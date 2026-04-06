В Госдуме пригрозили последствиями после удара ВСУ по шахте в ЛНР - 06.04.2026 Украина.ру
В Госдуме пригрозили последствиями после удара ВСУ по шахте в ЛНР
В Госдуме пригрозили последствиями после удара ВСУ по шахте в ЛНР - 06.04.2026 Украина.ру
В Госдуме пригрозили последствиями после удара ВСУ по шахте в ЛНР
После удара ВСУ по шахте "Белореченская" в Луганской Народной Республике сторонников Украины ждут серьезные последствия. Об этом 6 апреля сообщило издание "Lenta.ru" со ссылкой на депутата Госдумы Андрея Колесника
2026-04-06T16:25
2026-04-06T16:25
По словам парламентария, после атаки на шахту все дипломатические разговоры должны быть завершены. Он также заявил, что у российской стороны больше не должно оставаться иллюзий в отношении происходящего. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по территории шахты "Белореченская". В момент атаки под землей находился 41 работник предприятия. По словам Пасечника, с шахтерами установлена связь. Сегодня, 6 апреля, также стало известно, что все шахтёры, застрявшие в забое шахты "Белореченская" после атаки ВСУ, подняты.О других новостях на сегодняшний день — в обзоре ФСБ спасла крупного российского чиновника. Израиль бессилен против ракет Ирана. Хроника событий на 13.00.
луганская народная республика
украина
луганская народная республика, украина, леонид пасечник, вооруженные силы украины, госдума, сво, спецоперация
Луганская Народная Республика, Украина, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Госдума, СВО, Спецоперация

В Госдуме пригрозили последствиями после удара ВСУ по шахте в ЛНР

16:25 06.04.2026
 
После удара ВСУ по шахте "Белореченская" в Луганской Народной Республике сторонников Украины ждут серьезные последствия. Об этом 6 апреля сообщило издание "Lenta.ru" со ссылкой на депутата Госдумы Андрея Колесника
По словам парламентария, после атаки на шахту все дипломатические разговоры должны быть завершены. Он также заявил, что у российской стороны больше не должно оставаться иллюзий в отношении происходящего.
"Иллюзий никаких нет", — отметил Колесник, комментируя удар по объекту в ЛНР.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по территории шахты "Белореченская".
В момент атаки под землей находился 41 работник предприятия. По словам Пасечника, с шахтерами установлена связь.
Сегодня, 6 апреля, также стало известно, что все шахтёры, застрявшие в забое шахты "Белореченская" после атаки ВСУ, подняты.
О других новостях на сегодняшний день — в обзоре ФСБ спасла крупного российского чиновника. Израиль бессилен против ракет Ирана. Хроника событий на 13.00.
Больше материалов по теме:
Луганская Народная РеспубликаУкраинаЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныГосдумаСВОСпецоперация
 
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
17:15Итоги 06.04.26: Иран отказал США по Ормузу, в Европе признают, что Украина — это буфер
17:10Лукашенко заявил, что США показали свою уязвимость и не смогут победить Китай
17:09"Бумажный тигр" готовится к прыжку. Распустит ли Трамп НАТО или альянс начнет войну с Россией
17:04В Харькове на путепроводе имени Магомета Караева сбили табличку в его честь
16:55В ВСУ испугались, что сотрудники ТЦК могут отказаться служить после новых нападений
16:54Виктор Баранец: "Если срочно не найдем противоядие, дроны начнут бить по Зауралью"
16:40Орбан намекнул на виновника: после попытки удара по газопроводу Киев под подозрением
16:36Ядерная война XXI века: кто, как и зачем может применить ядерное оружие
16:35Ормузский пролив начал оживать
16:25В Госдуме пригрозили последствиями после удара ВСУ по шахте в ЛНР
16:19"Готовьтесь к 2029-му": Германия закручивает гайки перед войной
16:19Где на поле боя жарче всего? Баранец рассказал про самые "горячие" участки фронта
16:19Минобороны России рассказало, зачем ВСУ атаковали Новороссийск
16:04Симпатии к Орбану и садисты из ТЦК. Что происходит в Закарпатье
16:00Геннадий Алехин: Если Россия начнет укрывать производство под землей, ВСУ будут бить по нему еще точнее
16:00От высоких идей до механизма дискриминации: 130 лет с возобновления Олимпийских игр
15:58Экс-губернатора Курской области приговорили, Украина под подозрением Венгрии. Новости к 16.00
15:42В Одессе вводят трудовую повинность
15:37Полковник Виктор Баранец: Армия России загнала матерях вояк ВСУ в Купянск, чтобы перемолоть и обескровить
15:30"Хуже, чем у Никсона перед Уотергейтом". В иранском кризисе наметился перелом
Лента новостейМолния