Армия России реализует замысел наступления в Сумской области - 08.04.2026 Украина.ру
Армия России реализует замысел наступления в Сумской области
Подразделения российской армии в Сумской области срезают Бачевский выступ. Об этом 8 апреля сообщает издание "Военное обозрение"
2026-04-08T12:43
12:43 08.04.2026
 
Подразделения российской армии в Сумской области срезают Бачевский выступ. Об этом 8 апреля сообщает издание "Военное обозрение"
Российские подразделения расширили зону контроля в Сумской области. Они продвигаются в районе ранее перешедшего под контроль российской армии населённого пункта Сопычь нынешнего Шосткинского района.

ВС РФ овладели участком, примыкающему к границе с Курской и Брянской областями юго-восточнее переставшего действовать в связи с боевыми действиями автомобильного контрольно-пропускного пункта Бачевск-Троебортное. Ранее этот пункт обслуживал автотрафик на дороге Киев-Москва.
Российские войска вышли к лесному массиву Дельницы на реке Глебовка.
"При учёте того, что продвижение есть и южнее села Сопычь, увеличивается вероятность того, что российские войска в конечном итоге возьмут под контроль весь так называемый Бачевский выступ Сумской области. Это порядка 60 км в периметре и около 160 квадратных километров по площади. На текущий момент под контролем Вооружённых сил России порядка 20-22% площади этого "балкона", - сказано в публикации.

Издание напомнило, что одним из условий окончания боевых действий с российской стороны является вывод украинских войск с оставшейся под их контролем территории Донбасса. Это в первую очередь Славянско-Краматорская агломерация.
В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.
В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в 2025 году констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.
Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.
Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.
Тем временем Под Сумами готовят кладбище для неопознанных тел
Больше новостей дня представлено в обзоре США добивают Киев? Трамп выбрал иранскую нефть вместо украинской крови. Хроника событий на утро 8 апреля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
