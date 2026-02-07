https://ukraina.ru/20260207/seans-chrnoy-magii-ot-ermaka-braslet-na-mogile-i-drugie-artefakty-dlya-upravleniya-ukrainoy-1075238294.html

Сеанс чёрной магии от Ермака: браслет на могиле и другие артефакты для управления Украиной

Сеанс чёрной магии от Ермака: браслет на могиле и другие артефакты для управления Украиной

На Украине продолжает развиваться скандал, связанный с пристрастиями экс-главы Офиса президента Андрея Ермака

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель на минувшей неделе рассказала об увлечениях экс-главы Офиса президента Украины Андрея Ермака."О Ермаке и магии. В 2019 году в Офис президента на брифинг пришел журналист, который после брифинга побежал не за Президентом, а за тогда его советником Андреем Ермаком с вопросом на камеру: "Что вы делали на кладбище вместе с [ИМЯ]?" Этот вопрос журналист повторил несколько раз, поэтому я все хорошо расслышала. Такой вопрос я слышала впервые в своей жизни, он остался проигнорированным, а материал я так никогда и не нашла", — написала Мендель в соцсетях.Она сообщила, что в 2020 году один министр пришел к ней с информацией, "что Ермак, тогда уже глава офиса, занимается магией"."Министр не вдавался в подробности, но был очень напуган. В 2023 году человек из важной службы рассказал мне, как Ермак привозил магов из Израиля, Грузии и какой-то страны Латинской Америки для магических ритуалов. В 2024 году человек из эзотерической сферы рассказал мне, что маги Ермака жгут какие-то травы, собирают воду с трупов и делают какие-то куклы, которые он складирует в определённый сундук. Мол, в том особом сундуке - уже только мертвецы. Теперь об этом публично говорят правоохранители и даже народные депутаты (Ярослав Железняк)", — указала Мендель.Упомянутый ею нардеп Железняк 31 января на своём YouTube-канале опубликовал видео, посвящённое одному из украинских магов Богдану Орищенко, более известному под именем Велат. Железняк высмеял видео, которое Велат посвятил ему. Маг раскладывал карты Таро и "срывал покровы" с Железняка. Так, карты подсказали Велату, что народный депутат, ни много ни мало, работает на ФБР и является "соросёнком". Прошёлся маг и по браку депутата от "Голоса" на своей коллеге — парламентарии от "Слуги народа" Ольге Коваль."Смотрим, почему же он такой антизеленский персонаж живёт с женой от "Слуги народа". Покажите мне, пожалуйста, карты Таро. Я вижу, что они в своё время женились потому, что они друг другу в своё время понравились. Т.е. это как определённый брак по любви. Т.е. у них возникла симпатия, они отбросили все политические разногласия, но сошлись", — поначалу заявил Велар.Но дальше он сообщил: не всё так гладко в личной жизни у Железняка."Многие утверждают, что Железняк на самом деле — гей. И он прикрывается этой депутаткой от слуги народа, а на самом деле там есть чёткий мужик, который его оплачивает: все его посиделки в Раде, все его политические действия. Давайте посмотрим, правда ли это... Ну, смотрите, Асмодей и дьявол — это две карты, которые могут указывать, что человек любит секс, развратный секс и разные там отклонения: извращения там БДСМ-формата, ещё чего-то", — вывел "на чистую воду" Железняка маг Велат.Железняк подчеркнул — маг Велат в своих эфирах постоянно защищал Ермака. Поэтому его внесли в перечень блогеров от Офиса президента, что защищает его в т.ч. и от мобилизации.В своём телеграм-канале Железняк напомнил ещё и о том, что Орищенко-Велат в 2023 году принимал участие в акциях под Киево-Печерской Лаврой, направленных против каноничной Украинской православной церкви. Более того, Велат обвинил некоторых священников в сексуальных домогательствах. Примечательно, что после начала СВО Офис президента Украины начал атаку на УПЦ. И это несмотря на то, что УПЦ осудила специальную военную операцию.Блогер Анатолий Шарий добавил информации об оккультных пристрастиях Ермака. Он опубликовал фотографию экс-главы ОП, на которой были видны браслеты на руке политика."Чтобы вы понимали уровень неадеквата: один из браслетиков лежал в гробу на трупе девять дней. Они больные, совсем", — сообщил Шарий 1 февраля.За несколько дней до этого он рассказывал о том, кто давал Ермаку "заряженные" браслеты."Очень характерно то, что поддержать Тимошенко пришла личная ведьма Зеленского и Ермака. Это разводила, которая даровала Ермаку всякие побрякушки, закрученные у него на руке, рассказывала про их исключительность, что их дьявол охраняет и так далее. Наверное, сейчас взяла отдельную плату за то, чтобы Тимошенко отмазать", — писал Шарий в своём телеграм-канале 26 января.В этой записи он прошёлся по качеству украинской элиты."И вы поймите, что эти люди управляют миллионами людей. Эти люди принимают государственные решения. Эти тупые отбросы, которых может развести условная "бабка", выкатывающая яйцом, это политическая элита Украины", — указал медиаэксперт"Бабка", о которой он говорил – довольно известная на Украине личность."Выглядит, как эскортница"На суде Тимошенко пришла поддержать Мария Тихая — участница одного из сезонов украинской "Битвы экстрасенсов". Издание Украина.ру в декабре 2025 года писало о Тихой и её прогнозах, в т.ч. и об "Орешнике". После появления на суде над Тимошенко на Тихую обратили внимание и другие комментаторы.Бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв у себя в телеграм-канале рассказал о биографии Тихой, а также поделился фотографиями из соцсетей ведьмы и прокомментировал эти снимки."К посту про ведьму Тихую — на фото с её канала выглядит, как эскортница. Обмельчали ныне киевские "элиты". Раньше ведьмы были с харизмой: нос до подбородка, бородавки, грозный взгляд из-под седых бровей — страх и трепет! А сейчас выглядят, как платные проститутки", — отметил Царёв.В другой записи он рассказал о том, сколько зарабатывает Тихая."Индивидуальная консультация провидицы стоит 12 тыс гривен (примерно $278), а ритуалы начинаются от $1000, плюс есть ведьминские курсы и YouTube-канал. Судя по уровню достатка, ведьма очень разносторонняя и талантливая — у неё три квартиры в Киеве, автомобиль бизнес-класса и гардероб с коллекцией из десятка шуб. Как раз в соболиной она пришла на суд к Тимошенко", — отмечал Царёв.Впрочем, по его словам, украинские политики прислушивались к ведьмам, гадалкам и прочим магам давно.В частности, он вспомнил о том, как некая "бабка" консультировала Тимошенко ещё в "нулевые" и как это насторожило Виктора Януковича, соперницей которого Тимошенко была на выборах президента Украины в 2010 году.С тех пор прошли годы. Янукович после госпереворота убежал в Россию. К власти пришёл Пётр Порошенко*, а затем, в 2019 году, молодой Владимир Зеленский с командой, которая позиционировалась как "свежая кровь", политики-технократы. Но технологии — технологиями, а старую недобрую магию списывать со счетов рано."Ермак мог бы работать с профессионалами в политике и экономике, читать книжки и развивать навыки политика/чиновника. Вместо этого он пытался блокировать или использовать энергии других людей, как он себе это представлял. Не удивлюсь, что большинство статистики было тоже изуродовано под его руководством, как у короля с ВВП и инфляцией. Тут параллели одинаковы", — негодовала в прошлом член окружения Зеленского Мендель, раскрывая подробности о другом соратнике украинского лидера — Ермаке.Её откровения были опубликованы за несколько дней до того, как мир содрогнулся от обнародованных Минюстом США файлов обвинённого в секс-торговле финансиста Джеффри Эпштейна. Оказалось, что сильные мира сего — представители западной политической, экономической, культурной и даже научной элиты — причастны к изнасилованиям несовершеннолетних, убийству детей и каннибализму, а также к оккультным практикам. В файлах Эпштейна были данные и об Украине.На настоящий момент никто из упомянутых в файлах политиков или деятелях бизнеса, науки и культуры не то, что не привлечён к ответственности, но даже не вызван в правоохранительные органы.Неудивительно, что и "оккультный скандал" на Украине завершился ничем. Как сообщает ряд украинских СМИ и экспертов "колдун" Ермак восстановил своё влияние на государственные процессы, снова став "серым кардиналом" украинской политики. А тех, кто обратил внимание на оккультные увлечения Ермака, подконтрольные последнему политтехнологи и журналисты уже назвали "рукой Москвы"."Если вы гоняете "откровение Мендель", вы легализуете руснявое ИПСО о том, что власть на Украине захватили сатанисты**, безбожники, фашисты и т.д., которое они качают уже 5 лет. Касательно Мендель. Раньше она была просто тупой некомпетентной курицей. Теперь она очевидно работает против Украины. На обычный недо*б (отсутствие секса — Ред.), или желание внимания её "медиактивность" не спишешь", — заявил украинский журналист и продюсер Сергей Гришин.Гришин работает на телеканале "Исландия", владельцем которого является "чёрный пиарщик" Офиса президента Украины Владимир Петров. В общем, такой вот незамысловатый "антикриз" от людей, чей босс — лучший друг не физкультурников, но магов и ведьм. * лицо, состоящее в экстремистской организации** движение запрещено на территории РФПодробнее об оккультных практиках украинских политиков — в статье Дмитрия Ковалевича "Колдуют ради сохранения власти. Чем занимаются украинские элиты".

