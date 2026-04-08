Жалуются на "болезненное место" и ищут человеческий ресурс для войны. Как живут украинские элиты

На этой неделе украинцы могли "посочувствовать" перетрудившимся депутатам Рады. "Слуга народа" Юрий Камельчук жаловался им на тяжелые условия труда. По его словам, депутаты просто устали работать. У них, дескать, ухудшилось зрение, слух и память.

2026-04-08T07:03

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

У некоторых из них от сидячей работы болит спина. "Рада – это не окопы, но это болезненное место", – добавил Камельчук.Комментарий Камельчука лишний раз показывает, насколько оторваны эти люди от народа, жалуясь на жизнь, хотя периодически они публикуют фото с элитных курортов и не стесняются мозолить украинцам глаза дорогими автомобилями.Сердобольные украинцы сразу стали предлагать им выдавать молоко за вредность. Другие отмечают, что нардепов там никто силой не держит – сложил мандат и можешь идти в грузчики.Есть и еще один верный способ избавления от этой "каторги" для уставших депутатов – не проголосовать один раз за продление военного положения, а стало быть, и за продление своих полномочий.К тому же с депутатами теперь вообще не считаются. Тот же Камельчук в продолжение интервью говорил, что его не пускают даже на порог в ТЦК по делам о незаконной мобилизации. "В нескольких случаях во Львове посылали на три буквы, физически отталкивали и угрожали пристрелить", - жалуется народный избранник.Такое отношение к депутату президентской фракции говорит о том, что ТЦК на Украине стали не просто государством в государстве, но полностью подменили собой государственные структуры. Судьи, депутаты и чиновники фактически являются некой декорацией.На прошлой неделе Камельчук рассказывал, как представители ТЦК убили человека в автобусе во время перевозки, а потом отвезли всех прочих мобилизованных в отделение полиции, где те написали, что ничего не видели и претензий не имеют. В связи с этим он считает, что Михаил Федоров во главе Минобороны мог бы как минимум запретить сотрудникам ТЦК бить людей, а не только более двух месяцев анонсировать "план реформирования мобилизации".Но как тогда продолжать войну, на которую Запад выделяет деньги? Коллега Камельчука по фракции, депутат Александр Мережко на этой неделе рассказывал британскому изданию Independent**, что Украина имеет еще достаточно человеческих ресурсов, чтобы воевать хоть 10 лет. Как отмечает блогер Мирослав Олешко, из родных депутата Мережко никто не служит, а о людях он говорит, как о ресурсе, словно о неких "юнитах" в игре.Коллега Мережко, нардеп Максим Бужанский задает логичный вопрос: сколько именно из этих десяти лет намерен воевать лично он сам. Но сам Мережко желает жить в Страсбурге или Гааге. Он уже подавал документы на должность судьи в Европейском совете по правам человека (ЕСПЧ). В прошлом месяце он также подал документы на должность судьи Международного уголовного суда (МУС).Украинский оппозиционный Telegram-канал "ЗеРада" обращает внимание на биографию Мережко. С 1990х годов он учился и стажировался в американских университетах, почти не выезжая из США. "Такие, как Мережко, для Запада - колониальная администрация в колонии. Их специально взращивают, готовят управлять ресурсами. А все мы - один из видов ресурса. Как нефть, газ или уголь. Только сжигают такие ресурсы в войнах", - пишет "ЗеРада".Однако "ресурс", который уже продан, не всегда добровольно идёт на бойню. На этой неделе участились случаи сопротивления ТЦК. Почти ежедневно кого-нибудь из военкомов подрезают ножом, что вызывает волну гнева и возмущения у представителей украинской элиты."Поднимать руку на воинов стало нормой украинского тыла. Убийство военного ТЦК нужно расследовать не просто как убийство, а как государственную измену", - возмущается любитель пингвинов и нацист из "Айдара"* Евгений Дикий.Пресс-секретарь Сухопутных войск ВСУ Андрей Подик обиженно рассказывает, что если нападения на сотрудников ТЦК будут продолжаться, те могут просто отказаться от службы. Отказаться от службы на Украине, как известно, невозможно.Военный омбудсмен Ольга Решетилова и ряд депутатов заявляют о возможности передачи функций ТЦК полиции, хотя та и без того обычно участвует в процессе "бусификации", не обращая внимания на избиения. Решетилова жалуется, что украинские дети начинают "травить" военных на улицах после просмотра в ТикТок видео о действиях ТЦК.Она также анонсирует некие изменения в процессе мобилизации, но добавляет, что они не понравятся тем, кто избегает службы уже не первый год. Как пишет украинское издание "Страна", из ее слов следует, что власти могут ужесточить мобилизацию под предлогом введения фиксированных сроков службы.В конце марта украинские СМИ сообщили, что офис президента разрабатывают сценарий войны еще на три года и, соответственно, отсутствия выборов на этот же срок. Украинская элита, как бы она ни устала от просиживания в Раде, уже получила аванс под ужесточение "бусификации".Редактор львовского издания "Ратуша" Николай Савельев обращает внимание, как даже во Львове народ приветствует сопротивление ТЦК. "Помню, как тут же на Львовщине один мажор стрелял по машине ТЦК из пистолета, а люди кричали: "Молодец, это наш новый Олекса Довбуш! [карпатский Робин Гуд XVIII века]", - негодует Савельев.В такой ситуации, как считает нардеп Александр Дубинский, противоречия в обществе будут только нарастать. "Ряженые патриоты и “партия дронщиков”, обогатившиеся на войне - ни за что не захотят отпускать власть. Уставшее от войны общество в какой-то момент не захочет ее продолжения. “Партия войны” не примет победы “партии мира”, и даже конкуренции с ее стороны", - пишет Дубинский, депутат Рады, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.По его мнению, это - прямой путь к кровавой бане и внешнему управлению Совбеза ООН, которое сейчас кажется фантастическим, но если разразится гражданская война - станет единственной альтернативой.О том, что в эти дни происходит в бывшей "Жемчужине у моря" - в статье "Трудовое рабство и языковой террор ради комфорта галичан. Что происходит в Одессе"*Организация, деятельность которой признана в РФ экстремистской и террористической**Внесена в РФ в список иноагентов

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

