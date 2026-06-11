ВСУ атаковали три моста в Херсонской области - Сальдо - 11.06.2026 Украина.ру
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ВСУ атаковали три моста в Херсонской области - Сальдо
ВСУ атаковали три моста в Херсонской области - Сальдо - 11.06.2026 Украина.ру
ВСУ атаковали три моста в Херсонской области - Сальдо
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три моста в Херсонской области, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в своем канале на платформе "Макс"
2026-06-11T11:20
2026-06-11T11:20
новости
херсонская область
мирный
армянск
владимир сальдо
вооруженные силы украины
украина.ру
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"Сегодня ночью враг атаковал мосты через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп — Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки", - написал Сальдо.По его словам, предварительно, есть повреждения, специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций.Он также подчеркнул, что украинские войска концентрируют удары на транспортной инфраструктуре региона.О других событиях - в материале ВС РФ нанесли удары по целям ВСУ в Запорожье. Новости СВО на сайте Украина.ру.
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новости, херсонская область, мирный, армянск, владимир сальдо, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Херсонская область, Мирный, Армянск, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

ВСУ атаковали три моста в Херсонской области - Сальдо

11:20 11.06.2026
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкИнтервью губернатора Херсонской области Владимира Сальдо медиагруппе "Россия сегодня"
Интервью губернатора Херсонской области Владимира Сальдо медиагруппе Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три моста в Херсонской области, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в своем канале на платформе "Макс"
"Сегодня ночью враг атаковал мосты через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп — Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки", - написал Сальдо.
По его словам, предварительно, есть повреждения, специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций.
Он также подчеркнул, что украинские войска концентрируют удары на транспортной инфраструктуре региона.
"Наши военные и силы ПВО за ночь уничтожили 45 БПЛА ударного типа. Противник пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона", - указал губернатор.
О других событиях - в материале ВС РФ нанесли удары по целям ВСУ в Запорожье. Новости СВО на сайте Украина.ру.
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