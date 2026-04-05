Жертва кролика и Ирана. Трамп может повторить судьбу президента-демократа - 05.04.2026 Украина.ру
Жертва кролика и Ирана. Трамп может повторить судьбу президента-демократа
Жертва кролика и Ирана. Трамп может повторить судьбу президента-демократа - 05.04.2026 Украина.ру
Жертва кролика и Ирана. Трамп может повторить судьбу президента-демократа
На фоне подготовки к возможной наземной операции против Ирана Соединенные Штаты Америки понесли болезненные потери в воздухе – где они якобы установили подавляющее господство.
2026-04-05T09:40
2026-04-05T09:40
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/02/1077441710_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aa1030a2c0e608930353375b736f0707.jpg
Противовоздушная оборона Ирана, которая, по словам президента Дональда Трампа, была полностью подавлена в начале американо-израильской агрессии против Исламской Республики, наглядно продемонстрировала, что ее рано списывать со счетов. Иранцы сбили двухместный истребитель F-15E Strike Eagle, упавший в приграничном регионе Хузестан. Спасательная команда предположительно эвакуировала одного из американских пилотов, но найти второго летчика так и не удалось. И не исключено, что он может попасть в плен к иранским войскам.Иранские медиа сообщают, что в ходе спасательной операции американские ВВС также понесли пока что не уточненные потери. Стало известно, что иранское ПВО поразило в этот день очередной тяжелый беспилотник MQ-1 Predator. Кроме того, издание The New York Times со ссылкой на неназванных официальных лиц написало о крушении еще одного американского самолета – штурмовика A-10 Thunderbolt II, упавшего в зоне Персидского залива. А в сети появились фотографии сгоревшего вертолета CH-47 Chinook, уничтоженного ударом иранского БПЛ.Эти события стали для американского общества настоящим политическим дежавю – повторением давнего кошмара, случившегося в самом начале противостояния между США и Ираном.24 апреля 1980 года группа спецназа "Дельта" углубилась на территорию Исламской Республики в сопровождении самолетов-заправщиков, истребителей и боевых вертолетов. Спецназовцы должны были совершить высадку на заброшенном британском аэродроме в безлюдной пустыне, а затем сделать вылазку в Тегеран, чтобы отбить сотрудников американского посольства, захваченных радикальными студентами в ходе Исламской революции.В Пентагоне были уверены, что "Дельта" не встретит серьезного сопротивления – потому что иранская армия переживала период постреволюционных кадровых чисток, а недавно созданный Корпус стражей исламской революции еще не успел зарекомендовать себя в международном масштабе как действенная структура. Но эта памятная операция, получившая громкое название "Орлиный коготь", закончилась не менее громким провалом, который стал для Америки военно-политической катастрофой.Один из вертолетов врезался в самолет-заправщик, в результате чего погибли восемь американских военнослужащих. Прибывшие к месту крушения ксировцы открыли по американцам шквальный огонь, и спецназовцы с трудом оторвались от погони на транспортных самолетах. При этом они бросили в пустыне все свои вертолеты, тела погибших сослуживцев и важную секретную документацию, сразу же попавшую в руки военного командования Ирана.Это поражение стало политическим крахом для тогдашнего президента США – демократа Джимми Картера, которому пришлось согласиться на требования Тегерана. Иран отпустил американских дипломатов, получив гарантии, что Вашингтон не будет вмешиваться в его внутренние дела, разморозит иранские банковские счета и снимет с Исламской Республики санкции, которые были введены против нее после свержения шаха Мохаммеда Резы Пехлеви – преданного вассала Америки, потерявшего свою власть в результате революционных событий. Иранское руководство демонстративно освободило американцев в тот самый день, когда закончились президентские полномочия Картера – потому что разгром воздушного десанта обеспечил ему поражение на выборах осенью 1980 года, посодействовав победе республиканского кандидата Рональда Рейгана.Сегодняшние выпуски американских газет проводят многозначительные параллели между операцией "Орлиный коготь" и вчерашними событиями в Иране – дружно намекая на то, что ближневосточная авантюра тоже может привести действующего американского президента к политическому фиаско."Пока что масштаб конфуза далек от того, который в 1980 году почти похоронил шансы на переизбрание Джимми Картера. Но тенденция к повторению тех событий угадывается", – пишет журнал "Россия в глобальной политике", комментируя последние инциденты с американской боевой авиацией.Политическая биография Картера действительно напоминает траекторию политической биографии Трампа – несмотря на то, что президент-демократ был сыном мелкого провинциального бизнесмена, а не нью-йоркского девелопера. Картер шел на выборы, обещая управлять страной в интересах народного большинства, ограничив влияние истеблишмента. Он дал обязательство реорганизовать государственный аппарат и создать "открытое правительство", что очень напоминает риторику трампистов, требовавших приструнить могущественное "глубинное государство".Программа Джимми Картера включала в себя пункты о борьбе с безработицей и инфляцией и отличалась подчеркнутым миролюбием. Его первым указом на посту президента стала амнистия многочисленным американским "ухилянтам", которые прятались от призыва во время вторжения во Вьетнам. Однако Картер обманул ожидания своих избирателей – точно так же, как это сделал впоследствии Дональд Трамп. Демократ провалил решение социально-экономических проблем, а затем начал склоняться к агрессивному внешнеполитическому курсу, уступая давлению лоббистов из ВПК.Картер подписал доктрину, составленную радикальным "ястребом" Збигневом Бжезинским, провозгласив Персидский залив "зоной национальных интересов США". Он распорядился вооружить радикальных исламистов с целью борьбы против советского военного контингента в Афганистане, и санкционировал провокационную вылазку против Ирана. Хотя против этого протестовал госсекретарь Сайрус Вэнс – единомышленник действующего вице-президента США Джея Ди Вэнса, который тоже противился ближневосточному крестовому походу Дональда Трампа.Результаты провальной операции "Орлиный коготь" обнулили былую популярность президента-демократа. А комичный инцидент с безобидным кроликом, который якобы напал на Картера во время рыбалки, сделал его в глазах избирателей настоящим посмешищем. Чем и воспользовались на осенних выборах его конкуренты-республиканцы.Трамп пока не подвергался нападению диких животных, но война в Иране может привести его к тем же самым последствиям. Накануне нападения на Иран глава Белого дома недвусмысленно обещал отомстить за унижение Америки в 1980 году – рассуждая о том, что он точно не будет вести себя так, как "мягкотелый президент Картер". Но в итоге он все больше походит в глазах общественности на неудачника-Джимми."Иранский инцидент обвалил рейтинг Картера до 36% с вполне высоких 50+%… Пожалуй, главным сходством нынешнего конфуза с историей Картера тут является не столько то, что оба споткнулись об Иран, сколько то, что ключевым фактором краха политических позиций стал (в случае с Трампом – так уж и быть – может стать) образ сконфуженного слабака. Картер еще и нарвался на атаку кролика, которая помогла закрепить за ним образ трусоватого лузера. Трамп построил свой образ как раз как "анти-Картер", тем трагичнее для него все больше на него походить", – пишет об этом эксперт-американист, ведущий научный сотрудник ИКСА РАН Дмитрий Новиков.Читайте о ситуации на Ближнем Востоке в материале "Трамп закроет гештальт. Дмитрий Выдрин о философии войн и сухопутной операции США против Ирана"
иран
сша
америка
тегеран
эксклюзив, иран, сша, америка, дональд трамп, рональд рейган, пентагон, тегеран
Эксклюзив, Иран, США, Америка, Дональд Трамп, Рональд Рейган, Пентагон, Тегеран

Жертва кролика и Ирана. Трамп может повторить судьбу президента-демократа

09:40 05.04.2026
 
Сергей Котвицкий
На фоне подготовки к возможной наземной операции против Ирана Соединенные Штаты Америки понесли болезненные потери в воздухе – где они якобы установили подавляющее господство.
Противовоздушная оборона Ирана, которая, по словам президента Дональда Трампа, была полностью подавлена в начале американо-израильской агрессии против Исламской Республики, наглядно продемонстрировала, что ее рано списывать со счетов. Иранцы сбили двухместный истребитель F-15E Strike Eagle, упавший в приграничном регионе Хузестан. Спасательная команда предположительно эвакуировала одного из американских пилотов, но найти второго летчика так и не удалось. И не исключено, что он может попасть в плен к иранским войскам.
Иранские медиа сообщают, что в ходе спасательной операции американские ВВС также понесли пока что не уточненные потери. Стало известно, что иранское ПВО поразило в этот день очередной тяжелый беспилотник MQ-1 Predator. Кроме того, издание The New York Times со ссылкой на неназванных официальных лиц написало о крушении еще одного американского самолета – штурмовика A-10 Thunderbolt II, упавшего в зоне Персидского залива. А в сети появились фотографии сгоревшего вертолета CH-47 Chinook, уничтоженного ударом иранского БПЛ.
Эти события стали для американского общества настоящим политическим дежавю – повторением давнего кошмара, случившегося в самом начале противостояния между США и Ираном.
24 апреля 1980 года группа спецназа "Дельта" углубилась на территорию Исламской Республики в сопровождении самолетов-заправщиков, истребителей и боевых вертолетов. Спецназовцы должны были совершить высадку на заброшенном британском аэродроме в безлюдной пустыне, а затем сделать вылазку в Тегеран, чтобы отбить сотрудников американского посольства, захваченных радикальными студентами в ходе Исламской революции.
В Пентагоне были уверены, что "Дельта" не встретит серьезного сопротивления – потому что иранская армия переживала период постреволюционных кадровых чисток, а недавно созданный Корпус стражей исламской революции еще не успел зарекомендовать себя в международном масштабе как действенная структура. Но эта памятная операция, получившая громкое название "Орлиный коготь", закончилась не менее громким провалом, который стал для Америки военно-политической катастрофой.
Один из вертолетов врезался в самолет-заправщик, в результате чего погибли восемь американских военнослужащих. Прибывшие к месту крушения ксировцы открыли по американцам шквальный огонь, и спецназовцы с трудом оторвались от погони на транспортных самолетах. При этом они бросили в пустыне все свои вертолеты, тела погибших сослуживцев и важную секретную документацию, сразу же попавшую в руки военного командования Ирана.
Это поражение стало политическим крахом для тогдашнего президента США – демократа Джимми Картера, которому пришлось согласиться на требования Тегерана. Иран отпустил американских дипломатов, получив гарантии, что Вашингтон не будет вмешиваться в его внутренние дела, разморозит иранские банковские счета и снимет с Исламской Республики санкции, которые были введены против нее после свержения шаха Мохаммеда Резы Пехлеви – преданного вассала Америки, потерявшего свою власть в результате революционных событий. Иранское руководство демонстративно освободило американцев в тот самый день, когда закончились президентские полномочия Картера – потому что разгром воздушного десанта обеспечил ему поражение на выборах осенью 1980 года, посодействовав победе республиканского кандидата Рональда Рейгана.
Сегодняшние выпуски американских газет проводят многозначительные параллели между операцией "Орлиный коготь" и вчерашними событиями в Иране – дружно намекая на то, что ближневосточная авантюра тоже может привести действующего американского президента к политическому фиаско.
"Пока что масштаб конфуза далек от того, который в 1980 году почти похоронил шансы на переизбрание Джимми Картера. Но тенденция к повторению тех событий угадывается", – пишет журнал "Россия в глобальной политике", комментируя последние инциденты с американской боевой авиацией.
Политическая биография Картера действительно напоминает траекторию политической биографии Трампа – несмотря на то, что президент-демократ был сыном мелкого провинциального бизнесмена, а не нью-йоркского девелопера. Картер шел на выборы, обещая управлять страной в интересах народного большинства, ограничив влияние истеблишмента. Он дал обязательство реорганизовать государственный аппарат и создать "открытое правительство", что очень напоминает риторику трампистов, требовавших приструнить могущественное "глубинное государство".
Программа Джимми Картера включала в себя пункты о борьбе с безработицей и инфляцией и отличалась подчеркнутым миролюбием. Его первым указом на посту президента стала амнистия многочисленным американским "ухилянтам", которые прятались от призыва во время вторжения во Вьетнам. Однако Картер обманул ожидания своих избирателей – точно так же, как это сделал впоследствии Дональд Трамп. Демократ провалил решение социально-экономических проблем, а затем начал склоняться к агрессивному внешнеполитическому курсу, уступая давлению лоббистов из ВПК.
Картер подписал доктрину, составленную радикальным "ястребом" Збигневом Бжезинским, провозгласив Персидский залив "зоной национальных интересов США". Он распорядился вооружить радикальных исламистов с целью борьбы против советского военного контингента в Афганистане, и санкционировал провокационную вылазку против Ирана. Хотя против этого протестовал госсекретарь Сайрус Вэнс – единомышленник действующего вице-президента США Джея Ди Вэнса, который тоже противился ближневосточному крестовому походу Дональда Трампа.
Результаты провальной операции "Орлиный коготь" обнулили былую популярность президента-демократа. А комичный инцидент с безобидным кроликом, который якобы напал на Картера во время рыбалки, сделал его в глазах избирателей настоящим посмешищем. Чем и воспользовались на осенних выборах его конкуренты-республиканцы.
Трамп пока не подвергался нападению диких животных, но война в Иране может привести его к тем же самым последствиям. Накануне нападения на Иран глава Белого дома недвусмысленно обещал отомстить за унижение Америки в 1980 году – рассуждая о том, что он точно не будет вести себя так, как "мягкотелый президент Картер". Но в итоге он все больше походит в глазах общественности на неудачника-Джимми.
"Иранский инцидент обвалил рейтинг Картера до 36% с вполне высоких 50+%… Пожалуй, главным сходством нынешнего конфуза с историей Картера тут является не столько то, что оба споткнулись об Иран, сколько то, что ключевым фактором краха политических позиций стал (в случае с Трампом – так уж и быть – может стать) образ сконфуженного слабака. Картер еще и нарвался на атаку кролика, которая помогла закрепить за ним образ трусоватого лузера. Трамп построил свой образ как раз как "анти-Картер", тем трагичнее для него все больше на него походить", – пишет об этом эксперт-американист, ведущий научный сотрудник ИКСА РАН Дмитрий Новиков.
Читайте о ситуации на Ближнем Востоке в материале "Трамп закроет гештальт. Дмитрий Выдрин о философии войн и сухопутной операции США против Ирана"
