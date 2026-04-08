Армия России реализует замысел наступления в Сумской области

Подразделения российской армии в Сумской области срезают Бачевский выступ. Об этом 8 апреля сообщает издание "Военное обозрение"

2026-04-08T12:43

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

дзен новости сво

новости сво

наступление вс рф

спецоперация

россия

сумская область

брянская область

Российские подразделения расширили зону контроля в Сумской области. Они продвигаются в районе ранее перешедшего под контроль российской армии населённого пункта Сопычь нынешнего Шосткинского района.ВС РФ овладели участком, примыкающему к границе с Курской и Брянской областями юго-восточнее переставшего действовать в связи с боевыми действиями автомобильного контрольно-пропускного пункта Бачевск-Троебортное. Ранее этот пункт обслуживал автотрафик на дороге Киев-Москва.Российские войска вышли к лесному массиву Дельницы на реке Глебовка."При учёте того, что продвижение есть и южнее села Сопычь, увеличивается вероятность того, что российские войска в конечном итоге возьмут под контроль весь так называемый Бачевский выступ Сумской области. Это порядка 60 км в периметре и около 160 квадратных километров по площади. На текущий момент под контролем Вооружённых сил России порядка 20-22% площади этого "балкона", - сказано в публикации.Издание напомнило, что одним из условий окончания боевых действий с российской стороны является вывод украинских войск с оставшейся под их контролем территории Донбасса. Это в первую очередь Славянско-Краматорская агломерация.В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в 2025 году констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.Тем временем Под Сумами готовят кладбище для неопознанных телБольше новостей дня представлено в обзоре США добивают Киев? Трамп выбрал иранскую нефть вместо украинской крови. Хроника событий на утро 8 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, новости сво, наступление вс рф, спецоперация, россия, сумская область, брянская область, сумы, кто, украина, вооруженные силы украины