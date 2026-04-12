Переговоры Аракчи и Уиткоффа едва не переросли в потасовку. Главное к этому часу
В ходе переговоров глава МИД Ирана Аракчи чуть не подрался с Уиткоффом, пишет турецкий журналист Четинер Четин. Об этом и других новостях к этому часу 12 апреля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
11:37 12.04.2026 (обновлено: 11:39 12.04.2026)
 
В ходе переговоров глава МИД Ирана Аракчи чуть не подрался с Уиткоффом, пишет турецкий журналист Четинер Четин. Об этом и других новостях к этому часу 12 апреля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
"Между министром Аббасом Аракчи и Уиткоффом произошла напряженная ситуация, которая едва не переросла в физическую драку из-за серьёзных разногласий по поводу управления Ормузским проливом… Никогда не угрожайте иранцам…", — пишет турецкий журналист.
Другие новости к этому часу:
🟦В эти минуты в воздушном пространстве Турции выполняет полёт самолёт ДРЛО НАТО — Boeing E-3A Sentry, зарегистрированный в Люксембурге. Об этом сообщает телеграм-канал "Военная хроника".
Примечательно, что маршрут самолёта выбран таким образом, что позволяет вести наблюдение как за частью территории Ирана, так и за Черноморским побережьем России, включая военно-морскую базу в Новороссийске;
🟦 В Венгрии проходят парламентские выборы, на участках уже проголосовали первые избиратели. Они изберут 199 депутатов, а места в парламенте распределят двумя способами: 106 по мажоритарной системе и 93 — по партийным спискам;
🟦 На Гаити не менее 30 человек погибли в давке около старинной Цитадели Лаферьер: крепость была заполнена посетителями из-за местного праздника. Часть людей погибла в ДТП, когда их везли в больницу;
🟦 Украина откроет нефтепровод "Дружба" сразу после выборов в Венгрии. Таким мнение с РИА Новости поделился венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пасха, выборы в Венгрии, переговоры по Ирану. Хроника событий на утро 12 апреля
