Алексей Леонков: Украина и Иран показали, что России надо готовиться к особым противовоздушным операциям

Нет смысла создавать ПВО, которая будет бороться только с дронами – это все равно, что бороться с воздушными мельницами. Тут нужно уничтожать носителей и места, откуда они запускаются. И здесь одной ПВО не обойдешься. Это должна быть комплексная операция, в которой будут участвовать сухопутные войска, ВКС, ракетные войска и флот

2026-04-07T18:00

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик, выпускник Харьковского высшего военного авиационно-инженерного училища Алексей Леонков, который хорошо разбирается как в специфике СВО, так и вопросах международной безопасности.Ранее иранское агентство Mehr сообщило, что целями США и их союзников стали бункеры и военные объекты, расположенные на острове Харк. Также "коалиция Эпштейна" нанесла серию ударов по железнодорожным и автомобильным мостам в Иране. Более того, Трамп прямо угрожает Ирану гибелью. В свою очередь Тегеран заявил, что ответные действия КСИР будут распространены за пределами Ближневосточного региона.- Алексей Петрович, давайте попробуем обратить внимание на следующие моменты. Что у США еще осталось из ударных возможностей, чтобы нанести критический ущерб экономике Ирана? Что американцы смогли подтянуть для проведения какой-то десантной операции? В каком состоянии иранская ПВО? Смогут ли сухопутные войска Ирана обеспечить надежный ракетно-дроновый зонтик, чтобы нанести американскому десанту серьезные потери?- Начнем с США.Когда читаешь американские источники (особенно ветеранские), то приходишь к выводу, что у них осталось то, что принято называть "неприкосновенным запасом". Если США сейчас будут расходовать еще какие-то ракетные запасы, то будут расходовать именно его. Потому что США и так собирает ракеты по всему миру у своих союзников по принципу "Я тебе дал – я у тебя забрал".В частности, есть информация, что в войне против Ирана американцы сожгли 80% своего запаса "Томагавков" и ракет JASSM, а также других типов боеприпасов. Это видно потому, как США наносят свои авиационные удары. Все чаще стали использоваться планирующие авиабомбы JDAM, которые позволяют авиации не заходить в зону действия иранской ПВО.Точнее, США вообще говорят, что ее как бы нет. Дескать, они иранскую ПВО вообще уничтожили. Тем не менее, каким-то чудесным образом происходит крушение американских самолетов, вертолетов и беспилотников. Причем видно, что они сбиваются управляемыми зенитными ракетами.Конечно, США говорят, что нанесут еще какой-то сокрушительный удар по Ирану. Но, по некоторым оценкам, по Ирану уже нанесено свыше 13,5 тысяч ударов. И если при таком расходе боеприпасов все же ожидать какого-то удара, который уничтожит все мосты и электростанции, то это будет последний выстрел по принципу "Выстрелим, а там, глядишь, Иран пойдет на попятную". Но Иран на попятную не пойдет.Иран готовился к такой осадной войне. Он применил сразу несколько тактик.Во-первых, Иран все свои ресурсы спрятал под землю и под скалы. Прорыл там туннели, против которых американское вооружение не срабатывает. Также США не могут уничтожить скрытые позиции, с которых стартуют иранские баллистические ракеты.Во-вторых, Иран выбил систему ПВО и ПРО, которая была развернута против него в Израиле и в странах Залива. Причем он выбил ее так избирательно, что США пришлось применять самолеты ДРЛО класса E-3, два из которых были уничтожены прямо на аэродроме. То есть США фиксируют, когда иранские ракеты находятся в воздухе, но не видят, откуда они запускаются. Такая фиксация не всегда приводит к быстрому запуску систему ПВО с дежурного режима в боевой, поэтому она пропускает удары.Но она пропускает удары еще и потому, что Иран по-прежнему выбивает все обнаруженные комплексы. США говорят, что якобы Россия передает Ирану разведданные и запрещают своим коммерческим компаниям продавать спутниковые снимки куда-либо.В общем, положение у США отчаянное. Тем не менее, идет переброска войск для проведения наземной операции. Судя по тому, что они собирают, полномасштабного сухопутного вторжения не будет от слова совсем. Но этих сил может хватить для захвата каких-то плацдармов. "Захватим остров Харк, и Иран падет на колени". А Иран по этому поводу говорит: "Мы вас давно ждем". Они подготовились и к этой фазе конфликта.Примечательно, что когда наносились удары по Ирану, то нигде не было опубликовано кадров уничтожения бронетанковых и артиллерийских частей. Не было сообщений, что горели казармы или была массовая гибель иранских военнослужащих. Мы этих сведений не получаем ни из открытых источников, ни из инсайдерских. Такое ощущение, что армия Ирана исчезла. Скорее всего, она находится в тех самых убежищах, чтобы в случае проведения наземной операции вступить в бой с силами вторжения.Возникает вопрос, насколько глубоко США спланировали эту операцию. Отдают ли они отчет, что любая высадка на остров или побережье Ирана приведет к тяжелейшим потерям? Во-первых, высадившиеся войска попадут под кинжальный огонь. Во-вторых, их снабжение будет под большим вопросом. Иранская артиллерия и РСЗО ждут своего часа. Иран к этому готовится. А вот США к этому готовятся больше информационно.Было много сообщений, что они там перебросили и перевезли. При этом выяснилось, что один из десантных кораблей США класса LHA-7 подвергся ударам Ирана и вынужден был отойти в южную часть Персидского залива. Это говорит о том, что морская поддержка десанта уже обречена на провал.Единственное, что еще может быть – так это вторжение со стороны Кувейта. Но Иран регулярно и точно наносит удары по местам на его территории, где могут находиться американские военные.Иран не дает США передышку. И вот эти призывы Трампа к временному прекращению огня нужны для того, чтобы запудрить мозги иранскому руководству, воспользоваться затишьем и разместить войска для проведения наземной операции. И понятно, что Иран такой передышки им не даст.Теперь по поводу ракет.Все эти заявления, что у Ирана кончаются ракеты, мы слышим на протяжении всей операции. Это не так, потому что Иран действует грамотно. Сначала Тегеран использовал старые ракетные комплексы и "Шахеды", чтобы обескровить американскую ПВО. В частности, Иран стал первой страной в мире, которая уничтожила шесть батарей противоракетной системы THAAD. И когда полету ракет больше ничего не могло помешать, Иран стал запускать сверхтяжелые и тяжелые ракеты (в том числе с кассетными боеприпасами) для методичного уничтожения военного уничтожения США в регионе и высокоточных ударов по Израилю.Израильская ПВО не справляется. Израильская система блокировки СМИ тоже не работает. Люди выходят на улицы и требуют прекращения войны.Страны Залива тоже ведут двойную игру. На словах они говорят о присоединении к операции против Ирана, а на деле они ведут переговоры между собой и некоторыми странами Европы со созданию коалиции, чтобы договориться с Ираном о разблокировке Ормузского пролива без участия США.Военная операция США провалилась. Им теперь надо думать о том, как бы выходить из этого конфликта. Но Трамп не ведет миротворческих речей. Он предлагает и тут же бьет. Эта ситуация для США выглядит катастрофически. Как минимум в плане производства вооружений. Учитывая, какой у них жуткий дефицит в ракетных комплексах.- Что будет, если эта десантная операция закончится полным провалом? Как могут развиваться события, если США ценой тяжелых потерь смогут за что-то зацепиться и даже снабжать?- Эта операция может закончится таким же провалом, как высадка в заливе Свиней. Тогда техническое превосходство было на стороне США, но американцы понесли потери и вынуждены были отступить. Понятно, что с тех пор прошло больше 60 лет. Технологическое преимущество США стало еще больше. Но нужно понимать, что такие операции американцы не проводили достаточно давно. И это ставит под сомнение, что операция будет успешной.Допустим, они каким-то образом все же захватят плацдарм. Допустим, у них будет поддержка с воздуха, которая сможет вычислять всю иранскую артиллерию и РСЗО и уничтожать ее. Но это все равно будет очень тяжелая кампания, когда каждая потопленная десантная баржа для снабжения плацдарма будет крайне болезненной потерей для тех, кто этот плацдарм будет удерживать.В случае провала операции потери США в принципе будут большими. Но даже если они захватят какой-то плацдарм, то этот пятачок тоже станет братской могилой для множества американских подразделений. Полагаю, что их контингент в 60 тысяч человек может понести до 50% потерь.Зачем Трампу такая кровавая жертва? Чтобы легализовать тот самый сокрушительный удар, который будет нанесен тактическим ядерным оружием.Разговоры об этом в Пентагоне идут. Некоторые генералы и адмиралы выступают против. Кто-то уже поплатился за это своими должностями. И сейчас они ищут того, кто нажмет красную кнопку, когда Трамп потребует ее нажать.Ситуация находится в критическом положении, потому что США не делают ничего, чтобы закончить этот конфликт. Они повышают уровень эскалации, считая, что Иран сломается.- Возможно ли перевести иранский конфликт в формат затяжного противостояния как на Украине? Или тут стоит выбор "или-или": либо мириться, либо неконтролируемая эскалация?- Теоретически конфликт можно перевести в формат затяжного противостояния.США могут отвести войска на расстояние, где до них не будут долетать иранские ракеты. Но территория Израиля и стран Залива все равно будет страдать, потому что с их территории стартуют американские самолеты и запускаются ракеты. Трамп несколько раз выступал в духе: "Я все разрушил, а дальше вы сами". Но если он просто уйдет, проблема решена не будет.Трамп о своей победе всегда может объявить. Вопрос в том, какова будет цена его пирровой победы для США и мировой экономики? Последствия будут долгими и болезненными. Как уйдет Трамп? Если он просто хлопнет дверью и оставит все разрушенным, это будет отложенный конфликт. США могут поднакопить силы и попробовать еще раз.Если же Трамп уйдет, хлопнув ядерной хлопушкой, это будет другой сценарий. Иран будет разрушен. На его территории возникнет зона заражения. Особенно это опасно, если произойдет возле Бушерской АЭС, о чем прямо предупреждает Россия: "Это будет хуже Чернобыля".Конечно, было бы лучше всего завершить этот конфликт мирным соглашением. США и европейцы пытаются вести переговоры с Ираном через посредников. Вопрос в том, что это будет за мир. Трамп же обязательно будет натыкаться на штыки, которыми его в спину будет колоть Израиль.Израилю нужно, чтобы Иран был настолько разрушен, чтобы в случае ухода США он не мог наносить удары по Израилю. А это нереально, потому что ракетный потенциал Ирана не удалось уничтожить огромным количеством воздушных налетов.Повторюсь, США воевать уже не могут. У них заканчиваются ракеты и истощается ПВО. Им надо уходить, иначе мировая экономика треснет. США слишком завязаны на все эти финансовые операции, а тут идет уже прямой отказ от доллара как от резервной валюты. На этом фоне все решения Трампа плохие. И стоить они ему будут либо политической карьеры, либо физической безопасностью.Если же этот конфликт перерастёт в затяжную фазу как в секторе Газа, для США это будет только хуже.Полагаю, что когда у Трампа 28 апреля закончится срок полномочий вести войну без разрешения Конгресса, у него это решение отзовут. Либо сам Трамп уйдет, либо ему запретят воевать на законодательном уровне.Кстати, есть информация, что Уиткоффа, который вел все переговоры с Ираном, хотят заменить на Вэнса, потому что он был против войны и пытался отговорить Трампа. То есть у США есть шанс договориться. Вэнс может стать соломинкой, за которую они ухватятся, чтобы не рухнуть в пропасть.А про будущее Трампа говорить вообще не приходится.- Какие выводы из этой войны уже сейчас можем сделать мы для укрепления своей обороноспособности?- Наш президент уже говорил о создании универсальной системы ПВО.Номенклатура средств воздушного нападения большая. Это не только баллистические и оперативно-тактические ракеты. Появляются беспилотники. Их можно массово запускать и тем самым обескровить любую ПВО. Поэтому нужно создать такую ПВО, чтобы она выделяла цели, по которым надо работать. Дронами пусть занимается кто-то один, ракетами – другой.Эта система должна быть очень глубокой – на всю территорию нашей страны.Повторюсь, СВО и война против Ирана показала, что система ПВО должна быть универсальной и избирательной. Противник будет использовать хитрые тактики и комбинированные атаки, когда какая-то группа беспилотников прорвется в глубокий тыл и начнет бить по производственным мощностям оборонно-промышленного комплекса, чтобы затруднить ведение боевых действий.Причем создавать эту эшелонированную систему надо не только вдоль границы, но и вокруг промышленных центров. И нужно сформировать сплошное радиолокационное поле оповещения, которое позволяет видеть прорвавшиеся беспилотники.Как это происходит на ЛБС? Идет массированная атака, и под шумок этой атаки прорываются отдельные БПЛА, которые очень далеко залетают.Также немаловажна здесь роль разведки. Понятно, что эти прорывы дронов связаны с космической группировкой. Так видеть так далеко не каждый радар может. Поэтому тут нужна система противодействия комплексами РЭБ и РЭР.Если мы выполним все эти задачи, риски этой угрозы будут снижены. Но даже при такой подготовке эксцессы возможны.Напомню, что в 1941 году наша ПВО была готова к боевым действиям. Было два эшелона. Первый был от границы в зоне 250 километров. Другой – от 250 до 500 километров. К тому же, эта зона ПВО прикрывала важные города: Одесса, Киев, Ленинград. Но несмотря на эту продуманную систему с секторами и зонами ответственности, Киев все равно бомбили.Конечно, противник будет эту систему изучать и разрабатывать способы ее преодоления или подавления. Поэтому система не должна быть статичной. Она должна быть гибкой, чтобы реагировать на все эти угрозы. Ведь под ударом будут не только наши войска, но и гражданские объекты.- Мы с вами часто обсуждали, сможет ли западный ВПК отказаться от дорогостоящей высокоточки в пользу чего-то дешевого и массового. Получается, украинские беспилотники – это и есть то самое "дешевое и массовое". И если у той же Польши получится внятно сформировать из южнокорейской бронетехники механизированные дивизии, которые будут прикрыты дроновым зонтиком ВСУ, нам мало не покажется.- Согласен.В бюджете Пентагона на 2027 год, который будет составлять 1,5 триллиона долларов, четко прослеживается программа по созданию большого количества беспилотников. Там сказано, что у бригад и дивизий должны быть до тысячи дронов. То есть в ходе полномасштабных боевых действий в небо могут подтянуться десятки тысяч БПЛА для выполнения задач.Сколько понадобится зенитных ракет, чтобы все их посбивать? И это притом, что прежние средства воздушного нападения никуда не исчезают: ракеты и планирующие авиабомбы.Поэтому нет смысла создавать ПВО, которая будет бороться только с дронами – это все равно, что бороться с воздушными мельницами. Тут нужно уничтожать носителей и места, откуда они запускаются. И здесь одной ПВО не обойдешься. Это должна быть комплексная операция, в которой будут участвовать сухопутные войска, ВКС, ракетные войска и флот.Речь идет о стратегической противовоздушной операции, которую армия и флот должны проводить сообща для купирования этой угрозы.Конечно, в зоне СВО мы накопили немалый опыт противодействия БПЛА. Этот опыт должен быть экстраполирован, чтобы получить более совершенные комплексы и тактические приемы.

