США и Иран проведут первый раунд переговоров о мире в пятницу — СМИ

США и Иран проведут первый раунд переговоров о мире в пятницу — СМИ - 08.04.2026 Украина.ру

США и Иран проведут первый раунд переговоров о мире в пятницу — СМИ

США и Иран проведут первый раунд переговоров о мире в столице Пакистана Исламабаде в пятницу. Об этом со ссылкой на источники в ночь на 8 апреля утверждает журналист Axios Барак Равид

2026-04-08T02:36

2026-04-08T02:36

2026-04-08T02:36

"По словам двух источников, знакомых с ситуацией, первый раунд переговоров между Соединёнными Штатами и Ираном о соглашении по прекращению войны планируется провести в пятницу в Исламабаде", — написал Равид в социальной сети X.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Исламская республика договорились о двухнедельном прекращении огня, при котором Иран якобы согласился на открытие Ормузского пролива.По словам хозяина Белого дома, от Ирана было получено предложение из 10 пунктов, которое может послужить рабочей основой для переговоров, а "двухнедельный период позволит окончательно доработать и заключить соглашение".Подробнее о заявлении Трампа в публикации - "Все военные цели достигнуты, соглашение близко": Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

сша

иран

пакистан

ближний восток

украина.ру, новости, сша, иран, пакистан, дональд трамп, война в иране, ближний восток, военная эскалация, переговоры, перемирие