Бывший пресс-секретарь Зеленского назвала 2026 год последним шансом для мирного соглашения с Россией

Бывший пресс-секретарь Зеленского назвала 2026 год последним шансом для мирного соглашения с Россией - 12.04.2026 Украина.ру

Бывший пресс-секретарь Зеленского назвала 2026 год последним шансом для мирного соглашения с Россией

У Киева есть временное окно в ближайшие три месяца для подписания мирного договора с Москвой, в противном случае ситуация для Украины может резко ухудшиться из-за смены фокуса внимания США и внутренних проблем Европы. Об этом 12 апреля заявила Юлия Мендель, ранее занимавшая должность пресс-секретаря президента Украины

2026-04-12T12:33

2026-04-12T12:33

2026-04-12T12:38

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в социальной сети X высказалась о возможности мирного урегулирования конфликта с Россией. По её мнению, текущий год является для Украины последним шансом подписать мирное соглашение.Мендель отметила, что для этого существует временное "окно" протяжённостью в ближайшие три месяца. После этого, как она считает, внимание США переключится на внутренние политические процессы — промежуточные выборы в ноябре и последующие рождественские праздники. Возвращение американского внимания к украинскому вопросу в полном объёме, по её прогнозу, маловероятно ранее середины января.Кроме того, бывший пресс-секретарь выразила сомнение в способности Европы возглавить мирные инициативы, указав на недостаток как инструментов, так и политической воли у большинства европейских лидеров. По её характеристике, заявления европейских политиков зачастую носят повторяющийся и пустой характер на фоне углубления внутренних проблем.Мендель также подчеркнула, что, по её оценке, Украина продолжает испытывать нехватку как финансовых ресурсов (даже с учётом возможного получения части обещанного кредита в 90 миллиардов долларов), так и мобилизационных ресурсов для достижения победы на поле боя. Если мирное соглашение не будет достигнуто в ближайшие три месяца, полагает она, ситуация может резко ухудшиться: Украина будет продолжать терять военнослужащих и территории.В феврале Юлия Мендель, ранее работавшая пресс-секретарём Зеленского, на прошлой неделе раскрыла подробности об увлечениях Андрея Ермака, который прежде возглавлял Офис президента Украины. Подробнее в материале Сеанс чёрной магии от Ермака: браслет на могиле и другие артефакты для управления УкраинойБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пасха, выборы в Венгрии, переговоры по Ирану. Хроника событий на утро 12 апреляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, сша, юлия мендель, трамп и зеленский, владимир зеленский, украина.ру, офис президента