрантов.
Из-за этого спора Будапешту ежедневно начисляется штраф в размере 1 миллиона евро, общая сумма составляет почти 900 миллионов евро.
Ранее уведомлялось, что новый лидер Венгрии Петер Мадяр, победивший на парламентских выборах, заявил, что Россия представляет угрозу безопасности, сославшись на исторический опыт венгерского народа.
"В венгерской истории мы чувствовали его в 1849, 1944, 1945 годах, а также в 1920-х, в 1956 годах. Так что мы точно знаем, о чем идет речь. И Европа должна быть в состоянии подготовиться к этому, защитить себя", — сказал Мадяр.
Парламентские выборы в Венгрии, состоявшиеся 12 апреля, завершились победой оппозиционной коалиции во главе с Петером Мадьяром.
Действующий премьер-министр Виктор Орбан, находившийся у власти 16 лет, признал поражение.
Новое правительство уже заявило о намерении пересмотреть внешнеполитический курс страны, включая отношения с Брюсселем и позицию по украинскому вопросу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
