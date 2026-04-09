Сергей Ермаков: США обновляют соглашения с Северной Европой для борьбы с Россией и Китаем

США обновляют и расширяют соглашения о статусе сил со странами Северной Европы. Это необходимо для более полноценного участия американцев в операциях в Северной Атлантике и Арктике против России и Китая. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра военно-технических проблем РИСИ, военный политолог Сергей Ермаков

2026-04-09T13:59

Журналист спросила Ермакова, как США выстраивают отношения с европейскими странами в новых условиях. Эксперт рассказал об обновлении соглашений со странами Северной Европы.Политолог напомнил о том, что у американцев почти со всеми государствами Европы есть стандартные договоренности о статусе сил. Но в последнее время идет обновление и расширение соглашений, в первую очередь со странами Северной Европы — чтобы совместно с США более полноценно участвовать в новых операциях в Северной Атлантике и Арктике, уверен он."То есть не скрывается, что это противодействие и России, и Китаю", — пояснил политолог.По словам Ермакова, НАТО изначально создавалось для противодействия РФ. "Затачивалась эта организация со своей пятой статьей о коллективной обороне исключительно на противодействие и противоборство с Россией — не с кем иным", — заявил он."Поэтому натовцам действительно сложно развернуться и помогать американцам где бы то ни было, в том числе на удаленных театрах военных действий. А если американцам нужны базы и помощь, нужно развивать систему двусторонних отношений", — резюмировал собеседник издания.

