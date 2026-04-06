Ормузский пролив начал оживать
Ормузский пролив начал оживать
На выходных, 4 и 5 апреля, через Ормузский пролив прошло в общей сложности 21 судно. Достигнутый результат оказался значительно больше в сравнении со среднесуточным значением, зафиксированным в начале марта. Тогда, по данным ООН, показатель находился на уровне 3-6 судов. Об этом 6 апреля сообщило агентство Bloomberg
2026-04-06T16:35
2026-04-06T17:00
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0d/1074219667_0:40:768:472_1920x0_80_0_0_5531e542e09b449bfe4bca34429405fe.jpg
Трафик через Ормузский пролив начал оживать спустя более чем месяц с начала совместной военной операции США и Израиля в Иране. О постепенном восстановлении транзита судов через акваторию важнейшей на Ближнем Востоке логистической артерии сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания. Несмотря на заметный прирост трафика, говорить о полноценном восстановлении судоходства в ключевом на Ближнем Востоке проливе еще рано, отмечают эксперты. До начала войны в Иране через логистическую артерию ежедневно проходили около 135 судов. Таким образом, трафик пока примерно в 10 раз меньше, чем до начала военных действий.Нынешний рост трафика аналитики объяснили в том числе освобождением судов некоторых стран от платы за проход через Ормузский пролив. За последнее время поблажку от Тегерана также получили экипажи двух китайских контейнеровозов и два танкера, связанных с Японией. На этом фоне эксперты не исключили роста трафика в проливе в обозримом будущем. О ситуации вокруг открытия пролива: Посольства Ирана иронично ответили на матерный призыв Трампа открыть пролив
Ормузский пролив начал оживать

16:35 06.04.2026 (обновлено: 17:00 06.04.2026)
 
Трафик через Ормузский пролив начал оживать спустя более чем месяц с начала совместной военной операции США и Израиля в Иране. О постепенном восстановлении транзита судов через акваторию важнейшей на Ближнем Востоке логистической артерии сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания.
Несмотря на заметный прирост трафика, говорить о полноценном восстановлении судоходства в ключевом на Ближнем Востоке проливе еще рано, отмечают эксперты. До начала войны в Иране через логистическую артерию ежедневно проходили около 135 судов. Таким образом, трафик пока примерно в 10 раз меньше, чем до начала военных действий.
Нынешний рост трафика аналитики объяснили в том числе освобождением судов некоторых стран от платы за проход через Ормузский пролив. За последнее время поблажку от Тегерана также получили экипажи двух китайских контейнеровозов и два танкера, связанных с Японией. На этом фоне эксперты не исключили роста трафика в проливе в обозримом будущем.
О ситуации вокруг открытия пролива: Посольства Ирана иронично ответили на матерный призыв Трампа открыть пролив
Больше материалов по теме:
ИранБлижний ВостокСШАbloombergООН
 
17:15Итоги 06.04.26: Иран отказал США по Ормузу, в Европе признают, что Украина — это буфер
17:10Лукашенко заявил, что США показали свою уязвимость и не смогут победить Китай
17:09"Бумажный тигр" готовится к прыжку. Распустит ли Трамп НАТО или альянс начнет войну с Россией
17:04В Харькове на путепроводе имени Магомета Караева сбили табличку в его честь
16:55В ВСУ испугались, что сотрудники ТЦК могут отказаться служить после новых нападений
16:54Виктор Баранец: "Если срочно не найдем противоядие, дроны начнут бить по Зауралью"
16:40Орбан намекнул на виновника: после попытки удара по газопроводу Киев под подозрением
16:36Ядерная война XXI века: кто, как и зачем может применить ядерное оружие
16:35Ормузский пролив начал оживать
16:25В Госдуме пригрозили последствиями после удара ВСУ по шахте в ЛНР
16:19"Готовьтесь к 2029-му": Германия закручивает гайки перед войной
16:19Где на поле боя жарче всего? Баранец рассказал про самые "горячие" участки фронта
16:19Минобороны России рассказало, зачем ВСУ атаковали Новороссийск
16:04Симпатии к Орбану и садисты из ТЦК. Что происходит в Закарпатье
16:00Геннадий Алехин: Если Россия начнет укрывать производство под землей, ВСУ будут бить по нему еще точнее
16:00От высоких идей до механизма дискриминации: 130 лет с возобновления Олимпийских игр
15:58Экс-губернатора Курской области приговорили, Украина под подозрением Венгрии. Новости к 16.00
15:42В Одессе вводят трудовую повинность
15:37Полковник Виктор Баранец: Армия России загнала матерях вояк ВСУ в Купянск, чтобы перемолоть и обескровить
15:30"Хуже, чем у Никсона перед Уотергейтом". В иранском кризисе наметился перелом
Лента новостейМолния