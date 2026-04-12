https://ukraina.ru/20260412/peregovory-arakchi-i-uitkoffa-edva-ne-pererosli-v-potasovku-glavnoe-k-etomu-chasu-1077809456.html

Переговоры Аракчи и Уиткоффа едва не переросли в потасовку. Главное к этому часу

В ходе переговоров глава МИД Ирана Аракчи чуть не подрался с Уиткоффом, пишет турецкий журналист Четинер Четин. Об этом и других новостях к этому часу 12 апреля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-04-12T11:37

новости

венгрия

иран

стив уиткофф

украина

виктор орбан

мид

украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/16/1073456346_0:28:1260:737_1920x0_80_0_0_4a4ea4d711577d9dfb5c86586960fee8.jpg

"Между министром Аббасом Аракчи и Уиткоффом произошла напряженная ситуация, которая едва не переросла в физическую драку из-за серьёзных разногласий по поводу управления Ормузским проливом… Никогда не угрожайте иранцам…", — пишет турецкий журналист.Другие новости к этому часу: 🟦В эти минуты в воздушном пространстве Турции выполняет полёт самолёт ДРЛО НАТО — Boeing E-3A Sentry, зарегистрированный в Люксембурге. Об этом сообщает телеграм-канал "Военная хроника".Примечательно, что маршрут самолёта выбран таким образом, что позволяет вести наблюдение как за частью территории Ирана, так и за Черноморским побережьем России, включая военно-морскую базу в Новороссийске;🟦 В Венгрии проходят парламентские выборы, на участках уже проголосовали первые избиратели. Они изберут 199 депутатов, а места в парламенте распределят двумя способами: 106 по мажоритарной системе и 93 — по партийным спискам; 🟦 На Гаити не менее 30 человек погибли в давке около старинной Цитадели Лаферьер: крепость была заполнена посетителями из-за местного праздника. Часть людей погибла в ДТП, когда их везли в больницу;🟦 Украина откроет нефтепровод "Дружба" сразу после выборов в Венгрии. Таким мнение с РИА Новости поделился венгерский премьер-министр Виктор Орбан.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пасха, выборы в Венгрии, переговоры по Ирану. Хроника событий на утро 12 апреляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

