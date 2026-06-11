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ВСУ атаковали три моста в Херсонской области - Сальдо
ВСУ атаковали три моста в Херсонской области - Сальдо - 11.06.2026 Украина.ру
ВСУ атаковали три моста в Херсонской области - Сальдо
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три моста в Херсонской области, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в своем канале на платформе "Макс"
2026-06-11T11:20
2026-06-11T11:20
2026-06-11T11:20
новости
херсонская область
мирный
армянск
владимир сальдо
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украина.ру
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"Сегодня ночью враг атаковал мосты через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп — Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки", - написал Сальдо.По его словам, предварительно, есть повреждения, специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций.Он также подчеркнул, что украинские войска концентрируют удары на транспортной инфраструктуре региона.О других событиях - в материале ВС РФ нанесли удары по целям ВСУ в Запорожье. Новости СВО на сайте Украина.ру.
херсонская область
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсонская область, мирный, армянск, владимир сальдо, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Херсонская область, Мирный, Армянск, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
ВСУ атаковали три моста в Херсонской области - Сальдо
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три моста в Херсонской области, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в своем канале на платформе "Макс"
"Сегодня ночью враг атаковал мосты через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп — Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки", - написал Сальдо.
По его словам, предварительно, есть повреждения, специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций.
Он также подчеркнул, что украинские войска концентрируют удары на транспортной инфраструктуре региона.
"Наши военные и силы ПВО за ночь уничтожили 45 БПЛА ударного типа. Противник пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона", - указал губернатор.