Трудовое рабство и языковой террор ради комфорта галичан. Что происходит в Одессе

Трудовое рабство и языковой террор ради комфорта галичан. Что происходит в Одессе - 08.04.2026 Украина.ру

Трудовое рабство и языковой террор ради комфорта галичан. Что происходит в Одессе

Одесситов на этой неделе украинские власти обрадовали введением рабства, то есть, трудовой повинности. Сообщается, что всех трудоспособных и безработных жителей от 18 до 65 лет будут привлекать к ликвидации последствий обстрелов, строительству и ремонту укрытий, дежурстве в пунктах несокрушимости, изготовлению маскировочных сетей.

2026-04-08T07:08

2026-04-08T07:08

2026-04-08T07:08

При необходимости могут задействовать и работающих. Кроме того, речь идет о привлечении к сельскохозяйственным работам, поскольку аграрии утверждают, что работать в этой сфере сейчас практически некому.Такое распоряжение на днях подписала и.о. главы Одесской военной администрации Надежда Задорожная.Организацией работ должны заняться коммунальные предприятия города и некоторые НПО, в частности "Воля, Победа, Объединение Украины", объединяющая группы радикальных националистов, которые "доят" западные благотворительные фонды.Во вторник 6 апреля украинские СМИ опубликовали видеообращение женщины из Одессы, заявившей, что город никак не помогает с разбором завалов их дома после прилета. Предложили ей только клеенку для разбитых окон. Женщина вынуждена работать сама. Власти города говорят о нехватке людей, поэтому решили ввести трудовую повинность.Причем возраст 65 лет, похоже, – не предел. Директор Института демографии Украины Элла Либанова рассказывает, что в будущем украинцы будут работать до 70, а может, и до 90 лет, так как возраст выхода на пенсию постоянно будет расти.По сути, трудовая повинность предполагает использование рабского труда, запрещенного рядом международных конвенций, но ведь и отлов мужчин в ходе "бусификации" тоже как бы нарушает базовые права. Так чего ж мелочиться? Вполне возможно и гражданских, не подлежащих мобилизации, будут отлавливать аналогичным способом с применением любых форм насилия. Рабский труд доказал свою нецелесообразность еще пару тысяч лет назад, но власти Украины не желают платить зарплату в принципе, причисляя и ее к "советскому наследию".Одесский анархист Вячеслав Азаров отмечает, что одесситов эта новость взбудоражила, поскольку они уже видели, как людей мобилизуют в ВСУ. "Текущие методы военной мобилизации ясно демонстрируют, что при нехватке дармовой рабсилы, власть быстро может перейти к введению понятия трудового дезертирства и организации аналогичных облав для таких контингентов", - пишет Азаров.Военную мобилизацию в Одессе проводят с показательной жестокостью даже там, где её не было нужды применять, а жертва не оказывала сопротивления. Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец на этой неделе обратил внимание, что ТЦК применили силу к мужчине, в результате чего он получил перелом плеча. При этом, как подчёркивается, мужчина не представлял угрозы и сам открыл автомобиль, что ставит под сомнение обоснованность применения силы.Экс-президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук говорит, что из-за "бусификации" на Украине есть проблема с доставкой топлива. "Транспорт есть, а ездить некому… Другая часть водителей просто разбежалась, чтобы их не "бусифицировали". Водителей, которые управляют таким транспортом, в Украине не так много. В настоящее время в этом вопросе существует большая проблема", - рассказывает Косянчук.Однако "рабы" должны и изъясняться лишь так, как им это позволяют. Украинские националисты хвастаются, что им удается терроризировать одесситов за использование русского языка в быту. В эфире радиостанции "Киев FM" сержант ВСУ и неонацист Антон Петровский считает "движением вперед" тот факт, что они самовольно на улицах запрещают одесситам разговаривать на русском между собой. "Вот я захожу в какое-то заведение торговли или сферы услуг, и я не хочу слышать русский язык не только при обслуживании меня, но и когда они между собой тоже общаются", - заявил Петровский, настаивая на том, чтобы украинизация в Одессе была жесткой, иначе она окажется провальной.Представитель так называемого "мовного омбдсмена" (уполномоченного по защите украинского языка) в Одесской области Анна Неруш с удовольствием рассказывает, что количество жалоб на русский язык (банального стукачества) в области возросло, а вместе с ними и количество собранных штрафов. "Я слушаю нарушителей, которые приходят на составление актов, они считают украинизацию очень жёсткой, и что нельзя прямо штрафовать, нельзя прямо так действовать", - говорит Неруш, попутно отмечая, что националисты-активисты требуют увеличения суммы штрафов.Накануне туристического сезона она требует ввести полный мораторий на использование русского языка в Одессе, чтобы не раздражать туристов из Львова. "Приезжая в Одессу, у вокзала они сядут в маршрутку, они услышат русский, а потом, когда они выйдут на Аркадии или ещё где-то, и будет звучать русская музыка, русские спектакли, всё-всё-всё русское, начнутся скандалы, конфликты", - прогнозирует "шпрехенфюрер", лишний раз подчеркивая, кто на Украине является гражданами второго сорта.О других экономических проблемах Украины - в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: запредельная солярка по сто и убытки от европейских стандартов"

одесса

украина

одесская область

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

одесса, украина, одесская область, николай азаров, вооруженные силы украины, эксклюзив, спецоперация, сво