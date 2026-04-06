https://ukraina.ru/20260406/varianty-trampa-tri-nedeli-amerikanskoy-bezyskhodnosti-i-prezidentskoy-nadezhdy-v-irane-1077581052.html

Варианты Трампа. Три недели американской безысходности и президентской надежды в Иране

Варианты Трампа. Три недели американской безысходности и президентской надежды в Иране - 06.04.2026 Украина.ру

Варианты Трампа. Три недели американской безысходности и президентской надежды в Иране

Точно не известно, любит ли президент США Дональд Трамп, поклонник гольфа и бейсбола, сам лично играть в шахматы, но он отлично знает шахматную терминологию и часто сравнивает политику с шахматной доской, а политиков с гроссмейстерами.

2026-04-06T17:48

2026-04-06T17:48

2026-04-06T17:48

мнения

весь скачко

дональд трамп

иран

сша

израиль

владимир путин

сергей лавров

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/06/1077582740_0:0:938:527_1920x0_80_0_0_c147872a40b0dcbd0c43c47abc0da1cb.jpg

По его словам, гроссмейстерами, кроме себя любимого, он видит в лидерах России, Китая, КНДР, Турции, а с недавних пор и Белоруссии. И, следовательно, Трамп отлично знает, что такое цугцванг – ситуация, когда любой ход в игре ведет к ухудшению его позиции. Или, что понятно Трампу, в иранской авантюре: что бы он ни сделал в "стране аятолл", а все же окажется в цугцванге.На прошлой неделе Трамп грозился и выдвинул перед Ираном ультиматум: заключить с ним сделку до понедельника, 6 апреля. Но только насмешил иранцев и уже накануне, в воскресенье, стало понятно, что никакой сделки не будет. Наоборот – Трамп затеял показное спасение сбитого летчика, а иранцы превратили это сакральное для Трампа место спасения в кладбище сбитых американских самолетов и вертолетов на десятки (а может сотни?) миллионов долларов.И Трамп вместо победных реляций начал в своей социальной сети Truth Social материться, как конченый мексиканский грузчик, сильно перебравший с экспрессивно-агрессивной дурью. "Во вторник в Иране будет и "День электростанций", и "День мостов" — все в одном флаконе. Ничего подобного вы еще не видели!!! Откройте *** пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду!", — эмоционально написал он (слово *** перевели как "чертов", но Трамп использовал прилагательное покруче ­ – намекающее, что он, гигант эдакий, лично вступил с Ормузским проливом в противоестественные сексуальные отношения. — Авт.).И все эти дни США и Израиль вместо того, чтобы договариваться, действительно пытались вбомбить Иран в каменный век, а иранцы отвечали взаимностью и превращали в руины Землю Обетованную и все вокруг американских баз в Саудовской Аравии. Катаре, Бахрейне, ОАЭ и т. д.А вторник уже не за горами: ультиматум истечет во вторник, 7 апреля, в 20:00 по времени Восточного побережья США или в 03:00 по московскому времени 8 апреля. Недолго ждать осталось…И это действительно цугцванг. Если прекращение войны еще может остановить сползание планеты к Третьей мировой войне, которая, по мнению многих нетерпеливых и безответственных идиотов, уже идет, то для Трампа хороших вариантов, похоже, не осталось. Они, варианты, есть, но все фиговые и грозят крупными неприятностями, вплоть до импичмента. Чтобы выпутаться из всего этого, Трампу придется идти на экстраординарные шаги в первую очередь внутри США. Потому что если он как-то потушит пожар на внешнем контуре, то всех собак попытаются навесить на него дома и сделать крайним за все, что он уже наворотил.И, конечно, поделом ему, чтобы знал, рыжая бестия, что он, конечно, силен, но не настолько, чтобы впечатлить, например, иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР), чьи бойцы фанатично впитывают ненависть к США с молоком матери.Короче, если руководствоваться данными всевозможных экспертов, мировых СМИ и специалистов, а также банальной логикой, то вариантов у Трампа четыре. Их и рассмотрим во всех аспектах.Во-первых, это уже упомянутый отказ от войны и немедленное отползание из Ирана. С объявлением о своей победе или без этого – не важно. Главное – унести ноги и прекратить бойню, чтобы не ввязаться, например, в наземную операцию в скалах и песках Персидского залива с иранской стороны и обеспечить кучу гробов американских солдат, обтянутых звездно-полосатым флагом. Гробы Трампу в США никто не простит, это же понятно.Во-вторых, это быстрая и внезапная победа США и Израиля в войне. Например, Иран одумается, испугается наземного вторжения либо применения Трапом или Израилем тактического ядерного оружия и сдастся. Такая вероятность есть, но, как вы понимаете, она минимальная.Война идет уже шестую неделю, преимущество США огромно, но никаких последствий на решимость иранцев сопротивляться это не возымело. Главным образом потому, что война идет не только за выживание Трампа, но и выживание самого Ирана. И если с Трапом, как говорится, хрен бы с ним, то у Ирана нет другого выбора, кроме победы. Или мира с учетом его позиций и сохранением статус-кво. А с этим еще должны согласиться в Вашингтоне и Тель-Авиве, и потому попахивает геополитическим тупиком.Если же Иран будет разбить американо-израильской коалицией, то его в регионе просто порвут. Те же арабские соседи. Иран потеряет не только свою нефть или ракетные завоевания, но и политическую репутацию, территориальную целостность и все виды суверенитета. Восток после войны – дело не только тонкое, но и страшно жестокое. Плюс США и Израилю выгодны в регионе хаос и раздрай, и они будут обеспечены падением Тегерана.Третий вариант – это возможные переговоры о мире. С посредниками или напрямую – неважно. Израиль и США утверждают, что ведут такие разговоры, называют даже среди посредников, к примеру, Пакистан. Ресурс Axios пишет со ссылкой на источники, что США, Иран и группа посредников обсуждают условия 45-дневного перемирия, которое может приблизить стороны к завершению боевых действий, Отмечается, это "последняя попытка" предотвратить полномасштабную эскалацию в регионе.Но в Иране их напрочь отвергают. В первую очередь потому, что не верят агрессорам-неоколониалистам. Только за последний год США дважды затевали переговоры с Тегераном и дважды под шумок и под их щирмой начинали военные действия.Американцы же, что твои высокомерно-тупые пиндосы, не хотят верить, что кто-то в мире есть такой же умный, как и они, и потому рассчитывают развести всех на дипломатической мякине. И даже с Ираном у них уже получилось дважды. Но, скорее всего, больше не получится. Теперь и иранцы если и сядут за стол поговорить, то будут использовать переговоры для передышки и перегруппирования сил – умные стали явочным порядком.Но в переговорах могут выступить посредником игроки покруче – те же Китай или Россия. И тут у Трампа появится шанс подумать, чтобы попытаться вывернуться, максимально сохранив лицо и прическу. Во всяком случае, только президент России Владимир Путин и глава МИД России Сергей Лавров за последние 10-15 дней встретились лично и переговорили по телефону со всеми видными лидерами стран Ближнего Востока (от Саудовской Аравии и Египта до ОАЭ) и убеждали их в необходимости заканчивать войну и не ввязываться в конфликт на стороне агрессоров.По данным СМИ, в том же ключе работает и дипломатия Китая. Венцом процесса вполне могут стать поочередные переговоры в Китае тамошнего лидера Си Цзиньпина сначала с Трампом, который собрался лететь в Пекин в мае, а потом и с Путиным, чей визит тоже обсуждается на май. "Когда даты будут согласованы, мы вас проинформируем. Понимание, что в этом году визит состоится, есть", — в феврале текущего года отметил Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера. Так почему же не в мае, когда так полыхает везде?..И, наконец, в-четвертых, на театре военных действий в Иране все остается без изменений и продолжается в режиме кровавой войны на взаимное истощение.Это может быть очень кровавое месиво – Трамп уже в ярости рассказал, что он может сделать. И если дойдет до взаимных ударов по электростанциям, включая АЭС, по логистике, по опреснительным заводам (уже прилеты зафиксированы), то регион ждет полная гуманитарная катастрофа. А вместе с этим гарантирован и затяжной мировой энергетический, а потом и общий кризис. А то и вообще Третья мировая война в ядерном исполнении. Как венец безумия происходящего.Поджимает же Трампа и может вынудить его пойти на непродуманные безумные шаги самовлюбленного самодура, который потерял над собой всякий контроль от обиды, еще одно обстоятельство – его поджимает время. С одной стороны, безысходность, с другой – надежды, что все будет хорошо. Но по-любому в таком режиме Трамп может действовать более-менее свободно, а все указанные выше варианты действительны точно до 28 апреля. Только до 28 апреля! В этот день истекают 60 дней, которые по американским законам президент может воевать без одобрения Конгресса. Плюс 30 дней на то, чтобы отползти. Ведь Резолюции о военных полномочиях 1973 года, гласит, что и Трамп может использовать войска США без формального одобрения Конгресса только в течение 60 дней, а также дополнительно 30 дней — на вывод войск, если это необходимо. Это означает, что без санкции законодателей военная операция может длиться максимум 90 дней.Ситуация, следовательно, проста: успел президент победить в отведенный срок – молодец, не успел – разборки в Конгрессе, где придется отвечать. За все. В том числе, и креслом, а то и возможностью примерить оранжевую робу зека. Вероятность неутешительного исхода выше, если президент войну проиграл. А Трампу в Иране светит именно это…Вот под влиянием этих обстоятельств планета и будет жить ближайшие три или семь недель. И что может произойти, могут предположить психиатры Трампа, но они свято блюдут пока врачебную тайну. Хотя самопровозглашенные мозговеды, например, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире российского ТВ высказал уверенность, что у Трампа начало то ли деменции, то ли болезни Альцгеймера. И что он самонадеянный самодур-маньяк, который не понимает, что гегемония США, которую он пытается вернуть на планету, существует только у него в голове и ведет страну на погибель……Ну, а командиры иранского КСИР сообщили, что уже приказали своим солдатам: в случае наземного вторжения американцев в Иран в плен их не брать…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

иран

сша

израиль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

мнения, весь скачко, дональд трамп, иран, сша, израиль, владимир путин, сергей лавров