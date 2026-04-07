Зачем Трамп врёт про Иран? Вопрос на 600 миллионов долларов

Зачем Трамп врёт про Иран? Вопрос на 600 миллионов долларов - 07.04.2026 Украина.ру

Зачем Трамп врёт про Иран? Вопрос на 600 миллионов долларов

Судьбы целых государств и стабильность мировой экономики определяются не на переговорах и полях битв в интерфейсе социальной сети Truth Social. Зажатый Caps Lock, обилие восклицательных знаков и нарочитая эмоциональность с успехом заменяют собой международное право.

2026-04-07T06:40

2026-04-07T06:40

2026-04-07T06:40

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Впрочем, Госдепартамент уже не стесняется заявлять, что они без какого-либо ресентимента выйдут из любого "неудобного" соглашения.Но вернёмся с недавнему заявлению президента США Дональда Трампа, в котором он пообещал "обрушить ад" на Иран в течение ближайших 48 часов, если Тегеран не пойдет на сделку. В мире, где инфоповод живёт три дня, никто уже и не вспомнит, что буквально за несколько дней до этого тот же самый Трамп авторитетно утверждал, будто Иран "де-факто уничтожен".Так каким же образом можно подвергнуть тотальному уничтожению то, что уже, согласно официальной риторике Белого дома, несколько дней как стерто с лица земли? В рамках этого же политического двоемыслия Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты больше не намерены гарантировать безопасность судоходства в Персидском заливе. По его мнению, азиатские и европейские союзники должны самостоятельно формировать коалиции, входить в Ормузский пролив и, цитируя дословно, "брать свою нефть". На фоне такого всё никак не желающего уничтожаться Ирана эти заявляения выглядят даже не парадоксально — просто жалко.Ситуация усугубилась тем, что за последнюю неделю к продолжающейся блокаде Ормуза добавилась угроза перекрытия Баб-эль-Мандебского пролива. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф рассыпался в недвусмысленных намёках о невероятной значимости этой транспортной артерии для мирового рынка зерна, удобрений и сжиженного природного газа. Сигнал прозрачнее некуда: если йеменские хуситы, действующие в фарватере иранской внешней политики, решат окончательно "закрыть ворота", мировая торговля погрузится в абсолютный хаос.Что же происходит на самом деле: набивание очков перед выборами в Конгресс США, или тонкая, многоуровневая игра Вашингтона и лично Трампа, виртуозно сочетающая искусственное расшатывание мирового рынка с непрерывным психологическим давлением на режим аятолл?Дональд Трамп со свойственной ему склонностью к эмоциональным (и иногда даже интеллектуальным) качелям демонстрирует удивительную полярность суждений. С одной стороны, он угрожает стереть иранскую энергетическую инфраструктуру с лица земли и вернуть страну в каменный век. С другой стороны — внезапно публикует сообщения о "продуктивных переговорах" и "очень хорошем диалоге" с иранскими представителями, объявляя о временных паузах в нанесении ударов.Каждый раз вслед за такими публикациями Трампа — или даже за несколько минут до них — в мировом информационном пространстве начинают циркулировать "инсайдерские" заявления от таких тяжеловесов медийного рынка, как Bloomberg, Yahoo и Politico*.Журналисты (непременно со ссылкой на неназванные дипломатические источники) утверждают, что официальный Тегеран, несмотря на всю свою публичную ярость и клятвы стоять до конца, уже тайно пошел на переговоры. В материалах описываются секретные встречи то в Омане, то в Женеве, то внезапно в Пакистане, где иранские дипломаты разве что на коленях не умоляют о снижении санкционного давления в обмен на замедление темпов обогащения урана.Конечно, каждый раз официальный Тегеран выступает с категорическими опровержениями. Пресс-секретарь иранского МИДа и другие высокопоставленные чиновники раз за разом называют эти сообщения дешевыми спекуляциями, манипуляциями и информационной войной, призванной сломить дух иранского сопротивления.Здесь мы вынуждены перевести взгляд с политических карт на графики биржевых терминалов. В конце концов, мы живём в мире победившего капитализма, и настоящая правда у нас выражается в цифрах, а не словах. Поэтому давайте вспомним, как шекспировская драма заявлений и опровержений влияет на самое главное — на мировой рынок нефти. И вот здесь весь замысел Вашингтона становится очевиден.Каждый раз, когда президент Трамп объявляет о скором и окончательном уничтожении Ирана, когда он выдвигает очередные жесткие ультиматумы и требует капитуляции, мировые цены на нефть летят вниз. Рынок слегка успокаивается, веря в скорое завершение конфликта и восстановление стабильности поставок. Но как только иранская сторона выдает очередное яростное опровержение — словами или очередным массированным залпом по американским силам и их региональным союзникам — котировки эталонной марки Brent мгновенно пробивают очередной исторический максимум, устремляясь к отметкам выше 110 и даже 120 долларов за баррель.На этом фоне в некоторых средствах массовой информации уже начали открыто циркулировать теории о том, что вся эта бесконечная игра в "угрозу и деэскалацию" выгодна в первую очередь тем, кто находится в непосредственной близости к источнику принятия решений в Вашингтоне.Финансовые регуляторы и аналитики пока официально хранят молчание, однако независимые расследования уже зафиксировали несколько крайне подозрительных эпизодов. Самым показательным стал случай 23 марта 2026 года. За 15 минут до того, как Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social пост о "продуктивных переговорах" и пятидневной паузе в ударах по иранским объектам, на рынке нефтяных фьючерсов ничем не объяснимый всплеск активности. Между 6:49 и 6:50 утра по восточному времени неизвестные игроки открыли короткие позиции по фьючерсам на нефть марок Brent и WTI на общую сумму около 580 миллионов долларов. Объём торгов в это конкретное минутное окно превысил средние показатели предыдущих дней более чем в шесть раз. Никаких официальных новостей или экономических релизов, способных вызвать такое движение, в этот момент не существовало. Сенатор Адам Шифф уже призвал провести расследование, указывая на подозрительно идеальную точность сделок и их блестящий "тайминг"Всё указывает на то, что совершавшие эти сделки лица точно знали: через четверть часа произойдёт нечто, что обрушит цены на нефть на 10-13 процентов и принесет открывшим шорт-позиции гигантскую прибыль. Аналогичные аномалии фиксировались и на букмекерских криптоплатформах, где анонимные пользователи с абсолютной точностью ставили на время нанесения ударов и публикации заявлений.Просто забавный факт, ни в коем случае не имеющий отношения к происходящим событиям: ранее миллиардера Илона Маска, сейчас как раз, несмотря на все трудности, относящегося к ближайшему окружению американского лидера, уже несколько раз подозревали в инсайдерской торговле. В 2022 году, например, предпринимателя заподозрили в намеренной продаже акций компании Tesla на $7,5 миллиарда до того, как вскроется информация о проблемах с поставками электромобилей. В 2023 году группа инвесторов обвинила его в манипуляциями криптовалютой Dogecoin. Также Маска обвиняли в сокрытии информации о скупке акций Twitter, чтобы он мог приобрести социальную сеть по более низкой цене.Когда мы наблюдаем за масштабным политическим кризисом, наш разум, воспитанный на классической литературе и кинематографе, по инерции пытается искать сложные и скрытые мотивы. Мы склонны сочинять многоуровневые сюжеты в лучших традициях Тома Клэнси и Джона Ле Карре, пытаясь разгадать в действиях мировых лидеров гениальные стратегические замыслы, тайные союзы и попытки перекроить карту мира ради высших идеалов.Однако реальность двадцать первого века гораздо более прозаична и цинична. Иногда вместо того, чтобы искать хитросплетенные интриги, пытаться понять психологию восточных лидеров или разгадать тайные пружины американской дипломатии, достаточно просто взять в руки обыкновенный калькулятор. И этот калькулятор показывает: к $2,6 миллиардам прироста личного состояния Дональда Трампа (оценка Forbes) только что "приплюсовались" ещё $600 миллионов.О ситуации с иранским конфликтом - в статье "Хуже, чем у Никсона перед Уотергейтом". В иранском кризисе наметился перелом*Внесен в РФ в списки экстремистов и террористов

иран

вашингтон

тегеран

Никита Волкович

Никита Волкович

Никита Волкович

эксклюзив, иран, дональд трамп, джон ле карре (дэвид корнуэл), илон маск, вашингтон, тегеран , bloomberg, politico, мид