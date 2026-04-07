Энергетические войны: ЕС готовится к затяжному энергокризису, Индия и Китай получают от него выгоду

Энергетические войны: ЕС готовится к затяжному энергокризису, Индия и Китай получают от него выгоду - 07.04.2026 Украина.ру

Энергетические войны: ЕС готовится к затяжному энергокризису, Индия и Китай получают от него выгоду

Война Израиля и США против Ирана уже заставила Евросоюз потратить дополнительные 14 миллиардов евро на импорт энергоносителей: цены в ЕС выросли на 70% в случае с газом, и на 60% – в случае с нефтью.

2026-04-07T06:50

2026-04-07T06:50

2026-04-07T07:30

Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться к затяжному энергокризисуЕвропейский союз усиливает подготовку к возможным длительным перебоям на глобальных энергорынках. Как сообщило 31 марта британское агентство Reuters, еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в письме правительствам стран Европейского Союза призвал заранее готовиться к затяжному кризису, вызванному эскалацией конфликта вокруг Ирана."С начала конфликта на Ближнем Востоке цены в Евросоюзе выросли на 70% в случае с газом и на 60% в случае с нефтью. В финансовом смысле слова, конфликт уже заставил Евросоюз потратить дополнительные 14 миллиардов евро на импорт энергоносителей", – признал еврокомиссар.Дополнительное давление на рынок оказывают риски для судоходства через Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ). По оценкам международных аналитиков, любые ограничения транзита в этом регионе способны быстро отразиться на ценах и доступности энергоресурсов в Европе и Азии.В этих условиях Дан Йоргенсен рекомендовал странам ЕС рассмотреть добровольные меры по снижению спроса на топливо, прежде всего в транспортном секторе. Речь может идти о сокращении использования личного автотранспорта и авиаперевозок для экономии энергоресурсов.В интервью британскому изданию The Financial Times (FT), опубликованном 3 апреля, Йоргенсен подтвердил, что энергетический шок в Евросоюзе продлится долгое время, цены на ресурсы будут высокими. По его словам, в Европе ожидают ухудшения ситуации "в ближайшие недели", это коснется "критически важных" продуктов. Еврокомиссар также предупредил, что страны ЕС должны убедиться, что у них есть все необходимые ресурсы. Он добавил, что объединение пока не находится в кризисе, связанном с безопасностью поставок, однако готовится к самым плохим сценариям.При этом, по информации FT, чиновники ЕС призывают правительства избегать чрезмерных мер поддержки, предупреждая, что "энергетическое потрясение может перерасти в налогово-бюджетный кризис". В частности, Дан Йоргенсен уверен, что меры поддержки энергосектора должны быть короткими, в противном случае это может привести к закрытию производства.Параллельно председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила курс на дальнейшее сокращение зависимости от российских энергоресурсов, заявив о недопустимости их закупок даже в условиях потенциальных перебоев энергоснабжения. Она заявила, что возобновление закупок ископаемого топлива в России приведет к ослаблению Евросоюза. По её мнению, такой шаг стал бы стратегической ошибкой, которая сделает ЕС более зависимым, уязвимым и слабым.По оценкам зарубежных аналитических центров, включая Международное энергетическое агентство (МЭА), текущий кризис может привести к усилению волатильности на нефтегазовых рынках и ускорить структурные изменения в энергетике ЕС – от роста импорта СПГ до дальнейшего развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ).Стремление Европы к энергетической независимости активизировалось после событий 2022 года. Тогда Еврокомиссия представила план REPowerEU, нацеленный на ускоренный переход на "зелёную энергетику" и поиск альтернативных поставщиков для замещения российских углеводородов. По оценкам экспертов, потери экономик стран Евросоюза в результате отказа от использования энергоресурсов России с учетом всех косвенных расходов превысили 1,3 триллиона евро.Индия возобновила импорт нефти из Ирана, и увеличила – из РоссииИндия возобновила закупки иранской нефти на фоне блокады Ормузского пролива и войны США и Израиля с Ираном. Об этом 4 апреля сообщило Министерство нефти и природного газа страны. В тот же день стало известно, что поставки российской нефти в Индию подскочили на 90% в минувшем марте по сравнению с месяцем ранее."В условиях перебоев с поставками на Ближнем Востоке индийские нефтеперерабатывающие заводы обеспечили себя необходимым количеством сырой нефти, в том числе из Ирана", – следует из заявления ведомства.Министерство также опровергло сообщения, что иранский нефтяной танкер изменил курс с Индии на Китай из-за проблем с оплатой. "Вопреки распространяемым слухам, никаких препятствий для оплаты импорта иранской нефти не возникло", – сказано в заявлении. Кроме того, ведомство заявило, страна получила 44 000 тонн иранского сжиженного углеводородного газа (СУГ).Как отметило агентство Reuters, поставки нефти из Ирана в Индию прекратились в 2019 году из-за санкций США против Тегерана. 20 марта 2026 года администрация Дональда Трампа на 30 дней отменила санкции, ограничивающие закупки иранской нефти, которая уже находится в море. Как отмечали источники телеканала CNN, Вашингтон пошел на такой шаг, поскольку США исчерпали основные рычаги для смягчения последствий энергетического кризиса.В свою очередь, издание The Times of India подсчитало, что поставки российской нефти в Индию подскочили на 90% в марте 2026 года по сравнению с месяцем ранее. По данным издания, резкий рост импорта сырья из РФ в последние недели наблюдается на фоне фиксируемого общего падения поставок нефти в Индию из стран Ближнего Востока из-за конфликта вокруг Ирана и закрытия Ормузского пролива.В публикации сообщается, что после "весьма сдержанных" закупок в России в декабре 2025 года и январе-феврале 2026 года Нью-Дели в марте быстро увеличил импорт российской нефти. Это произошло после того, как Минфин США в целях сдерживания глобального роста цен на нефть временно снял санкции на операции по купле-продаже российских нефтепродуктов, уже загруженных на находящиеся в море суда. Временное разрешение на сделки с российской нефтью выдано Вашингтоном на 30 дней и истекает 12 апреля.По данным индийских аналитиков, на которых ссылается издание The Economic Times (ET), высокий спрос на российскую нефть в Индии сохранится и в апреле. Одновременно Нью-Дели пытается диверсифицировать источники поставок "чёрного золота" и ожидает поступления партий сырья из африканских стран, включая Анголу, Габон, Гану и Конго. При этом доля "африканской нефти" в общем объеме импорта остаётся очень небольшой, сообщает ET.Китай становится ключевым центром перепродажи СПГКитайские компании перепродают рекордные объемы сжиженного природного газа, извлекая выгоду из волатильности и высокого уровня спотовых цен. Внутренние и трубопроводные поставки полностью удовлетворяют сниженный спрос страны, в то же время другие азиатские покупатели сталкиваются с трудностями в поиске альтернативных поставок, отрезанных на фоне конфликта в Иране. Об этом 2 апреля сообщило агентство Reuters.По данным аналитической компании Kpler, с начала 2026 года Китай перепродал рекордные 1,31 млн т СПГ, или 19 партий. Из них 10 отправились в Южную Корею, пять – в Таиланд, остальные – в Японию, Индию и на Филиппины. В марте Китай перегрузил от 8 до 10 партий СПГ, что стало историческим максимумом для страны. Аналитики Vortexa отметили, что терминал компании CNOOC в Бинхае (провинция Цзянсу) обеспечил почти половину всех перегрузок СПГ в Китае в марте 2026 года.Для сравнения: в 2025 году Китай перепродал 820 тыс. т СПГ, а в 2023 году – 980 тыс. т, что стало вторым по величине годовым показателем в истории. Рекордные отгрузки СПГ контрастируют с принятым в прошлом месяце Китаем решением о запрете экспорта нефтепродуктов (ограничения были введены для сохранения ресурсов внутри страны на фоне сокращения поставок нефти, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке).Аналитики отмечают, что возможности Китая наращивать объёмы реэкспорта связаны с тем, что внутренний спрос на СПГ стабилизировался. Слабая экономическая активность снизила промышленный спрос, в то время как внутренняя добыча газа и трубопроводные поставки из России продолжают расти.На фоне слабого внутреннего спроса китайским покупателям СПГ выгоднее перепродавать партии за рубеж, заявил в комментарии Reuters аналитик ICIS Ван Юанда. Он отметил, что эскалация конфликта в Иране также способствовала росту спотовых цен на СПГ. "Спрос внутри страны давления не оказывает – отопительный сезон завершен, а спотовые цены высокие, поэтому Китай может перегружать партии для реэкспорта", – пояснил эксперт.По его словам, с момента начала ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля азиатские спотовые цены на СПГ выросли на 85%. Конфликт нарушил поставки энергоресурсов через Ормузский пролив, по которому проходит около пятой части мирового СПГ.В свою очередь, импорт СПГ Китаем в марте 2026 года снизился до минимального уровня с апреля 2018-го. По данным Kpler, страна импортировала 3,68 млн т, что стало самым низким месячным показателем за последние восемь лет. Аналитики ICIS ожидают, что импорт и в апреле останется низким и составит около 3,7 млн т. "Китай не будет выходить на рынок и бороться за партии СПГ с другими странами", – подчеркнул Ван Юанда.Снижение поставок связано с умеренным спросом промышленности на газ на фоне высоких цен. В прошлом году Китай, крупнейший рынок СПГ для Катара, получал почти 1/4 экспортных поставок эмирата."Снижение импорта отражает слабый промышленный спрос на газ на фоне высоких цен после нарушений поставок через Ормузский пролив. При этом прогнозы по трубопроводным поставкам и внутреннему производству газа остаются стабильными", – отметили в Kpler. В компании добавили, что китайские покупатели также могут использовать внутренние запасы СПГ для покрытия части потребности на рынке.О том, как можно заработать на войне - в статье Никиты Волковича - "Зачем Трамп врёт про Иран? Вопрос на 600 миллионов долларов"

китай

индия

иран

Олег Хавич

Олег Хавич

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

китай, индия, иран, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, ес, евросоюз, reuters, эксклюзив