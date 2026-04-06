Ормузский пролив начал оживать

На выходных, 4 и 5 апреля, через Ормузский пролив прошло в общей сложности 21 судно. Достигнутый результат оказался значительно больше в сравнении со среднесуточным значением, зафиксированным в начале марта. Тогда, по данным ООН, показатель находился на уровне 3-6 судов. Об этом 6 апреля сообщило агентство Bloomberg

2026-04-06T16:35

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Трафик через Ормузский пролив начал оживать спустя более чем месяц с начала совместной военной операции США и Израиля в Иране. О постепенном восстановлении транзита судов через акваторию важнейшей на Ближнем Востоке логистической артерии сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания. Несмотря на заметный прирост трафика, говорить о полноценном восстановлении судоходства в ключевом на Ближнем Востоке проливе еще рано, отмечают эксперты. До начала войны в Иране через логистическую артерию ежедневно проходили около 135 судов. Таким образом, трафик пока примерно в 10 раз меньше, чем до начала военных действий.Нынешний рост трафика аналитики объяснили в том числе освобождением судов некоторых стран от платы за проход через Ормузский пролив. За последнее время поблажку от Тегерана также получили экипажи двух китайских контейнеровозов и два танкера, связанных с Японией. На этом фоне эксперты не исключили роста трафика в проливе в обозримом будущем. О ситуации вокруг открытия пролива: Посольства Ирана иронично ответили на матерный призыв Трампа открыть пролив

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

