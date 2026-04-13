https://ukraina.ru/20260413/ek-nachala-rabotat-nad-razblokirovkoy-35-mlrd-pomoschi-dlya-vengrii-1077857438.html

ЕК начала работать над разблокировкой €35 млрд помощи для Венгрии

ЕК начала работать над разблокировкой €35 млрд помощи для Венгрии - 13.04.2026 Украина.ру

ЕК начала работать над разблокировкой €35 млрд помощи для Венгрии

Европейская комиссия начала "немедленное взаимодействие" с новым премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром, чья партия "Тиса" одержала победу на парламентских выборах, по разблокировке 35 миллиардов евро, предназначавшихся как помощь экономике страны. Об этом 13 апреля сообщил телеграм-канал Украина.ру

2026-04-13T23:14

2026-04-13T23:14

2026-04-13T23:14

еврокомиссия

виктор орбан

венгрия

украина

будапешт

украина.ру

ес

урсула фон дер ляйен

новости

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/0a/1077743313_0:0:3154:1775_1920x0_80_0_0_cbe0ff06270cf3a63cd7e7e8a8456724.jpg

По данным издания, ЕК настаивает, чтобы новое правительство Венгрии наладило отношения с Украиной и начало проводить давно требуемые реформы.Европейские дипломаты предполагают, что Будапешт разблокирует кредит Украине на 90 миллиардов евро и снимет вето с нового пакета антироссийских санкций.Для получения финансирования Венгрии необходимо выполнить 27 условий (super milestones), сформулированных ЕК в конце 2022 года и уточненных позднее. Эти условия призваны обеспечить верховенство права, усилить борьбу с коррупцией и независимость судебной системы. Из-за отказа уходящего премьера Виктора Орбана проводить требуемые реформы были заморожены около 35 миллиардов евро из фондов ЕС, предназначенных для Венгрии. Эта сумма включает почти 18 миллиардов евро из бюджета ЕС, замороженных из-за нарушений верховенства права, а также отложенную выдачу льготных оборонных кредитов на сумму более 17 миллиардов евро.Представители Еврокомиссии также ожидают скорейшего начала переговоров по урегулированию ситуации, возникшей из-за нарушения Венгрией общеевропейских правил по приему мигрантов. Из-за этого спора Будапешту ежедневно начисляется штраф в размере 1 миллиона евро, общая сумма составляет почти 900 миллионов евро.Ранее уведомлялось, что новый лидер Венгрии Петер Мадяр, победивший на парламентских выборах, заявил, что Россия представляет угрозу безопасности, сославшись на исторический опыт венгерского народа. Парламентские выборы в Венгрии, состоявшиеся 12 апреля, завершились победой оппозиционной коалиции во главе с Петером Мадьяром. Действующий премьер-министр Виктор Орбан, находившийся у власти 16 лет, признал поражение. Новое правительство уже заявило о намерении пересмотреть внешнеполитический курс страны, включая отношения с Брюсселем и позицию по украинскому вопросу - "Мы уже сталкивались с русским медведем": новый премьер Венгрии рассказал о российской угрозе.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

венгрия

украина

будапешт

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

еврокомиссия, виктор орбан, венгрия, украина, будапешт, украина.ру, ес, урсула фон дер ляйен, новости