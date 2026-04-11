"Леса Украины": вырубить, сжечь и украсть

Разгорающаяся на Украине критика госпредприятия "Леса Украины", чьё руководство обвиняют в монополизации лесной промышленности, со стороны разных общественников, включая ветеранов "полномасштабной войны", у стороннего наблюдателя не может вызвать ощущения новизны.

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Взрослые, обучая маленьких детей, запрещают есть продукты питания с плесенью: даже если её немного, и возникает соблазн просто убрать её, продукт лучше выбросить так как его обсеменённость спорами уже достигла критической отметки. При этом те же взрослые, которые понимают азы пищевой безопасности, зачастую верят в сказки о том, что в насквозь прогнившей бюрократической системе возможно создание чего-то эффективного и не направленного на разворовывание средств.Тем не менее, стоит рассмотреть природу "Лесов Украины" и описать причины, по которым монополизация лесного хозяйства не могла породить ничего кроме череды коррупционных скандалов.Благими намерениямиВ 2021 году, когда Зеленский анонсировал программу "Большое строительство" — масштабную программу разворовывания бюджетных средств посредством их "освоения" на стройках, у киевских начальников возникла идея реформирования системы управления лесным хозяйством.Так родился указ Зеленского №228 от 7 июня 2021 года, а спустя год с небольшим решением Кабмина №1003 от 7 сентября 2022 года были объединены 158 специализированных лесхоза: их перевели из подчинения Гослесагентства в управление вновь созданного госпредприятия "Леса Украины" с намерением в дальнейшем провести корпоратизацию ГП.Создавалась новая структура для победы всего хорошего над всем плохим. В качестве цели декларировалась необходимость централизации управления лесным хозяйством, внедрение в неё европейских стандартов, борьба с коррупцией и активизация мер по лесовосстановлению.Все бюрократические вопросы утрясли к 26 октября 2022 года. Так и появилось ГП "Леса Украины".Руководить новой структурой поставили профильных специалистов: дипломированного инженера лесного хозяйства Юрия Болоховца и выпускника Украинского государственного лесотехнического университета и по совместительству доктора экономических наук Игоря Лицура.В 2020-2021 годах лесхозы укрупнили, сократив их количество с 398 до 211 штук, затем ликвидировали 158 отдельных лесхозов, создав единое ГП, а вместо 24 лесных управлений Гослесагентства (регулятор) создали 9 межрегиональных офисов. Казалось бы, всё грамотно: укрупнение с одновременным увольнением лишних начальников.Следом создали трёхуровневую управленческую структуру: управляет всем центральный аппарат, в его подчинении находятся региональные филиалы, а также крупные и обычные лесничества. Логичная и понятная структура — как по учебнику.ГП подчинили 70% государственного лесного фонда с земельным банком в 6,6 млн га — почти что эквивалент Белгородской и Брянской областей вместе взятых.А в сентябре 2025 года запущена корпоратизация "Лесов Украины": ГП превратили в АО с сохранением 100% акций в госсобственности. Государство осталось собственником земель, АО стало ими управлять, а приватизацию АО "Леса Украины" запретили.Казалось бы, что могло пойти не так? Естественно, строго в соответствии с законом Мёрфи не так пошло абсолютно всё.Дорога в адС точки зрения медийной картинки и финансовых показателей у ГП "Леса Украины" всё просто прекрасно.В украинских деловых изданиях еженедельно появляются новости об успехах ГП: её специалисты сажают деревья, ставят рекорды по заготовке и продаже дров и так далее.Прибыль по итогам 2025 года превысила 29,9 млрд гривен, чистая прибыль приблизилась к 7 млрд гривен. Налогов "Леса Украины" заплатили 15,8 млрд гривен. Сравнение год к году также не может не радовать: рентабельность выросла с 14,8% до 23% (в декабре 2025 года и вовсе доходило до 30%), доход от продаж увеличился на 4 млрд гривен, налогов заплатили почти на 10 млрд гривен больше.И это без учёта типичных мантр о выведении торговли дровами из тени, 100% продаже древесины через систему ProZorro, фотофиксацию всего и вся и росте зарплат лесничих.В общем, сплошная история успеха.Но есть ряд проблем.Во-первых, НАПК (Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции - ред.) по итогам плановой проверки предприятия выявило букет коррупционных рисков и завело 5 уголовных дел только по результатам своей проверки в дополнение к уже ранее возбуждённым 50 делам. Деньги делают на строительстве лесных дорог (одну и ту же могут построить дважды), нецелевом использовании земель, рубке древесины и выращивании зерновых в заповедниках. Всего же разные структуры расследуют почти 600 уголовных дел в сфере лесного хозяйства.Во-вторых, с финансами всё не очень: кредиторская задолженность к началу 2026 года достигла 5 млрд гривен.В-третьих, есть вопросы и к управлению компанией. Наблюдательный совет — обязателен при корпоратизации — действует лишь на бумаге, хотя его члены получают зарплаты выше 300 тыс. гривен в месяц.Основной источник заработка компании — заготовка дров и реализация древесины. До 90% прибыли приходится на продажу необработанной древесины. Собственно, это и объясняет рост прибыли: по мере деэлектрификации Украины растёт спрос на дрова как единственно возможное топливо в сельской местности, где нет газа и угля. Это же объясняет инициативы по введению уголовной ответственности за незаконную заготовку дров — с конкурентами нужно бороться.Никаких попыток развивать лесопромышленный комплекс "Леса Украины" не предпринимают. Компания не создала предприятия по глубокой переработке древесины: нет производства мебельных щитов и плит ЛДСП, не освоено производство пеллет и топливных гранул, никто даже не пытается внедрять каркасное домостроительство. Мало того, в январе 2024 года предприятие ликвидировало все свои цеха по переработке древесины во всех регионах страны, чтобы не конкурировать с частным бизнесом. Причина — низкие показатели реализации переработанной древесины: в 2023 году её произвели 0,9 млн м3, а продали лишь 0,4 млн м3.Переработка хвороста и некондиционной древесины рекомендуется, но обязательной не является.Проще говоря, бизнес-модель "Лесов Украины" — рубить леса Украины и превращать их в дрова для последующего сжигания. Приоритет — лесопользование, а не лесовосстановление. Обещанный Зеленским миллиард деревьев предприятие не высадило. Мало того, оно и не планировало этим заниматься: обещали посадить 1 млрд деревьев на 170 тыс. га, затем площадь насаждений сократили до 96 тыс. га, но осилили лишь 18 тыс. га. А за деревья посчитали саженцы, показатель приживаемости у которых оставляет желать лучшего.Отдельный аспект — талант и трудолюбие руководителя компании. В 2023 году Юрию Болоховцу инкриминировали захват 80 га лесов в Черниговской области. В июле 2025 года Болоховец стал фигурантом уголовного дела по факту необоснованного обогащения. Тогда руководителю компании избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом выхода под залог в 90 млн гривен, но затем снизили залог в 10 раз, что позволило ему выйти из СИЗО. А в марте 2026 года Болоховца оправдали. Впрочем, менеджеру продолжают вменять "крышевание" коррупционеров, схемы с тендерами, указывают на оформление собственности на маму и супругу.В общем, типичный дефективный менеджер, который демонстрирует чудеса непотопляемости.Архитектурная ошибкаВозникает логичный вопрос: что же именно пошло не так с "Лесами Украины"?Во-первых, в насквозь прогнившей системе невозможно создать что-либо эффективное в принципе: из дурнопахнущей субстанции не делают кондитерские изделия.Во-вторых, реформа была обречена на этапе проектирования.Управлять ГП назначили главу регулятора — Болоховец до назначения в предприятие был главой Гослесанентства и знал все схемы в отрасли. Назначение позволило ему замкнуть на себя всю систему, а заодно изменить основы её работы: если ранее она была некоммерческой и хронически недофинансированной (это не позволяло заниматься лесовосстановлением), то с превращением в ГП прибыль стала приоритетной целью (в ущерб лесовосстановлению).Логика отказа от переработки древесины и концентрация не дровах не просто экономически ошибочна, она ущербна: чем глубже переработка, тем выше добавленная стоимость и тем большую прибыль могло бы получить предприятие. Но вместо этого решено просто рубить деревья — самый примитивный способ заработка.В-третьих, контроля за эффективностью руководителей "Лесов Украины" нет: финансовые потоки неизбежно замыкаются на Зеленском и его окружении. До тех пор, пока Болоховец "делится", он управляет предприятием.Хуже всего то, что его критики не превратят бордель в пионерлагерь: они хотят замкнуть финансовые потоки на себя так как в насквозь прогнившей системе в принципе невозможно создать что-либо эффективное.

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

