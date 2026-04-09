Сергей Ермаков: США обновляют соглашения с Северной Европой для борьбы с Россией и Китаем - 09.04.2026 Украина.ру
Сергей Ермаков: США обновляют соглашения с Северной Европой для борьбы с Россией и Китаем
Сергей Ермаков: США обновляют соглашения с Северной Европой для борьбы с Россией и Китаем - 09.04.2026 Украина.ру
Сергей Ермаков: США обновляют соглашения с Северной Европой для борьбы с Россией и Китаем
США обновляют и расширяют соглашения о статусе сил со странами Северной Европы. Это необходимо для более полноценного участия американцев в операциях в Северной Атлантике и Арктике против России и Китая. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра военно-технических проблем РИСИ, военный политолог Сергей Ермаков
2026-04-09T13:59
2026-04-09T13:59
Журналист спросила Ермакова, как США выстраивают отношения с европейскими странами в новых условиях. Эксперт рассказал об обновлении соглашений со странами Северной Европы.Политолог напомнил о том, что у американцев почти со всеми государствами Европы есть стандартные договоренности о статусе сил. Но в последнее время идет обновление и расширение соглашений, в первую очередь со странами Северной Европы — чтобы совместно с США более полноценно участвовать в новых операциях в Северной Атлантике и Арктике, уверен он."То есть не скрывается, что это противодействие и России, и Китаю", — пояснил политолог.По словам Ермакова, НАТО изначально создавалось для противодействия РФ. "Затачивалась эта организация со своей пятой статьей о коллективной обороне исключительно на противодействие и противоборство с Россией — не с кем иным", — заявил он."Поэтому натовцам действительно сложно развернуться и помогать американцам где бы то ни было, в том числе на удаленных театрах военных действий. А если американцам нужны базы и помощь, нужно развивать систему двусторонних отношений", — резюмировал собеседник издания.
новости, россия, сша, китай, арктика, международные отношения, международная политика, европа, соглашение, главные новости, главное, война, эксперты, аналитики, аналитика
Новости, Россия, США, Китай, Арктика, международные отношения, Международная политика, Европа, соглашение, Главные новости, главное, война, эксперты, аналитики, Аналитика

Сергей Ермаков: США обновляют соглашения с Северной Европой для борьбы с Россией и Китаем

13:59 09.04.2026
 
США обновляют и расширяют соглашения о статусе сил со странами Северной Европы. Это необходимо для более полноценного участия американцев в операциях в Северной Атлантике и Арктике против России и Китая. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра военно-технических проблем РИСИ, военный политолог Сергей Ермаков
Журналист спросила Ермакова, как США выстраивают отношения с европейскими странами в новых условиях. Эксперт рассказал об обновлении соглашений со странами Северной Европы.
Политолог напомнил о том, что у американцев почти со всеми государствами Европы есть стандартные договоренности о статусе сил.
Но в последнее время идет обновление и расширение соглашений, в первую очередь со странами Северной Европы — чтобы совместно с США более полноценно участвовать в новых операциях в Северной Атлантике и Арктике, уверен он.
"То есть не скрывается, что это противодействие и России, и Китаю", — пояснил политолог.
По словам Ермакова, НАТО изначально создавалось для противодействия РФ. "Затачивалась эта организация со своей пятой статьей о коллективной обороне исключительно на противодействие и противоборство с Россией — не с кем иным", — заявил он.
"Поэтому натовцам действительно сложно развернуться и помогать американцам где бы то ни было, в том числе на удаленных театрах военных действий. А если американцам нужны базы и помощь, нужно развивать систему двусторонних отношений", — резюмировал собеседник издания.
