Озолотившиеся сотрудники ТЦК и угроза затопления нечистотами. Что происходит в Киеве
Столица Украины всегда была самым богатым городом страны, поэтому и военкомы здесь оказались самыми "жирными". В Киеве больше всего мужчин призывного возраста, у которых имеются средства, чтобы откупиться от мобилизации. Расценки на выход из ТЦК здесь тоже в два-три раза выше, чем где-нибудь в райцентре Винницкой области.
Озолотившиеся сотрудники ТЦК и угроза затопления нечистотами. Что происходит в Киеве

15:34 09.04.2026 (обновлено: 15:45 09.04.2026)
 
Дмитрий Ковалевич
Столица Украины всегда была самым богатым городом страны, поэтому и военкомы здесь оказались самыми "жирными". В Киеве больше всего мужчин призывного возраста, у которых имеются средства, чтобы откупиться от мобилизации. Расценки на выход из ТЦК здесь тоже в два-три раза выше, чем где-нибудь в райцентре Винницкой области.
Сотрудник Бучанского ТЦК Киевской области Олег Коломиец, например, только официально задекларировал более 1 килограмма золота в слитках, не считая валюты, золота в ювелирных изделиях и дорогих автомобилей. К нему, естественно, возникли вопросы. Однако в среду 8 апреля он клятвенно заверял, что сумел накопить золото за "годы отложенных зарплат". Все прочие члены семьи никаких официальных доходов не имели много лет.
Алчностью работников ТЦК в Киеве объясняют и усилившуюся в городе мобилизацию, а также увеличение блокпостов. Состоятельных киевских мужчин "стригут" по несколько раз в месяц, пополняя "золотые закрома" руководства ТЦК. Впрочем, затем обычно руководство ТЦК "стрижет" офис президента и антикоррупционеры из НАБУ, изымая "излишки". После этого обычно следует новая волна ужесточения мобилизации ради восполнения запасов золота и драгоценностей.
Перед Киевом, как крупнейшим мегаполисом Украины, с наступлением весны остро встала проблема утилизации нечистот. В морозные зимние месяцы значительная часть канализационных труб замерзла, но их замена требует огромных вложений и наличия достаточного количества мужчин-работников.
Последнее же время Зеленский и украинские эксперты пугают Запад, что Россия может начать бить по очистным сооружениям и водным ресурсам. Делается это, чтобы выпросить денег, как раньше выпрашивали на "энергетическую безопасность". Зеленский рассказывает, что теперь в приоритете у россиян не только украинская энергетика, но и водоснабжение
"Зеленский объявил, что с весны россияне начнут атаковать водные ресурсы - пожили без света, теперь пришел черед водоснабжения и канализации", - иронизирует из СИЗО депутат Александр Дубинский, обвиненный в госизмене.
Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко пугает киевлян, рассказывая, что при ударе по канализационным станциям Киев может стать непригодным для жизни за 3 дня.
Попенко отметил, что восстановить работу канализационно-насосных станций после атак крайне сложно, хотя и отметил, что подобных случаев ранее не было.
По его словам, в случае остановки станций Киев фактически лишится водоснабжения и канализации, останется только подвоз питьевой воды. В таких условиях "город в течение трех дней окажется на грани вымирания".
Он подчеркнул, что даже при наличии питьевой воды отсутствие канализации делает нормальную жизнь практически невозможной.
Вице-президент Украинской водной ассоциации Артем Шира рассказывает украинскому изданию "Телеграф" об уязвимости насосных станций.
"Самая опасная точка – насосная станция водоснабжения, если она единственная и расположена в одном месте. Это привлекательная цель разрушения, которую потом очень сложно отремонтировать, потому что таких насосов просто нет. Если заказать сейчас — будет готов через 6–12 месяцев, где-то за границей, потому что в Украине таких производителей не осталось: в Советском Союзе их делали, в частности, на Сумском заводе — и их больше нет", - говорит Шира.
Зимой глава райадминистрации Деснянского района Киева Максим Бахматов предлагал киевлянам рыть выгребные ямы во дворах многоэтажек, а также пользоваться наполнителями для кошачьих туалетов.
Сейчас тот же Бахматов требует от мэра Киева Виталия Кличко срочно заняться проблемой туалетов и канализации. По его словам, занимающаяся очисткой сточных вод Киева Бортничская станция аэрации находится в аварийном состоянии.
Кличко же тем временем колесит по странам Европы с протянутой рукой, пугая российской угрозой. Однако проблема канализации не решается – центральные власти сваливают её на региональные власти, а те в свою очередь утверждают, что на это у них нет денег, так как центр отбирает "на оборону" значительную часть доходов.
Директор по информационной политике ассоциации Укрводоканалэкология в начале апреля тоже нагоняет страху киевлянам. По её словам, повреждение одного ключевого объекта – насосной станции или магистрального водопровода – в результате атаки может привести к полному прекращению водоснабжения в отдельном мегаполисе.
Она рассказывает, что водопроводные сети представляют собой подземную инженерную инфраструктуру, состоящую из тысяч километров труб, которую сложно разрушить одним ударом. Однако в случае многочисленных повреждений восстановление становится очень сложным и требует времени, оборудования и доступа к месту аварии.
"Остановка насосных станций грозит не только отключением воды, но и проблемами с канализацией, накоплением стоков и нарушением санитарной безопасности", - рассказывает эксперт.
Для европейцев угроза вспышек эпидемий, которые украинцы могут занести и в соседние страны, должна стать весомым аргументом, чтобы раскошелиться еще раз.
