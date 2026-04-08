https://ukraina.ru/20260408/ssha-i-iran-provedut-pervyy-raund-peregovorov-o-mire-v-pyatnitsu--smi-1077649917.html
США и Иран проведут первый раунд переговоров о мире в пятницу — СМИ
США и Иран проведут первый раунд переговоров о мире в столице Пакистана Исламабаде в пятницу. Об этом со ссылкой на источники в ночь на 8 апреля утверждает журналист Axios Барак Равид
2026-04-08T02:36
украина.ру
новости
сша
иран
пакистан
дональд трамп
война в иране
ближний восток
военная эскалация
переговоры
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077182922_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c68d19b2ddff7ed7055a585d1554e1f5.jpg
"По словам двух источников, знакомых с ситуацией, первый раунд переговоров между Соединёнными Штатами и Ираном о соглашении по прекращению войны планируется провести в пятницу в Исламабаде", — написал Равид в социальной сети X.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Исламская республика договорились о двухнедельном прекращении огня, при котором Иран якобы согласился на открытие Ормузского пролива.По словам хозяина Белого дома, от Ирана было получено предложение из 10 пунктов, которое может послужить рабочей основой для переговоров, а "двухнедельный период позволит окончательно доработать и заключить соглашение".Подробнее о заявлении Трампа в публикации - "Все военные цели достигнуты, соглашение близко": Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077182922_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fd8a07dc4b007ac5ddf5ad68c0636bd3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.