Telegram, VPN, война и английские банки. Эксперты о ситуации на Украине, в России и вокруг

Telegram, VPN, война и английские банки. Эксперты о ситуации на Украине, в России и вокруг - 05.04.2026 Украина.ру

Telegram, VPN, война и английские банки. Эксперты о ситуации на Украине, в России и вокруг

В экспертном сообществе обсуждают проблемы с функционированием мессенджера Telegram в РФ, пытаются предугадать, как это скажется в экономической и политической сферах. Думают и над тем, почему некоторые политики в Киеве призывают повторить этот опыт

2026-04-05T08:16

2026-04-05T08:16

2026-04-05T08:16

Внезапно накатившая волна блокировок и запретов может оказаться скорее вредной, чем полезной, во всяком случае, тут следует быть крайне осторожными и внимательными к вероятным последствиям, считают многие ЛОМы, эксперты и военные.Известные проблемы с блокировкой или "торможением" Telegram многие российские пользователи пока успешно решают при помощи VPN (технология, позволяющая создать защищённый "туннель" между устройством и сетью), но... это пока. Обещают, как говорится, подкинуть трудностей, убрав и VPN. Да уже и выполняют обещание. Конечно, исходя из желания достичь вполне благих целей. Однако многие сомневаются в том, что это всем нам пойдёт на пользу.Известный блогер Юрий Подоляка отмечает, что IT-сектор убегает из страны, поскольку "российский разработчик без VPN сегодня — как строитель, которого не пускают на склад за кирпичами".По предположению блогера, инициаторы запретов, вероятно, просто не знают всех взаимосвязей, а их консультанты либо профнепригодны, либо "просто БОЯТСЯ оспорить команду сверху"."Пытаясь отсечь инструменты обхода, ведомство жестко фильтрует защищенный трафик. Из-за этого "падают" корпоративные сети логистических компаний, происходят сбои в онлайн-кассах банков и даже прерывается связь медицинских аппаратов с серверами производителей", - пояснил Подоляка в своём тг-канале.По его мнению, если не одуматься и не начать выстраивать систему информационной безопасности РФ грамотно, то последствия могут быть очень серьёзными - будут останавливаться медцентры, банковский сектор и промышленность. Тогда выход всё равно придётся искать, но найти его будет уже сложнее.Кажется, процесс таких "остановок" уже пошёл. Как пример - внезапные массовые сбои в оплате картами через "Сбер" (много жалоб по всей стране зафиксировано в пятницу, 3 апреля). В паблике одного из уральских городов, откуда, между прочим, регулярно отправляют помощь жителям Донбасса, посетители магазинов пишут о сложностях с оплатой покупок и ищут причины. И находят."Надо всем дружно сказать спасибо нашему доблестному ркн (так в тексте — ред.) и руководству, которое дало команду уничтожить айти сферу и весь бизнес с ним. Чем больше будут блокировать то, что без этого работать не может, тем чаще будут возникать такие ситуации. Нельзя просто так взять и перерезать кабель, и думать, что и так сойдет", - пишет один из горожан.Но в чём причина всех этих будто бы внезапно возникших сложностей в виртуально-реальном мире? Высказываются разные мнения. Есть даже предположения, что это лишь предвестники куда больших проблем.Военный эксперт, капитан 3 ранга в запасе Максим Климов в интервью блогеру Павлу Иванову отметил, что блокировки интернета, соцсетей и Telegram, объясняемые необходимостью предотвращения атак БПЛА и различных террористических угроз, на самом деле не имеют "никакого отношения к вопросам безопасности".Более того, по мнению эксперта, "жёсткий прессинг сверху" является в данном случае "антигосударственной деятельностью, является ударом по действующей армии, ударом по гражданскому обществу и по Российскому государству в целом. А наносят этот удар "люди, которые готовят... они мечтают о феврале 1917 года"."Другой вопрос, что у них ума и сообразительности ничуть не больше, чем у тех, которые мутили февраль 1917 года", - сказал эксперт, напомнив, что для многих участников Февраля (то есть Февральской буржуазной революции) дело закончилось плохо.Тогда страну связывал телеграф, теперь (во многом) — Telegram. При всех технических различиях многие видят и что-то общее. Как видят и некие странности в происходящем сегодня."Что касается блокировок - стоит обратить внимание, что в числе незаблокированных оказались английские банки, а я напомню, что там есть внутренний банковский чат шифрованный. Это как — специально для связи с агентурой?" - задал Климов вопрос. Он напомнил, что в одном из случаев нанесения удара по российскому объекту МИД РФ прямо обвинил Лондон в соучастии - "и в этих условиях английские банки… не блокируются, потому что у нас есть очень так называемые уважаемые люди, которых нельзя обижать".Если кого-то нельзя обижать, то противника нельзя недооценивать. В частности, не стоит недооценивать нового главу МО Украины Михаила Фёдорова, сказал эксперт, добавив, что с его приходом на этот пост наблюдается существенное улучшение качества управления ВСУ. Для населения подконтрольной Киеву территории Украины это означает усиление мобилизации, а для РФ - "очень серьёзный перелом".Звоночки внутриполитические уже звенят, отметил Климов. Так, по его мнению, блокировка Telegram — предвестник скорых внутриполитических потрясений, "это фактически удар по гражданскому обществу".Не исключено, что общество хотят "выключить" перед условным "Февралём", который может случиться уже в этом июне. А Telegram как раз и сыграл громадную роль в формировании гражданского общества, положительно влиял на изменения в государстве, подчеркнул эксперт.Он напомнил, что один бывший советник высокого должностного лица прямо заявил, что главная задача блокирования мессенджеров состоит в том, чтобы порвать общественную связь. И задал вопрос: "С какой целью? Для чего? Для "февраля 17-го года?"По словам Климова, "по сути, мы сейчас стоим на пороге — или у нас посыпется всё, либо мы сделаем определённую пересборку государственного механизма".Боевые действия на Украине тем временем продолжаются, от ударов беспилотников всё чаще страдают мирные люди — БПЛА влетают иной раз и в жилые дома. Кадры таких прилётов показывают в едином телемарафоне.Но разве мы знаем на сто процентов, откуда летят эти дроны, кто их запускает и с какой целью они это всё снимают и показывают затем крупным планом? - задала вопрос вынужденно покинувшая страну известная украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова.Она в беседе с журналистом Александром Шелестом* подчеркнула, что цель показа таких сюжетов в том, "чтобы постоянно держать людей в страхе и вот в этой ненависти к врагу". И, пользуясь этим, — отправлять людей на убой. А те, кто идти на убой не хотят, должны "доставать свои золотые слитки" и откупаться...Владимиру Зеленскому нужна война, пока она продолжается, он может делать всё, что хочет, его клика продолжит обогащаться. И он может теперь говорить, что ему надо идти на второй срок, чтобы закончить то, что начали."А что они начали?.. Они начали зачистку славянского населения на этой территории. Они продали землю, всё, что в земле, и всё, что над землёй — реки, воздух, леса, поля и всё… до чего можно дотянуться. И, соответственно, уничтожают население", - обрисовала ситуацию Егорова.По её мнению, Зеленский и его клика "выполняют заказ третьей стороны, в данном случае — британской короны, которой он (Зеленский — ред.) продал Украину вместе с рабами".И в завершение ещё несколько слов о Telegram. Мессенджер не даёт спокойно спать и украинским властям, звучат призывы его либо полностью заблокировать, либо провести деанонимизацию пользователей. При этом сторонники запрета уверяют, что технические возможности для этого есть, не хватает лишь политической воли.Причины ранее изложил глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин. По его словам, которые приводит тг-канал издания Украина.ру, Павел Дуров "до последнего избегал какой-либо коммуникации с Украиной (с киевским режимом — ред.)", а его серверы будто бы располагаются в России.Но это не так. Одним из требований РКН является как раз размещение серверов Telegram на территории РФ.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Можем поджечь и дестабилизировать собственную страну". Эксперты и политики о перспективах Украины.

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, киев, владимир зеленский, юрий подоляка, telegram