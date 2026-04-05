"План мечты Путина". "Состояние унижения и позора". "Обрушится настоящий ад!" Хроники мировой катастрофы

Уже больше месяца продолжается "короткая прогулка", как называл поначалу войну в Иране Дональд Трамп.Чего добилась "коалиция Эпштейна" в этой войне - непонятно. А вот разрушение мировой экономической и политической системы идёт полным ходом

2026-04-05T08:49

На прошедшей неделе президент США, как обычно, давал противоречивые ответы, пытался запугивать, раздражать и успокаивать одновременно."Уже всё выиграли""Мы уже полностью выиграли эту войну", - заверял Дональд Трамп.Потом он спохватывался и угрожал:"Скоро я обрушу на них настоящий Ад!"Зачем, если все уже выиграли?Интересно, что угрожает Адом "верующий и богоизбранный" президент в дни католической Пасхи.Ну а министр обороны Пит Хегсет запретил католическое богослужение в Пентагоне, так как "обиделся" на Папу Римского: понтифик не назвал их войну "священной" и даже посмел немного покритиковать США.А президент США пообещал "ликвидировать всех иранских лидеров и ключевых политиков", если Иран "не пойдёт на сделку".Во-первых, что это за гангстерский план ликвидации "ключевых политиков"?И во-вторых, на какую сделку?Иран отрицает, что вообще ведутся какие-либо переговоры.А штатовский "план из 15 пунктов", который подготовлен неизвестно кем, является абсурдным и крайне странным, недобросовестным документом.Известный американский политолог, профессор Джон Миршаймер охарактеризовал его так: "когда я увидел этот план, я подумал, что это фейк".Это набросанный "на салфетке", как принято теперь в Белом доме, план капитуляции Ирана "по всем пунктам".Кстати, про "салфетку" - это не преувеличение. Именно так описывал создание своего "блестящего" плана "Авраамовых соглашений" Джаред Кушнер, зять президента Трампа. Он якобы "набросал на салфетке" план, который был положен в основу "Авраамовых".Вот теперь, в частности, за эти соглашения и расплачиваются страны Залива, которые предоставили свои территории для военных баз США. А США использовали эти базы и воздушное пространство стран для нападения на Иран.Кто давал свою территорию для ударов по Ирану? Катар, Кувейт, Бахрейн, ОАЭ и Саудовская Аравия.Теперь же очевидно, что у США нет для осуществления "блестящего" плана капитуляции достаточных возможностей.Одни угрозы. Типа угрозы разбомбить "все иранские объекты энергетики" (Дональд Трамп).Да пролив же открыт!А министр обороны, недавно уволивший половину своих генералов, которые, видимо, были не согласны с планом так называемой "наземной операции", прославился высказыванием: "Ормузский пролив открыт, но там просто иногда стреляют".По поводу пролива Дональд Трамп высказался ясно: идите и разблокируйте его сами (обращаясь к странам, которые до сих пор спокойно пользовались Ормузским проливом, и даже, наверное, не очень интересовались, как там обстоят дела).- Мы сами не пользуемся этим проливом. Мы вынуждены защищать его для всех остальных, в том числе для стран НАТО. Но они не хотят помогать нам! - упрекнул нерадивых "союзников" Дональд Трамп.Министр обороны Италии Гвидо Крозетто:- Мы не поддерживали эту войну, и никто не спрашивал нашего мнения."Что нам с этим делать?"Ну а после высказываний Трампа о выходе США из НАТО, "министр иностранных дел" Евросоюза Кая Каллас только и смогла выдавить из себя:- Что нам с этим делать?Империя Ахеменидов против гангстеров СШАА вот что обещает "коалиции Эпштейна" Министерство обороны Ирана:"Война будет продолжаться до тех пор, пока вы не окажетесь в состоянии унижения, позора, постоянного сожаления и не капитулируете."А на слова Питера Хегсета про то, что США "вбомбят Иран в каменный век" они молча разместили у себя в аккаунте карту империи Ахеменидов. Когда Иран был огромной мировой державой.Подсчитывает иранский Корпус стражей исламской революции:"Голливудские иллюзии настолько отравляют ваши умы, что несмотря на вашу жалкую 250-летнюю историю, вы угрожаете цивилизации, возраст которой превышает 6000 лет."Переговоры с самими собойТрамп продолжает рассказывать о каких-то переговорах:"Мы говорим с нужными людьми, и они так сильно хотят заключить сделку, вы даже не представляете, как сильно они этого хотят."КСИР:"Не называйте ваше поражение сделкой. Уровень ваших внутренних конфликтов достиг стадии переговоров с самими собой. Никто не пойдёт на компромисс с кем-то вроде вас."Иран требует: репарации, компенсации и суверенитета над Ормузским проливом."Уолл стрит джорнэл" сообщает:"Трамп заявил своим помощникам о готовности закончить войну без открытия Ормузского пролива".Парламент Ирана:"Проход через Ормуз станет платным."Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф намекает:"Какая доля мировых поставок нефти, СПГ, пшеницы, риса и удобрений проходит через Баб-эль-Мандебский пролив (на границе с Йеменом)?"Гениальная идея!Свежую мысль высказал член датского парламента Расмус Ярлов:- У меня есть гениальная идея: не бомбить Иран. Это позволит сохранить Ормузский пролив открытым. Он был открыт, и до этого Иран не атаковал ни одного корабля.Об этом наверняка мечтают сейчас многие в Европе, а также соседи Ирана в Персидском заливе. И многие хотели бы этого прямо сейчас в Хайфе и Тель-Авиве, но "повернуть назад" начатую "коалицией Эпштейна" войну не получится."План мечты Путина"С растерянностью подводит итоги месяца войны США и Израиля против Ирана премьер Польши Дональд Туск:"Угроза распада НАТО, смягчение санкций против России, масштабный энергетический кризис в Европе, прекращение помощи Украине и блокирование кредита для Киева со стороны Орбана - всё это выглядит как план мечты Путина".Это не мечта, а суровая реальность сегодняшней европейской жизни. Привыкайте, польские бобры!Челюсть МакронаА Трамп продолжил издеваться над президентом Франции.Он затаил злобу на всех, кто не помогает "коалиции Эпштейна" (то есть практически на всех "союзников"). Но особенную его злобу вызывают премьер Британии и президент Франции, которые открыто высказались против этой войны."Макрон... всё ещё приходит в себя после удара в челюсть. Жена с ним очень плохо обращается", - иронизирует Трамп.Елисейский дворец вынужден был опровергать это сообщение.Сам Трамп упорно делает вид, что он гораздо больше обеспокоен строительством бального зала в Белом доме, чем войной в Иране (кстати, не исключено, что это именно так и есть).Трамп:"Они теперь называют меня королём. Вы верите в это? Никакого короля. Я не могу получить разрешение на строительство бального зала. Это удивительно, правда?Если бы я был королём, мы бы делали гораздо больше."Дело в том, что строительство бального зала заблокировали: Трамп превышает свои полномочия, по мнению суда, и не имеет права перестраивать памятник архитектуры и символ США - Белый дом.Рубио и РоссияГоссекретарь США Марко Рубио в интервью "Аль-Джазира" раскритиковал союзников по НАТО, которые не предоставили США свои военные базы и воздушное пространство для ударов по Ирану.И слегка обнажил свои клыки:"А когда на эти страны нападёт Россия, мы посмотрим, есть ли у нас время, чтобы им помочь."Почему, с какой кстати будет "на эти страны" нападать Россия? И ещё неизвестно, кто нападёт. Судя по штатовским планам отъёма Гренландии, гораздо вероятнее нападение самих США. Да оно уже и идёт!Ну а пресс-секретарь Белого дома выступила с заявлением о том, кто должен платить за войну.Кэролайн Левитт:"Пусть заплатят страны Залива".Длительные потрясенияТак. Ну а каковы же последствия?Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен:"Европа должна подготовиться к длительным энергетическим потрясениям. США не смогут чисто физически, даже если захотят, удовлетворить все потребности Европы в газе".Самый знаменитый инвестор мира Уоррен Баффет о состоянии рынков:"Текущее падение рынков - "ничто".То есть другими словами, впереди - не "черный лебедь", а целая стая "черных лебедей".Израиль не участвует!Интересная реплика от израильтян:Израильский "Канал 12" сообщает:"В случае наземных действий израильтяне не будут участвовать."Вот это да! Заварили кашу, а теперь "мы на земле участвовать не будем"."Окончательная победа"Ну а Трамп продолжает развлекать публику в своем любимом стиле "блеф, пиар и словоблудие".Он ссылается на какой-то опрос канала CNN:"100 процентов избирателей готовы голосовать за меня! Вы можете себе такое представить?"Рассказывает про атаки на американский авианосец, которые были якобы безуспешными:"Они направили 100 ракет на авианосец "Абрахам Линкольн", и все они были сбиты в море."Хвастается уничтожением политиков Ирана, в совершенно отвратительной манере:"Это поколение лидеров мертво. И следующее поколение лидеров тоже мертво. И следующее поколение лидеров тоже мертвы. В этом проблема: никто не хочет быть там лидером."Рассуждает о том, что уже победил Иран:"Окончательная победа над злом, которому 47 лет!"В таком же стиле работают и пиар-службы Пентагона и Белого дома.Видеоигры и ПентагонВидео, которые публикует Пентагон, представляют из себя реальные кадры, а также "нарезки" из видеоигр и выступления Хегсета.Многие шокированы."Это современная медиастратегия", - пишет издание "Политико".Вовлечение аудитории якобы феноменальное: за 4 дня видео набрали 3 миллиарда просмотров. Так сказал изданию чиновник Белого дома, пожелавший сохранить анонимность.Неужели треть населения Земного шара посмотрела "нарезки" из видеоигр, сделанные Хегсетом?Кажется, там уже все заразились словоблудием Трампа.Есть ли у вас план, мистер Трамп?"У меня может быть есть план, а может быть, и нет", - так президент США описал журналистам свою стратегию в Иране.Так если плана нет (или есть), то какова же хотя бы стратегия (будем считать, что план - это тактика)?"Не могу вам о ней рассказать", - загадочно сообщил Трамп."Нам нужна ваша нефть"Так какой же вывод можно сделать из этого хаоса заявлений?"Коалиции Эпштейна" не нужен мир.Что же им нужно?Хаос и разрушение. И нефть, конечно.Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, радостно причмокивая, уже предложил странам Залива качать нефть в сторону Израиля."Наши порты станут для вас поддержкой!" - радостно зазывает арабских шейхов Биньямин.Президент Трамп прямо заявляет:"Мне нужна нефть Ирана".Цель США - попытаться захватить все нефтяные месторождения, до которых они смогут дотянуться.Через 15-20 лет собственной нефти у США не будет, они перестанут быть нефтеэкспортёрами. Это, собственно, и был не такой уж большой период времени.Ну а если не получается, "как с Венесуэлой", надо устроить хаос всем: странам Залива, Европе, Азии и Африке."Гегемон" же уходит. Союзники больше не нужны."Трамп не способен завершить войну с Ираном", - пишет "Файнэншл Таймс".Значит, хаос будет только нарастать.Проблема в том, что США пострадают точно так же, как и все остальные. О чем говорят политики, депутаты, журналисты и простые люди на Украине - в материале издания Украина.ру "Я рада, что ты в плену, сынок", "Воевать - это женское дело" и другие цитаты недели.

https://ukraina.ru/20260402/udushenie-v-teni-irana-nikolay-novichkov-o-tom-smozhet-li-kuba-vystoyat-poka-tramp-vybiraet-novye-tseli-1077458318.html

Елена Мурзина

