"Полоса обеспечения": захват плацдарма и ПВО на вражеской территории — эксперт о защите приграничья - 09.04.2026 Украина.ру
"Полоса обеспечения": захват плацдарма и ПВО на вражеской территории — эксперт о защите приграничья
"Полоса обеспечения": захват плацдарма и ПВО на вражеской территории — эксперт о защите приграничья - 09.04.2026 Украина.ру
"Полоса обеспечения": захват плацдарма и ПВО на вражеской территории — эксперт о защите приграничья
Россия создает буферную зону для защиты приграничных регионов от обстрелов. У военных это называется "полоса обеспечения" — захват плацдарма и укрепление его ракетно-артиллерийским вооружением. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2026-04-09T05:30
2026-04-09T05:30
Журналист спросил Алехина, можно ли создать буферную зону, чтобы резко снизить число украинских атак на приграничье."Буферная или санитарная зона – это политико-дипломатический сленг. У военных это называется "полоса обеспечения". Захват плацдарма и укрепление ракетно-артиллерийским вооружением, чтобы с этого плацдарма наносить удары в глубину обороны противника", — ответил эксперт.По мнению аналитика, только это поможет снизить интенсивность обстрелов. Даже если будет заблокирован Харьков, прилеты резко не уменьшатся — до него слишком близко, но снизятся.Журналист уточнил: допустим, Россия возьмет Богодухов, Липцы и Великий Бурлук. Можно ли там поставить ПВО, чтобы сбивать цели над Харьковской областью?"Да. Если установим прочный плацдарм, укрепим его и поставим средства ПВО, это позволит сбивать цели на территории противника. Это усилит нас. Но до конца проблему не решит", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Геннадий Алехин: Если Россия начнет укрывать производство под землей, ВСУ будут бить по нему еще точнее" на сайте Украина.ру.Что сегодня происходит на фронтах спецоперации — в материале "Военный эксперт Михаил Онуфриенко: Армия России не успеет до лета выбить ВСУ из Константиновки и Купянска" на сайте Украина.ру.
"Полоса обеспечения": захват плацдарма и ПВО на вражеской территории — эксперт о защите приграничья

05:30 09.04.2026
 
Россия создает буферную зону для защиты приграничных регионов от обстрелов. У военных это называется "полоса обеспечения" — захват плацдарма и укрепление его ракетно-артиллерийским вооружением. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Журналист спросил Алехина, можно ли создать буферную зону, чтобы резко снизить число украинских атак на приграничье.
"Буферная или санитарная зона – это политико-дипломатический сленг. У военных это называется "полоса обеспечения". Захват плацдарма и укрепление ракетно-артиллерийским вооружением, чтобы с этого плацдарма наносить удары в глубину обороны противника", — ответил эксперт.
По мнению аналитика, только это поможет снизить интенсивность обстрелов. Даже если будет заблокирован Харьков, прилеты резко не уменьшатся — до него слишком близко, но снизятся.
Журналист уточнил: допустим, Россия возьмет Богодухов, Липцы и Великий Бурлук. Можно ли там поставить ПВО, чтобы сбивать цели над Харьковской областью?
"Да. Если установим прочный плацдарм, укрепим его и поставим средства ПВО, это позволит сбивать цели на территории противника. Это усилит нас. Но до конца проблему не решит", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Геннадий Алехин: Если Россия начнет укрывать производство под землей, ВСУ будут бить по нему еще точнее" на сайте Украина.ру.
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации — в материале "Военный эксперт Михаил Онуфриенко: Армия России не успеет до лета выбить ВСУ из Константиновки и Купянска" на сайте Украина.ру.
06:30Овоскопировщики вместо инженеров: что происходит с рынком труда Украины
06:20Третья мировая началась в Киеве. Украина в международном контексте
06:10Вперёд, к Руине или кто готовит "бунт мессенджеров". Эксперты о ситуации на Украине и в России
06:06Удары по НПЗ, провал Орбана и иранская сделка. Грег Вайнер о том, кто накажет Украину за дорогую нефть
05:30"Сбиваем много, но все равно прилетает": Алехин рассказал про обстрелы Белгородской области
05:30"Полоса обеспечения": захват плацдарма и ПВО на вражеской территории — эксперт о защите приграничья
05:29Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
05:15"Германию милитаризуют в приказном порядке" — Ермаков о планах ФРГ вернуться к военному призыву
05:00Как российская ПВО уничтожает рои дронов — Алехин о работе "Панцирей" и мобильных групп
05:00Как охраняют Курскую АЭС и приграничье? Военный эксперт про способы защиты важных объектов
04:54Нефтяные компании втайне против мирного плана Трампа по Ирану — не хотят платить за Ормуз
04:45Сергей Ермаков: НАТО не хочет и боится войны с Россией, но киевскому режиму терять нечего
04:38После объявления перемирия через Ормузский пролив не прошло ни одного танкера — NYT
04:30Аэростаты и самолеты ДРЛО: как Россия может усилить ПВО приграничья — мнение эксперта
04:15Трамп после встречи с Рютте раскритиковал НАТО, "провалившую тест" в Иране
04:15Не только "сушки", но и F-16: Алехин назвал аэродромы, откуда Украина атакует приграничье
03:40ФБР задержало бывшего военнослужащего SOCOM по подозрению в передаче СМИ секретных данных
03:10В Киевской области всех сотрудников и руководство ТЦК отправили на фронт из-за взяток
02:48"Отказаться от этого безумия!": Французский политик разоблачил планы по подготовке к войне с Россией
02:10Фронтовая сводка за 8 апреля от канала "Дневник Десантника"
Лента новостейМолния