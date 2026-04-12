США решили поменяться с Ираном местами. Итоги 12 апреля

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что американцы начнут блокаду Ормузского пролива

2026-04-12T19:00

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты начнут блокаду всех судов, пытающихся пройти Ормузский пролив."Блокада начнется скоро. Другие страны также будут участвовать в этой блокаде", — написал он в соцсети Truth Social.При этом Трамп одновременно обвинил Иран в нарушении обещания открыть для судоходства Ормузский пролив и призвал Тегеран сделать это немедленно."Они обещали открыть Ормузский пролив, но сознательно этого не сделали", – подчеркнул Трамп.Президент США заявил, что поручил американскому флоту "выявлять и перехватывать каждое судно в международных водах, которое заплатило Ирану пошлину"."Никто, кто платит незаконный сбор, не будет иметь безопасного прохода в открытом море. Мы также начнём уничтожать мины, которые иранцы разместили в проливе. Любой иранец, который откроет огонь по нам или по мирным судам, будет УНИЧТОЖЕН! Иран знает лучше всех, как ПРЕКРАТИТЬ эту ситуацию, которая уже опустошила их страну", – заявил Трамп.Он также сообщил об уничтожении ВВС и ВМС Ирана, а также о том, что иранские ПВО и радары "бесполезны"."Кроме того, в подходящий момент, мы полностью "ГОТОВЫ К БОЮ", и наши вооружённые силы довершат то немногое, что осталось от Ирана", – писал Трамп.В то же время, президент США назвал переговоры с Ираном удачными."Итак, вот что: встреча прошла хорошо, по большинству пунктов удалось договориться, но по единственному действительно важному вопросу — ЯДЕРНОМУ – нет", – написал американский лидер в соцсети Truth Social.По его словам, переговоры США и Ирана в Исламабаде продолжались около 20 часов. Трамп также утверждает, что, несмотря на достигнутые по ряду пунктов договоренности, они теряют значение на фоне отказа Тегерана уступить по ключевому ядерному вопросу.Президент США вновь подчеркнул, что Иран, по его словам, никогда не получит ядерное оружие.В то же время Трамп, говоря о том, что "другие страну также будут участвовать" вместе с США в блокаде Ормузского пролива, заявил, что Соединённым Штатам необходимо заново пересмотреть отношения с НАТО после того, как альянс не поддержал Вашингтон в операции против Ирана."Сейчас мы должны пересмотреть [отношения с] НАТО, поскольку они не пришли к нам на помощь", – рассказал он в интервью телеканалу Fox News.Глава Белого дома выразил уверенность, что и в будущем союзники Вашингтона по Альянсу не придут на помощь США, когда это потребуется.После таких противоречивых заявлений Трамп также допустил рост цен на нефть и нефтепродукты."Я надеюсь на это. Думаю, это возможно - они могут быть ниже, могут остаться на том же уровне или, возможно, немного вырасти, но в целом должны быть примерно на том же уровне. Думаю, это не продлится слишком долго", – ответил Трамп в интервью Fox News на вопрос, считает ли он, что цены на нефть и газ будут ниже до промежуточных выборов в Конгресс, которые должны состояться в ноябре и на которых республиканцам аналитики пророчат проигрыш.Рост цен на нефть и нефтепродукты допускает и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев."Чем дольше Ормузский пролив будет оставаться перекрытым, тем выше будут цены на нефть и газ, тем сильнее будет усугубляться энергетический кризис в ЕС и Великобритании и тем дольше будет длиться период восстановления. Цена нефти в $150 и выше [за баррель] может быть достигнута уже на этой (с 13 апреля - Ред.) неделе", – написал он в соцсети X.Также он заявил, что протесты из-за цен на топливо в Евросоюзе и Великобритании только начинаются."Топливные протесты в ЕС и Великобритании только начинаются. Они результат неверных решений в энергетике чиновников ЕС и Британии: отказ от российской и ядерной энергии", – указал Дмитриев, комментируя публикацию о разгоне протестов в Ирландии.По словам главы РФПИ, в первой волне протестов примут участие фермеры, а затем по мере роста темпов деиндустриализации на митинги выйдут работники промышленности.При этом Дмитриев указал, что Россия может помочь в разрешении кризиса на Ближнем Востоке."Россия может помочь разрешить иранский кризис", – указал Дмитриев.Так он прокомментировал слова президента России Владимира Путина об Иране.В воскресенье пресс-служба Кремля сообщила, что российский президент Владимир Путин в разговоре с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом подчеркнул готовность содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта вокруг Ирана. В ответ Пезешкиан заявил, что Иран готов к сбалансированной и справедливой сделке с США."Иран полностью готов к достижению сбалансированного и справедливого соглашения с США, которое обеспечит прочный мир и безопасность в регионе Ближнего Востока", – сказал Пезешкиан,Тем временем эксперты прокомментировали заявления Трампа о блокаде Ормузского пролива."То есть, США хотят блокировать Ормузский пролив полностью и не пропускать те суда, которые пропускают иранцы", – указал российский политолог Марат Баширов.Он также заявил, что американцы хотят создать видимость победы в конфликте с Ираном."Как объявить, что ты победил в войне, если ты в ней не победил и целей не достиг? Остановить её, но не признавать, что остановил. Пробрасывай вперед надежды, рисуй перспективу, рассказывай сколько у тебя параллельно невоенных побед и врагу так плохо, что он скоро сам загнётся. У этого сценария хорошие шансы в пиаре, но есть одно отрицательное и очень отрицательное: ты должен тратить деньги, как будто собираешься воевать за объявленные цели уже в ближайшее время", – отметил Баширов.Российский военкор, член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества Александр Коц отметил, что слова Трампа вряд ли можно воспринимать серьёзно."Трамп придумал очередной хитрый схематоз. "США начнут останавливать все суда, пытающиеся пройти Ормузский пролив", заявил президент США. "Блокада начнется скоро. Другие страны также будут участвовать в этой блокаде", — написал он в соцсети Truth. В том же сообщении он оговорился, что не пропустит через пролив суда, которые заплатят Ирану пошлину за проход. Последнее требование Тегерана он привычным капслоком назвал "ВЫМОГАТЕЛЬСТВОМ НА МИРОВОМ УРОВНЕ"", – отметил Коц.По его словам, Трамп решил закрыть пролив для всех без исключения."Иран, напомним, ничего не имеет против прохода через Ормузский пролив судов дружественных, или, хотя бы, нейтральных государств. Это Россия, Китай, Индия, Пакистан и ряд других. К ним у Тегерана никаких вопросов нет. Они не участвовали в агрессии, публично осудили действия Вашингтона. Ценный актив неожиданно начал уплывать из рук Трампа. И внезапному Дональду, очевидно, стало обидно - а я?! И он решил - так не доставайся же ты никому!" – указал Коц.Он также усомнился в том, что США в блокаде поддержат другие страны."При этом, американский лидер не уточнил, какие именно "другие страны" готовы совместно с американцами участвовать в блокаде Ормуза. Наверное, существующие исключительно в его воображении. Союзники по НАТО, напомним, до сих пор так и не поддержали антииранский призыв сюзерена. Ну, кроме прибалтов, у которых из флота - пара патрульных катеров", – заявил Коц.По его словам, Трамп дискредитировал себя."Трамп продолжает "лепить горбатого". Еще лет 30 назад к словам главы США стоило относиться серьезно. А теперь их воспринимаешь, как стенд-ап выступление комика", - указал Коц.В то же время он напомнил, что в руках президента США – "серьёзнейший военный потенциал, в том числе - ракетно-ядерный", что и пугает.Подробнее о происходящем в Иране — в статье Владимира Скачко "Передышка с кровью. Трамп готовится к прыжку, а Иран всегда готов".

Егор Леев

