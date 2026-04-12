Пасха, выборы в Венгрии, переговоры по Ирану. Хроника событий на утро 12 апреля
10:14 12.04.2026 (обновлено: 10:21 12.04.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПасхальное богослужение в Симферополе
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Пасхой.
"Поздравляю православных христиан, всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение. Великий праздник Пасхи наполняет сердца миллионов людей искренней радостью, верой во всепобеждающую силу жизни, в торжество любви, добра и справедливости, объединяет нас вокруг вековых отеческих традиций, неоспоримых духовных, нравственных ценностей и идеалов", – отмечается в поздравлении президента РФ.
Путин указал, что огромную созидательную роль в сбережении нашего богатейшего исторического, культурного наследия, укреплении института семьи, воспитании подрастающих поколений играет Русская православная церковь, другие христианские конфессии.
"Религиозные организации проводят большую, востребованную работу, направленную на совершенствование конструктивного взаимодействия с органами государственной власти, гармонизацию межрелигиозного и межнационального диалога в нашей стране, поддерживают участников специальной военной операции, их семьи", – заявил президент России.
Такая важная, многогранная деятельность достойна самого глубокого признания, подчеркнул Путин.
"Желаю вам здоровья, благополучия и всего наилучшего. С праздником!" - подытожил президент России.
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в своём пасхальном послании отметил, что во всём богатстве и многообразии человеческого языка нет более радостных и желанных для верующего сердца слов, чем это убедительное свидетельство свершившейся победы жизни над смертью и добра над злом.
"Пасха Христова — неисчерпаемый источник нашей великой радости — радости, проистекающей от превосходящей всякое разумение любви Божией к человеческому роду, которой и явлены нам блага видимые и невидимые. Безмерная сила сей жертвенной любви простирается столь далеко, что побеждает ад, отверзает Рай, дарует прощение и подлинную духовную свободу", – заявил патриарх.
Патриарх подчеркнул, что любовь сильнее смерти.
"Она преодолевает время и пространство, низлагает грех и могущество тьмы. В Царство любви зовет нас Всещедрый Господь — и туда не войти, не имея её в своём сердце. Простим же друг друга, сбросим оковы взаимных обид и огорчений, примиримся и обнимемся. Окажем милость нуждающимся и утешим скорбящих", – отметил он.
Предстоятель Русской православной церкви поздравил всех с праздником Пасхи.
"Сердечно поздравляя всех с праздником Пасхи, вновь и вновь обращаю к вам жизнеутверждающее и ободряющее на веки свидетельство о том, что воистину воскресе Христос!" – подытожил патриарх.
Патриарх возглавил пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя.
Выборы в Венгрии
Венгрии открылись избирательные участки на парламентских выборах. Голосование началось в 06:00 по Будапешту.
Венгры изберут 199 депутатов. Места в парламенте распределят двумя способами: 106 мест по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 — пропорционально по партийным спискам.
Правом голоса обладают более 8,12 млн граждан внутри страны и за её пределами. Для прохода в парламент необходимо набрать пять процентов голосов по партийному списку.
Итоги выборов определят, останется ли у власти партия премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" и её младший коалиционный партнер "Христианско-демократическая народная партия" или власть получит возглавляемая Петером Мадьяром партия "Тиса", которая нацелена на тесное сотрудничество с ЕС и НАТО.
На выборах уже проголосовал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Результат переговоров в Пакистане
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры с Ираном, которые проходили в Пакистане, не привели к заключению соглашения.
"Мы работаем над этим уже 21 час и провели ряд содержательных обсуждений с иранской стороной. Это хорошая новость. Плохая новость заключается в том, что мы не достигли соглашения. И я считаю, что это гораздо худшая новость для Ирана, чем для Соединённых Штатов Америки", – отметил Вэнс.
По его словам, иранские переговорщики отказались принять условия соглашения, которые он назвал "достаточно гибкими".
"Мы были достаточно уступчивыми. Президент сказал нам: "Вы должны приехать сюда с благими намерениями и приложить максимум усилий, чтобы заключить соглашение". Мы так и сделали, но, к сожалению, нам не удалось достичь никакого прогресса", – указал Вэнс.
По его словам, главным препятствием для достижения договорённостей стал отказ Ирана дать обязательство не разрабатывать ядерное оружие. По словам Вэнса, США оставили на столе переговоров "окончательное и наилучшее предложение".
"Мы очень чётко обозначили, где проходят наши красные линии, в чём мы готовы пойти им навстречу, а в чём – нет. Мы выразили это настолько ясно, насколько только могли, но они решили не принимать наших условий", – заявил Вэнс.
В то же время, иранский телеканал Press TV со ссылкой на источник сообщил, что Иран выдвинул разумные инициативы и предложения в ходе переговоров с Соединенными Штатами, теперь все зависит от США, которые должны подойти к решению проблем реалистично.
"Иран представил разумные инициативы и предложения в ходе переговоров. Теперь все зависит от США, которые должны реалистично отнестись к решению проблем", – говорилось в сообщении канала.
Телеканал добавил, что американская сторона неправильно подошла к переговорам.
"Как и свои военные расчеты, правительство США неправильно просчитало и переговоры", – уточнил канал со ссылкой на источник.
Тем временем издание The Wall Street Journal сообщило, что Иран намерен пропускать не более десятка судов через Ормузский пролив, при этом плата за процедуру может доходить до $2 млн.
"В рамках прекращения огня, достигнутого с США в этом месяце, Иран заявил посредникам, что ограничит число судов, проходящих через (Ормузский пролив. — Ред.) до около десятка в день и будет взимать плату… Плата доходит до двух миллионов долларов для самых больших супертанкеров", — говорилось в статье.
По данным издания, судовладельцы из нескольких стран договариваются о пересечении Ормузского пролива с Корпусом стражей исламской революции.
Как отмечается, немногочисленные плавучие средства, пересекающие пролив, должны двигаться по специально выделенным маршрутам и получать соответствующие разрешения.
Подробнее о происходящем в Иране в статье Владимира Скачко "Передышка с кровью. Трамп готовится к прыжку, а Иран всегда готов".
