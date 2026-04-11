В Турции потребовали пожизненного заключения для Нетаньяху по делу о геноциде
Прокуратура Турции направила в суд Стамбула обвинительное заключение с требованием пожизненного срока для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и ещё 34 высокопоставленных израильских чиновников. Об этом 11 апреля сообщает газета Hürriyet
ФГУП МИА «Россия сегодня»
В Турции прокуроры потребовали пожизненного заключения для заочно арестованного премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в геноциде и других преступлениях. Как сообщает издание Hürriyet, обвинение направило в 10-й суд Стамбула соответствующие документы.
Помимо Нетаньяху, в обвинительном заключении фигурируют министр обороны Израиля Исраэль Кац, его предшественник Йоав Галлант, министр по делам наследия Амичай Элияху, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, глава Генштаба ВС Израиля Эяль Замир, глава ВМС Давид Саар Салама и другие. Всего в списке 35 человек.
Для части обвиняемых прокуратура требует тюремные сроки от 1102 до 4596 лет.
В ноябре 2025 года Генеральная прокуратура Стамбула уже выдала ордер на арест Нетаньяху и 34 израильских чиновников. Их обвиняют в геноциде, лишении свободы, жестоком обращении, массированных бомбардировках сектора Газа и препятствовании доставке гуманитарной помощи.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с резкой критикой в адрес израильских властей, заявив, что они возложили тяжёлое экономическое бремя на всё человечество.
