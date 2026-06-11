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ВСУ атаковали три моста в Херсонской области - Сальдо

ВСУ атаковали три моста в Херсонской области - Сальдо - 11.06.2026 Украина.ру

ВСУ атаковали три моста в Херсонской области - Сальдо

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три моста в Херсонской области, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в своем канале на платформе "Макс"

2026-06-11T11:20

2026-06-11T11:20

2026-06-11T11:20

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херсонская область

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армянск

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украина.ру

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"Сегодня ночью враг атаковал мосты через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп — Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки", - написал Сальдо.По его словам, предварительно, есть повреждения, специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций.Он также подчеркнул, что украинские войска концентрируют удары на транспортной инфраструктуре региона.О других событиях - в материале ВС РФ нанесли удары по целям ВСУ в Запорожье. Новости СВО на сайте Украина.ру.

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мирный

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новости, херсонская область, мирный, армянск, владимир сальдо, вооруженные силы украины, украина.ру