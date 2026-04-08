Чем США помогут Украине? Киев пытается "выжимать максимум" из перемирия на Ближнем Востоке
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
16:27 08.04.2026
 
Успех израильско-американской стороны в войне против Ирана возможно приблизит окончание конфликта на Украине. С таким заявлением выступил спикер МИД Украины Георгий Тихий. Об этом 8 апреля сообщил портал "Новости.Live" в своем телеграм-канале
"Киев рассчитывает на американскую решимость", — заявил Тихий.
Спикер украинского МИД подчеркнул, что ключевым препятствием для достижения мира остается Россия, которая, по его словам, отказывается прекращать боевые действия, несмотря на отсутствие значительных успехов на фронте.
Тихий также отметил, что Украина наращивает кампанию ударов по военным объектам на территории Российской Федерации, что, как он утверждает, уже ослабляет российский боевой потенциал и в дальнейшем будет масштабироваться.
"Для России ситуация будет только ухудшаться, поэтому ей следует отказаться от войны и перейти к дипломатии", — заявил представитель украинского внешнеполитического ведомства.
Спикер украинского МИД не уточнил, как связаны "успехи" Украины и решимость США в проведении переговоров.
Ранее стало известно, что трехсторонние переговоры по Украине с участием США продолжатся после урегулирования иранского конфликта. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа.
О возможном развитии военных действий: Полковник Геннадий Алехин: Армия России после освобождения ЛНР начнет ломать логистику ВСУ возле Изюма
