На паузе: как на фронте встретят Пасху - 11.04.2026 Украина.ру
На паузе: как на фронте встретят Пасху
Президент России Владимир Путин объявил о введении временного пасхального перемирия в зоне проведения специальной военной операции. Гуманитарная пауза в боевых действиях начнется 11 апреля в 16:00 и продлится до конца дня 12 апреля 2026 года. В Кремле подчеркнули, что инициатива носит исключительно гуманитарный характер.
На паузе: как на фронте встретят Пасху

Президент России Владимир Путин объявил о введении временного пасхального перемирия в зоне проведения специальной военной операции. Гуманитарная пауза в боевых действиях начнется 11 апреля в 16:00 и продлится до конца дня 12 апреля 2026 года. В Кремле подчеркнули, что инициатива носит исключительно гуманитарный характер.
Зеленский уже отреагировал на предложение российской стороны. Он заявил о готовности к зеркальным шагам и выразил поддержку режиму прекращения огня на указанный период. Это не первый подобный случай с начала конфликта. Пасхальное перемирие на непродолжительный срок также объявлялось сторонами в 2025 году.
Если вспомнить историю, то пасхальное перемирие впервые объявлялось в годы Первой мировой войны. Масштабное пасхальные братания на Восточном фронте произошли на Пасху в 1915 году. Хотя Рождественское перемирие 1914 года известно больше (на Западном фронте), пасхальные перемирия стали регулярным самовольным прекращением огня между русскими, немецкими и австро-венгерскими солдатами, основанным на религиозных чувствах.
Будет ли соблюдено пасхальное перемирие в зоне СВО в 2026 году – прогнозировали эксперты в своих соцсетях.
Военный аналитик Михаил Звинчук
Ночью президент Владимир Путин объявил о введении "пасхального перемирия" на фронте, которое продлится с середины 11 апреля до исхода 12 апреля. О готовности присоединиться к нему заявили и на т.н. Украине.
Нынешняя ситуация не отличается от аналогичного майского прошлогоднего перемирия. Возможно, где-то это даже смогут использовать для вывоза тел убитых или вовсе эвакуации раненых, которая из-за дронов стала практически невозможной.
При этом отдельно оговорено о необходимости войск быть готовыми "пресечь агрессивные действия противника". Практика показывает, что на местах о таком помнят и вообще понимают, целесообразно ли делать те или иные вещи или нет.
С учетом того, что война перешла в позиционную фазу с обезлюживанием фронта и наступлениями штурмовыми двойками, это не та ситуация, когда перемирие резко обрубает темпы продвижения. А суточная пауза в ударах ничем не отличается от обычной, вызванной накоплением средств.
Ну а если рассматривать это в контексте разговоров о "мирных инициативах", то остается повторить то, что мы писали весь прошлый год: вероятность "заморозки" зависит от военно-экономических возможностей продолжать боевые действия.
И именно от этого уже "пляшут" все политические требования и вообще переговорный процесс.
Украинский политолог Руслан Бортник
Изначально пасхальное перемирие обсуждалось на трое суток. По итогу мы видим перемирие всего лишь на 32 часа. Объявляется оно, как бы в одностороннем порядке. То есть и Украина предлагала перемирие, потом Россия заявила о том, что объявляет перемирие. Но заявлено оно как гуманитарные инициативы сторон, а не результат договорённостей между ними.
Это демонстрирует, что с переговорами ситуация находится в крайне напряжённой ситуации. Пока американская сторона не восстановит давление на стороны, не стоит ожидать какого-то большого прогресса в перемирии в целом. Для того, чтобы эти 32 часа потенциального перемирия, которое соблюсти будет очень сложно, трансформировалось в длительный мир, это пасхальное время надо максимально использовать для переговоров. Причём привлечь в эти переговоры нужно и лидеров религиозных конфессий. Нужно использовать этот день для того, чтобы просто перезагрузить, перезапустить большой переговорный процесс.
Будет ли это использовано? Пока что, к сожалению, крайне маловероятно. Возможно, на следующей неделе ожидается начало переговоров - приезд американской делегации в Украину. Потом эта американская делегация должны поехать снова в Москву. Возможно пасхальное перемирие станет стартовой точкой для начала нового раунда переговоров. В любом случае, любое перемирие лучше войны. Просто очень важно, чтобы политики правильно его использовали для продвижения идеи мира.
Писатель Дмитрий Филиппов
Конечно, никто не ждёт, что хохлы прям кинутся исполнять договорённости по пасхальному перемирию. Но в целом обстановка эти дни будет спокойнее и в небе, и на земле. Можно будет вытащить раненых, провести ротации, закинуть на позишки всякого нужного. При этом скрытность никто не отменял. Все понимают, что хохлы будут всё это мониторить, чтобы выявить огневые позиции и ударить после перемирия. Противник, кстати, будет занят тем же самым, что и мы. Кардинально это перемирие ничего не изменит. Война продолжится после 00:00 12-го числа. На провокации будем отвечать зеркально.
ТГ-канал "Мейстер"
Объявленное президентом России пасхальное перемирие могло бы стать залогом чего-то более устойчивого, но с нынешней ситуацией на Украине, это вряд ли случится. Максимум которого можно ждать, это пауза в пусках дальнобойных дронов, но в прифронтовой полосе скорее всего все останется точно также.
Главной проблемой является принципиальная незаинтересованность в мире как со стороны Европы так и со стороны Украины, и в обоих случаях это вопрос политического выживания, на Украине дополненный еще и физическим – Зеленский прекрасно знает, скольких врагов он себе нажил и каким уязвимым станет, потеряв власть.
Нам, впрочем, предложить перемирие все же было нужно: если паче чаяния все пойдет гладко, то это хороший знак, а если все будет, как ожидается – то лишний раз напомнить миру о том, с кем мы тут имеем дело, тоже полезно.
Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский
Владимир Путин объявил пасхальное перемирие до истечения воскресного дня. Зеленский вбросил предложение об этом много раньше, с большим упреждением, торопясь застолбить за собой статус первого, кто предложил прекращением огня ознаменовать самый значимый христианский праздник. Но где Зеленский и где христианство? Никакого духовного содержания в пиар-предложении Зеленского не просматривается - только дивиденды. Но представьте на минуту, что Зеленский - не мелкий бес, - а человек с верой в сердце?... Нет никаких сомнений, что войны бы не было. Просто бы не было. И ни в каких перемириях необходимости бы не возникло.
Противоречия, которые накопились между Украиной и Россией в период эйфории от вседозволенности, пришедшей на смену эпохе жёстких ограничений, могли быть разрешены только языком духовного общения. Этот язык подразумевает смещение фокуса с себя на судьбу своей страны, своего народа. Оказавшись на перепутье, потеряв почву под ногами - обрести устойчивость можно было, только доверившись внутреннему гироскопу. Вместо этого вихляющийся "канатоходец", как и его предшественники, обвешивал себя балансирами из мнимой поддержки мнимых друзей, пытаясь сохранить равновесие. Кому-то это надоело.
О том, что в эти дни происходило на фронтах СВО - в статье Спецоперация на минувшей неделе. Весенне-летняя кампания набирает обороты
