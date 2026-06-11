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Минобороны России рассказало о новом главкоме ВКС

Минобороны России рассказало о новом главкоме ВКС - 11.06.2026 Украина.ру

Минобороны России рассказало о новом главкоме ВКС

Главнокомандующим российскими Воздушно-космическими силами стал генерал-полковник Александр Чайко, сообщили в Минобороны РФ

2026-06-11T11:55

2026-06-11T11:55

2026-06-11T11:55

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Назначил нового главкома своим указом президент РФ Владимир Путин.До этого Чайко занимал пост замначальника Генштаба Вооруженных сил России.Чайко награжден орденом "За военные заслуги", орденом Суворова, орденом Александра Невского, орденами "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней с мечами, медалью Жукова, многими медалями, в том числе иностранных государств.В 2020 году указом президента РФ военачальнику было присвоено звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания.Об успехах ВКС РФ - в материале ВКС РФ поразили цели в Сумской области управляемыми авиабомбами. Главные новости к этому часу на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сумская область, владимир путин, вкс, генштаб, украина.ру