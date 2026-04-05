Жертва кролика и Ирана. Трамп может повторить судьбу президента-демократа

На фоне подготовки к возможной наземной операции против Ирана Соединенные Штаты Америки понесли болезненные потери в воздухе – где они якобы установили подавляющее господство.

2026-04-05T09:40

Противовоздушная оборона Ирана, которая, по словам президента Дональда Трампа, была полностью подавлена в начале американо-израильской агрессии против Исламской Республики, наглядно продемонстрировала, что ее рано списывать со счетов. Иранцы сбили двухместный истребитель F-15E Strike Eagle, упавший в приграничном регионе Хузестан. Спасательная команда предположительно эвакуировала одного из американских пилотов, но найти второго летчика так и не удалось. И не исключено, что он может попасть в плен к иранским войскам.Иранские медиа сообщают, что в ходе спасательной операции американские ВВС также понесли пока что не уточненные потери. Стало известно, что иранское ПВО поразило в этот день очередной тяжелый беспилотник MQ-1 Predator. Кроме того, издание The New York Times со ссылкой на неназванных официальных лиц написало о крушении еще одного американского самолета – штурмовика A-10 Thunderbolt II, упавшего в зоне Персидского залива. А в сети появились фотографии сгоревшего вертолета CH-47 Chinook, уничтоженного ударом иранского БПЛ.Эти события стали для американского общества настоящим политическим дежавю – повторением давнего кошмара, случившегося в самом начале противостояния между США и Ираном.24 апреля 1980 года группа спецназа "Дельта" углубилась на территорию Исламской Республики в сопровождении самолетов-заправщиков, истребителей и боевых вертолетов. Спецназовцы должны были совершить высадку на заброшенном британском аэродроме в безлюдной пустыне, а затем сделать вылазку в Тегеран, чтобы отбить сотрудников американского посольства, захваченных радикальными студентами в ходе Исламской революции.В Пентагоне были уверены, что "Дельта" не встретит серьезного сопротивления – потому что иранская армия переживала период постреволюционных кадровых чисток, а недавно созданный Корпус стражей исламской революции еще не успел зарекомендовать себя в международном масштабе как действенная структура. Но эта памятная операция, получившая громкое название "Орлиный коготь", закончилась не менее громким провалом, который стал для Америки военно-политической катастрофой.Один из вертолетов врезался в самолет-заправщик, в результате чего погибли восемь американских военнослужащих. Прибывшие к месту крушения ксировцы открыли по американцам шквальный огонь, и спецназовцы с трудом оторвались от погони на транспортных самолетах. При этом они бросили в пустыне все свои вертолеты, тела погибших сослуживцев и важную секретную документацию, сразу же попавшую в руки военного командования Ирана.Это поражение стало политическим крахом для тогдашнего президента США – демократа Джимми Картера, которому пришлось согласиться на требования Тегерана. Иран отпустил американских дипломатов, получив гарантии, что Вашингтон не будет вмешиваться в его внутренние дела, разморозит иранские банковские счета и снимет с Исламской Республики санкции, которые были введены против нее после свержения шаха Мохаммеда Резы Пехлеви – преданного вассала Америки, потерявшего свою власть в результате революционных событий. Иранское руководство демонстративно освободило американцев в тот самый день, когда закончились президентские полномочия Картера – потому что разгром воздушного десанта обеспечил ему поражение на выборах осенью 1980 года, посодействовав победе республиканского кандидата Рональда Рейгана.Сегодняшние выпуски американских газет проводят многозначительные параллели между операцией "Орлиный коготь" и вчерашними событиями в Иране – дружно намекая на то, что ближневосточная авантюра тоже может привести действующего американского президента к политическому фиаско."Пока что масштаб конфуза далек от того, который в 1980 году почти похоронил шансы на переизбрание Джимми Картера. Но тенденция к повторению тех событий угадывается", – пишет журнал "Россия в глобальной политике", комментируя последние инциденты с американской боевой авиацией.Политическая биография Картера действительно напоминает траекторию политической биографии Трампа – несмотря на то, что президент-демократ был сыном мелкого провинциального бизнесмена, а не нью-йоркского девелопера. Картер шел на выборы, обещая управлять страной в интересах народного большинства, ограничив влияние истеблишмента. Он дал обязательство реорганизовать государственный аппарат и создать "открытое правительство", что очень напоминает риторику трампистов, требовавших приструнить могущественное "глубинное государство".Программа Джимми Картера включала в себя пункты о борьбе с безработицей и инфляцией и отличалась подчеркнутым миролюбием. Его первым указом на посту президента стала амнистия многочисленным американским "ухилянтам", которые прятались от призыва во время вторжения во Вьетнам. Однако Картер обманул ожидания своих избирателей – точно так же, как это сделал впоследствии Дональд Трамп. Демократ провалил решение социально-экономических проблем, а затем начал склоняться к агрессивному внешнеполитическому курсу, уступая давлению лоббистов из ВПК.Картер подписал доктрину, составленную радикальным "ястребом" Збигневом Бжезинским, провозгласив Персидский залив "зоной национальных интересов США". Он распорядился вооружить радикальных исламистов с целью борьбы против советского военного контингента в Афганистане, и санкционировал провокационную вылазку против Ирана. Хотя против этого протестовал госсекретарь Сайрус Вэнс – единомышленник действующего вице-президента США Джея Ди Вэнса, который тоже противился ближневосточному крестовому походу Дональда Трампа.Результаты провальной операции "Орлиный коготь" обнулили былую популярность президента-демократа. А комичный инцидент с безобидным кроликом, который якобы напал на Картера во время рыбалки, сделал его в глазах избирателей настоящим посмешищем. Чем и воспользовались на осенних выборах его конкуренты-республиканцы.Трамп пока не подвергался нападению диких животных, но война в Иране может привести его к тем же самым последствиям. Накануне нападения на Иран глава Белого дома недвусмысленно обещал отомстить за унижение Америки в 1980 году – рассуждая о том, что он точно не будет вести себя так, как "мягкотелый президент Картер". Но в итоге он все больше походит в глазах общественности на неудачника-Джимми."Иранский инцидент обвалил рейтинг Картера до 36% с вполне высоких 50+%… Пожалуй, главным сходством нынешнего конфуза с историей Картера тут является не столько то, что оба споткнулись об Иран, сколько то, что ключевым фактором краха политических позиций стал (в случае с Трампом – так уж и быть – может стать) образ сконфуженного слабака. Картер еще и нарвался на атаку кролика, которая помогла закрепить за ним образ трусоватого лузера. Трамп построил свой образ как раз как "анти-Картер", тем трагичнее для него все больше на него походить", – пишет об этом эксперт-американист, ведущий научный сотрудник ИКСА РАН Дмитрий Новиков.Читайте о ситуации на Ближнем Востоке в материале "Трамп закроет гештальт. Дмитрий Выдрин о философии войн и сухопутной операции США против Ирана"

https://ukraina.ru/20260403/iran-porazil-amerikanskiy-black-hawk-vo-vremya-operatsii-po-spaseniyu-pilota-f-15-1077516475.html

Сергей Котвицкий

