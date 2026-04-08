США и Иран проведут первый раунд переговоров о мире в пятницу — СМИ - 08.04.2026 Украина.ру
США и Иран проведут первый раунд переговоров о мире в пятницу — СМИ
США и Иран проведут первый раунд переговоров о мире в пятницу — СМИ - 08.04.2026 Украина.ру
США и Иран проведут первый раунд переговоров о мире в пятницу — СМИ
США и Иран проведут первый раунд переговоров о мире в столице Пакистана Исламабаде в пятницу. Об этом со ссылкой на источники в ночь на 8 апреля утверждает журналист Axios Барак Равид
2026-04-08T02:36
2026-04-08T02:36
"По словам двух источников, знакомых с ситуацией, первый раунд переговоров между Соединёнными Штатами и Ираном о соглашении по прекращению войны планируется провести в пятницу в Исламабаде", — написал Равид в социальной сети X.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Исламская республика договорились о двухнедельном прекращении огня, при котором Иран якобы согласился на открытие Ормузского пролива.По словам хозяина Белого дома, от Ирана было получено предложение из 10 пунктов, которое может послужить рабочей основой для переговоров, а "двухнедельный период позволит окончательно доработать и заключить соглашение".Подробнее о заявлении Трампа в публикации - "Все военные цели достигнуты, соглашение близко": Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
США и Иран проведут первый раунд переговоров о мире в пятницу — СМИ

02:36 08.04.2026
 
США и Иран проведут первый раунд переговоров о мире в столице Пакистана Исламабаде в пятницу. Об этом со ссылкой на источники в ночь на 8 апреля утверждает журналист Axios Барак Равид
"По словам двух источников, знакомых с ситуацией, первый раунд переговоров между Соединёнными Штатами и Ираном о соглашении по прекращению войны планируется провести в пятницу в Исламабаде", — написал Равид в социальной сети X.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Исламская республика договорились о двухнедельном прекращении огня, при котором Иран якобы согласился на открытие Ормузского пролива.
По словам хозяина Белого дома, от Ирана было получено предложение из 10 пунктов, которое может послужить рабочей основой для переговоров, а "двухнедельный период позволит окончательно доработать и заключить соглашение".
Подробнее о заявлении Трампа в публикации - "Все военные цели достигнуты, соглашение близко": Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном.
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиСШАИранПакистанДональд Трампвойна в ИранеБлижний Востоквоенная эскалацияпереговорыперемирие
 
Архив
RSS
03:05Иран объявил победу над США после заявления Трампа о перемирии
02:36США и Иран проведут первый раунд переговоров о мире в пятницу — СМИ
02:12"Все военные цели достигнуты, соглашение близко": Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном
01:52США перебрасывают на Ближний Восток военно-транспортные самолеты и поднимают в небо заправщики
01:33Папа Римский назвал угрозы Трампа иранскому народу неприемлемыми и аморальными
01:05Бандеровцы ударили по школе во время занятий. События 7 апреля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:16Фронтовая сводка за 7 апреля от канала "Дневник Десантника"
00:09США и Израиль нанесли удары по алюминиевому заводу в Араке и нефтехимическому комплексу в Махшахре
00:03Демократы в Конгрессе призывают к активации 25-й поправки для отстранения Трампа от власти
23:53Министр обороны Италии предупредил о риске ядерной эскалации из-за войны с Ираном
23:38В аэропортах шести городов России введены временные ограничения
23:30В Харьковской области сбили украинский FPV-дрон с наркотиками для боевиков ВСУ
23:13Тарифы на электроэнергию и газ для населения вырастут на 25% уже в этом году
22:05ВС РФ продолжают расширять санитарную зону в Сумской области
22:00Иран угрожает уничтожить всю энергосистему стран Персидского залива
21:27За 13 часов средства ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников над четырьмя регионами РФ
20:59Иран готовился к войне с США, активно создавая подземные города
20:42Российская нефть Urals подорожала до максимума за 13 лет
20:38В Апостолово поражено локомотивное депо, подорвано тяговое обеспечение военных перевозок
19:55Множатся схемы вывоза мужчин с Украины
Лента новостейМолния