Передышка с кровью. Трамп готовится к прыжку, а Иран всегда готов

Если внимательно анализировать информационную пургу, которую несет президент США Дональд Трамп, то в этих залежах словесного мусора, порой похожего на бред самовлюбленного лузера, всегда можно найти крупицы правды о происходящем.

2026-04-09T18:14

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Даже в объявленном перемирии в войне между США, Израилем и Ираном и подлинном его предназначении, она (правда) есть. Через свои соцсети Трамп фактически проговорился, когда заявил, что во время двухнедельного соглашения о прекращении огня американские военные, выведенные из зоны боев, но остающиеся на Ближнем Востоке, "перезагружаются и отдыхают, фактически, с нетерпением ожидая своей следующей победы".В переводе с трамповского языка на русский это означает, что американские войска используют две недели перемирия, исключительно как передышку, нужную для подготовки к новым боям за выполнение всех поставленных задач.С одной стороны, слова Трампа – это признание, что США, вместе с Израилем, начав 28 февраля 2026 года войну против Ирана, ничего не добились. Как говорится, где оседлали ситуацию, там и слезли. И хотя убили несколько верхних рядов высшего иранского руководства, а также разбомбили ПВО и много объектов энергетической, военной и социальной инфраструктуры, но не могут похвастаться главным – они не сменили строй ненавистных им аятолл и не заставили Иран отказаться ни от ракетной, ни от ядерной программ.И при этом США сильно истощились в военном отношении, бессмысленно и бесполезно использовали огромные массивы вооружения, понесли репутационные потери и зашли в стратегический и тактический тупики планирования дальнейшего развития ситуации. А значит, неожиданно для себя пошли на перемирие вынужденно.С другой – сдаваться США не собираются и готовятся к продолжению кровавого марлезонского балета, чтобы хотя бы надолго закрепить на Ближнем Востоке тот управляемый хаос, который лишит регион стабильности и возможностей взаимовыгодного сотрудничества с соседями и вообще другими партнерами в мире.США сработали как типичные англосаксы-неоколониалисты: раз не водрузили на горе победный флаг сами, то не дали это сделать и никому другому. И рассорили всех со всеми, чтобы разделять и властвовать. Да и в воде, замутненной кровью, не то что золотую рыбку, а вообще хрен что путное поймаешь…Но, если честно, то США эйфорическая победа и не была очень нужна. Они получают с Ближнего востока 1% нужной им нефти, а это ничтожно мало и минимально сказывается на функционировании американской экономики, незначительно "делает Америку снова великой". А вот главные соперники ­ Китай и Индия лишились нужных им углеводородов, а Турция, Пакистан и Россия – торговых путей и логистической инфраструктуры. Одной войной выбиты из колеи все крупные страны, потенциально готовые быть региональными лидерами в этой части Евразии. Как промежуточный результат – это для США просто прекрасно.Но Трамп еще и потребовал от Ирана, чтобы он начал соблюдать, иначе "начнется стрельба". То есть предупредил: нам что-то не понравится, мы начнем войну заново. И перемирие хоть и не переросло пока в полноценную войну, но и миром или даже перемирием в регионе не пахнет. уже сейчас, на второй день после его, перемирия, провозглашения Вашингтоном и Тегераном. Потому что:– кровь продолжает литься в Ливане, потому что Израиль, третья сторона конфликта, не согласился с перемирием в Ливане и ведет там полноценную войну – уже погибло более 250 человек. Причем Тегеран уверен, что мир в Ливане – это часть перемирия, а Вашингтон и Тель-Авив и слышать об этом не хотят. Тем более что американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники сообщила, что Трамп не обсуждал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху перемирие с Ираном и поставил его перед фактом незадолго до объявления о прекращении воздушных атак;– Ормузский пролив опять закрыт, а значит, торговля нефтью в прежних объемах не возобновилась и проблематично, чтобы это началось в ближайшее время. И корабли по проливу не ходят, и многие страны мира уже заявили, что они не согласны с новым порядком прохождения по проливу, когда придется платить мзду за это или Ирану, или Ирану вкупе с США. Страны мира настаивают на том, что пролив подпадает под международные законы о свободном использовании мирового океана и морских путей по нему.В частности, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис уже официально заявил, что международное сообщество не согласится платить за проход судов по Ормузскому проливу. Газета же Financial Times, как известно, написала, что Иран готов открывать нефтяным танкерам проход через Ормузский пролив после уплаты пошлины в 1 доллар за каждый баррель нефти на борту. И, как пишет американское издание Politico, мировые же нефтяные компании, кто втайне, кто открыто, выступают против того, чтобы взимать такую плату. Потому что введение этих сборов за каждую партию обойдется дополнительно в выплату 2–2,5 млн долл на корабль. А вкупе с повышением стоимости страхования все это приведет к росту мировых цен на нефть и даже может толкнуть компании к нарушению ими санкционного режима.Двух-трех таких разночтений одной договоренности достаточно, чтобы считать ее недействительной. И пока налицо передышка. И подготовка всех сторон к тому, что огонь возобновится с новой силой в любой момент. Две стороны – ­Иран и США – пока вошкаются и делают вид, что примирились, а Израиль и этим не заморачивается – лупит по Ливану по своему плану.Вот потому-то официальные лица и на Ближнем Востоке, и по всему миру считают, что существует высокая вероятность возобновления войны. А американский журналист Такер Карлсон продолжает дразнить Трампа открыто: "…Это, вероятно, было поражение. …Американские военные базы в регионе были разрушены или, по крайней мере, серьезно повреждены; часть американских военных была выведена, отступила. Это нехорошо. Это не демонстрация силы, это демонстрация слабости.., это поражение".Но по тактическим соображениям США пока вынуждены соблюдать этот половинчатый режим прекращения огня. Чтобы в дополнение к передышке, отдыху и накоплению сил еще и раны зализать, и попытаться продумать дополнительные шаги по восстановлению своего реноме. И страны, и лично Трампа.Начал Трамп с того, чтобы удержать в режиме перемирия сам Иран. Вице-президент США Джей Ди Вэнс брошен в бой и на соблазнение Ирана возможным послаблением или вообще снятием санкционного режима с Тегерана. В обмен на избавление Ирана от ядерной программы и передачу ядерного топлива США или МАГАТЭ в рамках переговорного процесса. Вэнс так и сказал: "Президент говорил об ослаблении санкций, экономическом партнерстве и подобных вещах. Этого не произойдет, если иранцы не возьмут на себя твердое обязательство прекратить любые действия, хоть как-то связанные с разработкой ядерного оружия".А американский новостной веб-сайт Semafor со ссылкой на самого Трампа сообщил, что американский президент, скорее всего, на днях продлит ослабление санкций в отношении российской и иранской, истекающее 11 и 19 апреля сего года соответственно. Чтобы и Россию с Ираном заинтересовать перемирием, и чтобы удержать мировой рост цен, который в самих США уже больно бьет по Трампу. А ему это невыгодно в свете приближающихся выборов в обновляемый Конгресс, который может запросто обкорнать полномочия президента, если из конгрессменов и сенаторов будут выбиты его сторонники.Но все прекрасно понимают, что все манипуляции трампистов – это обычные кнут и пряник в качестве стимуляторов, используемых США для убеждения своих визави. Одной рукой снять или хотя бы пообещать санкции, другой – продолжать пугать. Трамп параллельно заявил, что все корабли, самолеты и военнослужащие США останутся на своих местах рядом с Ираном до тех пор, пока не будет выполнено достигнутое соглашение. Они – в режиме передышки.Что же еще может предпринять Трамп то ли во время передышки, то ли в дополнение к возобновлению боевых действий, чтобы спасти, как минимум, свою популярность, а как максимум – свою репутацию?Понятно, что ему нужна победа. Громкая, красивая, интересная американскому электорату. И внутри США, и на внешнем контуре. Трамп может:– внутри США начать масштабную атаку на демократов и прочих своих оппонентов, обвиняя их предательстве и антигосударственной деятельности, проявляющейся, в расходовании чрезмерных средств американского налогоплательщика на "гегемонию США", и, в частности, в коррупции в Украине, что вообще привело к вмешательству в американские выборы и т. д. и т. п. Трамп может начать сводить счеты со своими врагами в духе приснопамятного маккартизма, с репрессиями, давлением, запретами на профессию;– по-прежнему выдавать за победу и успех перемирие в Иране. И будет вообще красиво, если Тегеран вдруг дрогнет и пойдет на какие-то уступки Вашингтону. Проблематично, конечно, но вдруг. И надежда, как известно, умирает последней;– еще Трамп, окончательно рассорившись с НАТО и с одним их его членов – Данией, может пойти на присоединение к себе Гренландии. Прирост территории США – это то, что очень понятно американцам;– аннексия или подчинение в каком-то виде соседней Кубы. Победа над "коммунизмом под боком" – это тоже понятно американским антикоммунистам;– наконец, Трамп может начать по-серьезному давить на неонацистскую Украину и ее недофюрера Владимира Зеленского, чтобы их склонить к сделке. То есть к миру с Россией, а потом "продать" это и американцам, и россиянам.И что однозначно будет делать Трамп, если геополитические склонятся весы к войне, к новой эскалации бомбардировок или к наземному вторжению в Иран, так это постарается создать единое израильско-американское командование операции. Чтобы, во-первых, обуздать инициативу Израиля, чья самостоятельность уже стала головной болью Трампа и поводом к обвинениям в том, что он больше служит Израилю, чем США.Во-вторых, учесть и исправить все ошибки масштабного планирования войны и правильных оценок сил и возможностей сторон. Недооценка врага и переоценка себя стали главными причинами нынешнего провала США. Если Трамп этого не сделает, не проведет работу над ошибками, то по общему мнению, США таки утратили способность учиться на ошибках. Своих и чужих.Если это так, то кто тогда вообще спасет США в их гегемонистских устремлениях? А Трамп умеет учиться и подниматься из банкротств и падений. И экономических, и политических. И уже можно сказать, что из событий на Ближнем Востоке главное негативное последствие для России в том, что и Трамп, и США могут выйти из них усиленными. К этому тоже нужно быть готовым.

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

