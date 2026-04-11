В Турции потребовали пожизненного заключения для Нетаньяху по делу о геноциде
Прокуратура Турции направила в суд Стамбула обвинительное заключение с требованием пожизненного срока для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и ещё 34 высокопоставленных израильских чиновников. Об этом 11 апреля сообщает газета Hürriyet
2026-04-11T16:46
16:46 11.04.2026
 
В Турции прокуроры потребовали пожизненного заключения для заочно арестованного премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в геноциде и других преступлениях. Как сообщает издание Hürriyet, обвинение направило в 10-й суд Стамбула соответствующие документы.
Помимо Нетаньяху, в обвинительном заключении фигурируют министр обороны Израиля Исраэль Кац, его предшественник Йоав Галлант, министр по делам наследия Амичай Элияху, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, глава Генштаба ВС Израиля Эяль Замир, глава ВМС Давид Саар Салама и другие. Всего в списке 35 человек.
Для части обвиняемых прокуратура требует тюремные сроки от 1102 до 4596 лет.
В ноябре 2025 года Генеральная прокуратура Стамбула уже выдала ордер на арест Нетаньяху и 34 израильских чиновников. Их обвиняют в геноциде, лишении свободы, жестоком обращении, массированных бомбардировках сектора Газа и препятствовании доставке гуманитарной помощи.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с резкой критикой в адрес израильских властей, заявив, что они возложили тяжёлое экономическое бремя на всё человечество.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
17:43На Украине спорят, кто кому должен: Харьков и Киев не могут согласовать долги за энергоносители
17:13Губернатор Гладков сообщил о двух раненых при обстреле Шебекино
17:07Какой компромат на Зеленского собрали в США и почему Трамп пока выжидает – Царёв
17:03AP сообщило о первом раунде непрямых переговоров США и Ирана при посредничестве Пакистана
16:58Daily Mail: Хантер Байден покинул США с долгом в $17 млн
16:51Трамп не знает, как пройдут американо-иранские переговоры в Исламабаде
16:46В Турции потребовали пожизненного заключения для Нетаньяху по делу о геноциде
14:55Украина не забирала своих пленных с 2022 года
14:42NYT: Иран не может полноценно возобновить работу Ормузского пролива из-за неустановленных мин
14:37В Вашингтоне опровергли сообщения о разморозке иранских активов
14:34Папа против Трампа. Почему Вашингтон испортил отношения с Ватиканом
14:25В Белгородской области в результате атаки дрона пострадали двое мужчин
13:48Суд в Крыму закроет процесс над экс-депутатом Бальбеком, обвиняемым в клевете
13:41США разморозят иранские активы в ближневосточных банках. Главное к этому часу
13:20Возвращение курян из плена, обстрелы и налёты. Хроника событий на Украине на 13:00 11 апреля
13:19В новых регионах России восстанавливают дороги, жильё и ДК: сводка позитивных изменений
13:09Лавров назвал недовольство ЕС его контактами с Венгрией признанием верховенства нацизма
12:59В Ясиноватой число раненых выросло до семи. Главное к этому часу
12:02Автобус сопровождения Пашиняна попал в ДТП. Главное к этому часу
11:52В офисе Зеленского признали зависимость от Запада в производстве дронов. Главное к этому часу
Лента новостейМолния