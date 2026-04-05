От русских тиражей к пустым складам: как рушился украинский книжный рынок

На Украине началась драка за бюджетный куш на издание книг. Без вкусного государственного пряника рискуют оказаться крупнейшие книгоиздательства страны - "Ранок" и "Фолио", которые годами паразитировали на книжном рынке и диктовали украинцам, какие книги и на каком языке им читать

Но теперь их привилегии, похоже, заканчиваются, и от бюджетного корыта книжных монополистов уверенно оттирают киношники и видеоблогеры.Дело в том, что Министерство культуры запустило новую национальную программу "Тысячевесна", где финансовый приоритет отдан поддержке игровых фильмов и сериалов, документальному кино и анимации, детским кинолентам. А еще - проектам в сфере современной музыки, перформативного искусства, аудиовизуальных шоу и видеороликов для социальных сетей. А что вы хотели в стране, которой управляет актер со стажем, ежедневно записывающий видосики в соцсетях для своей нации? Владимиру Зеленскому куда ближе идея о финансировании фильмов и сериалов типа "Слуга народа", чем поход в библиотеку. Если верить знающим его коллегам, нынешний "керманич" Украины не прочел ни одной художественной книги. Так с чего бы ему поддерживать книгоиздательства, от которых сегодня никакой пользы?Еще в 2024 году Министерство культуры и информационной политики представило удручающую статистику: за два года ведомство потратило почти 600 тысяч долларов на книги, призванные укрепить национальное единство украинцев, но… не смогло их распространить. Большая часть тиражей так и осталась лежать на складах. И вот что интересно: согласно расследованию NGL media, львиную долю от этой суммы (410 тысяч долларов) получили только два издательства - "Саммит-Книга" и "Фолио". При этом многие известные украинские издатели даже не были осведомлены о проекте "Книга национального единства". К слову, в рамках этой "замечательной" программы были выпущены такие объединяющие книги, как "Рашизм – это…" и "Геноцид". А еще - "Дневник агрессии", "Разговоры о древней истории Украины", сборник размышлизмов первого президента Украины Леонида Кравчука "Одна Украина, единый народ". Стоит ли говорить о том, что от подобной литературы воротили нос даже самые упоротые патриоты? Тем не менее крупнейшие издательства с удовольствием освоили этот заказ и выделенные на него средства.Тут стоит немного отвлечься и напомнить, что харьковское издательство "Фолио" сделало себе имя и тиражи на публикациях литературы на русском языке. C 1991 года "Фолио" разработало 76 книжных серий художественной, учебной и популярной литературы различной тематики: "Классическая и современная проза и поэзия", "Остросюжетная литература, фантастика", "Детская литература", "Историческая, политическая литература", "Учебная литература, словари", "Популярная литература", "Прикладная литература", "Компьютерная литература", "Домашняя библиотека". Естественно, большинство книг в этих сериях печаталось на языке Пушкина и Толстого. Более того, директора издательства майданщики даже обвиняли в сепаратизме и требовали для Александра Красовицкого уголовного наказания. В 2015 году разгорелся нешуточный скандал по этому поводу: издательство "Фолио" подало исковое заявление в суд "в связи с распространением оскорбительной и недостоверной информации" главой Национального союза писателей Украины Михаилом Сидоржевским. Тот инкриминировал харьковской типографии издание сепаратистской литературы и участие в "идеологической войне на стороне врага". Причиной стало включение книги Платона Беседина "Учитель. Роман перемен" в список российской книжной премии "Русский Букер-2015". Помимо этого, директор "Фолио" открыто хвалил в украинских телеэфирах культурную политику мэра Москвы Сергея Собянина: например, призывал перенимать московский опыт регулярного пополнения библиотек. "Московская мэрия покупает книжные новинки для библиотек каждые две недели, а вот в украинской столице это происходит раз в год. На это отпускают ограниченные суммы – до миллиона гривен. Для бюджета Киева это сумма символическая", - делился наболевшим харьковский книгоиздатель. Ну а потом он cообразил, что несимволические суммы на Украине можно получать только перейдя на сторону русофобов и апологетов "Цеевропы".Так, в 2024-м году Красовицкий входит в инициативную группу по превращению русской Одессы в Кочубеевку. Вместе с депутатом Верховной Рады Алексеем Гончаренко* и редактором проамериканского издания "Украинская правда" Cевгиль Мусаевой харьковчанин требует сноса памятника Пушкину в городе у моря и переименования улицы Юрия Гагарина. Дальше - больше. Издательство "Фолио" уничтожает украиноязычный тираж книги популярной писательницы Юлианны Караман "Домик мечты". И знаете, за что? За то, что автор вела свои соцсети на русском языке. До публичного сжигания книги, как в нацистской Германии, дело не дошло, зато все признаки книжного халифата - налицо. При этом Александр Красовицкий регулярно вопит о том, что книжному рынку не хватает денег. Видимо, подразумевая под этим выдачу ассигнований на топливо для костров или камней для побивания русскоязычных авторов.Надо ли после этого удивляться отмиранию книжного бизнеса на Украине? В прошлом месяце в "стране мечты" закрылось сразу шесть "книгарень"."Навсегда закрыли свои двери книжные магазины в Виннице и Кропивницком. Эти книжные магазины-кафе открылись в 2023 и 2024 годах на волне энтузиазма и обещаний правительственной поддержки. "Якабу" на следующей неделе на Крещатике закрывает свою единственную оффлайн-точку в Главпочтамте. Издательство "АртБукс" из-за убыточности ликвидирует свой фирменный книжный магазин на Большой Васильковской. Чуть раньше "Книголенд" закрыл книжный магазин в подземном торговом центре на Майдане, под вопросом находится существование книжного магазина на Русановке в Киеве. Владелица книжного магазина "Моя книжная полка" также сообщила о прекращении работы в связи с выполнением своей миссии. Ещё две известные сети - "Ридит" и "Сенс" - отчитались о миллионных убытках по итогам года", – заламывает руки глава набсовета издательства RNK-Ranok Виктор Круглов.У других книжных магазинов дела обстоят не лучше: покупки книг упали почти в три раза. Сегодня издатели предлагают "книгарням" огромные скидки, пытаясь не заработать, а хотя бы вернуть вложенное, чтобы заплатить типографиям. Однако эти книжные профиты никакого успеха не возымели. Украинцы просто не имеют средств на покупку агиток типа мемуаров Зеленского или фантазий проводника ОУН Червака о том, как Украина расширится до Памира. Но главное - украинцы гривной голосуют против навязываемой украинизации. Ну не хотят жители "страны мечты" которые, согласно соцопросам, в быту и на работе общаются исключительно на калиново-соловьиной, покупать и читать книги на мове. И хотя соцсети и СМИ переполнены историями о патриотах, требующих запрещать "язык врага" в книгах и песнях, реальность выглядит иначе: люди продолжают говорить и, что самое показательное, - думать на русском. И власти, и их подручные шпрехенфюреры за 12 лет так и не нашли способа заставить население массово покупать и читать книги на украинском языке. Не помогли "зачистки" библиотек, сдача в макулатуру сборников произведений Достоевского и Горького, снос памятника Булгакову и переименование улиц Толстого. Не спасло положение и принятие парламентом в 2023 году закона о поддержке книгоиздательской отрасли: рынок потерял 70% покупателей, библиотеки самоликвидировались, а книжные магазины продолжили закрываться.Можно смело говорить, что книгоиздание на Украине закончилось, в настоящее время наблюдается кризис системы: рост неплатежей книжных торговцев издателям, а издателей – типографиям. И нет никаких надежд на перемены. Впрочем, подобный бесславный конец можно было предвидеть еще после принятия закона, запретившего переводить на русский язык и издавать на Украине зарубежную литературу. Особо "свидомые" книгоиздатели, вроде того же Красовицкого, горячо приветствовали такую инициативу. Пока не сообразили, что читать на мове Шекспира и Сэлинджера образованное городское население не будет, а йододефицитные рогули к чтиву на любом языке не приучены.Кстати, к аналогичному выводу пришли и в Минкульте, и в Офисе президента: кому нужна нечитаемая агитация и пропаганда? Поэтому, несмотря на заявленные многомиллиардные бюджеты, книжная отрасль фактически оказалась за бортом. Кинул киношник Зеленский тех, кто так истово топил за "украинскую книгу", вытесняя русскую литературу из всех сфер жизни. И теперь генеральному директору издательства "Фолио" и генеральному директору издательства "Ранок" только и остается, что пугать представителей креативных индустрий тем, что "без издательской отрасли не будет и сценариев к фильмам и сериалам".Однако министр культуры Татьяна Бережная уже послала плачущих книгоиздателей на три буквы - в УИК. По ее словам, Украинский институт книги имеет отдельные бюджетные программы на такие направления культурных продуктов, так что нечего Полиграф Полиграфовичам зариться на "Тысячевесну" и ее миллиарды. Все они пойдут исключительно на киновидеоиндустрию, которая перед выборами куда интересней и перспективней в плане промывания мозгов, чем унылые книги о копании украинцами Черного моря.Недаром же на реализацию этой программы в государственном бюджете на 2026 год заложено от 3,2 до 4 миллиардов гривен. И это в условиях, когда стране не хватает денег на самое необходимое - от зарплат военнослужащим до помощи внутренним переселенцам. Тем не менее Кабмин предлагает заложить еще столько же на культурные программы и в 2027 году. Перефразируя предвыборный лозунг партии "Слуга народа" можно сказать: "Весна придет - кино снимать будем".*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20260405/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu-ocherednoe-ubiystvo-busifikatora-i-zarabotok-na-pogibshikh-voennykh-1077538796.html

Елена Кирюшкина

