Ряд зарубежных политиков подтвердили участие в праздновании 9 Мая в Москве. Главное к этому часу
Целый ряд зарубежных госдеятелей заявил о желании приехать в Москву на 9 Мая, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Об этом и других новостях к этому часу 4 апреля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-04-04T16:05
Ряд зарубежных политиков подтвердили участие в праздновании 9 Мая в Москве. Главное к этому часу
Целый ряд зарубежных госдеятелей заявил о желании приехать в Москву на 9 Мая, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Об этом и других новостях к этому часу 4 апреля сообщает телеграм-канал Украина.ру
По словам Ушакова, в День Победы у Владимира Путина ожидаются международные контакты.
Другие новости к этому часу:
🟦 Россия предупредила страны Прибалтики о серьезных последствиях из-за пролета беспилотников ВСУ в РФ через их территорию, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко;
🟦 Венгрия и Словакия будут добиваться от ЕС отмены запрета на поставки российских нефти и газа в Европу, которой угрожает энергетический кризис из-за ситуации вокруг Ирана. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан;
🟦 Армения "вряд ли выйдет" из ОДКБ и ЕАЭС, заявил спикер парламента республики Ален Симонян;
🟦 Судьба пропавшего на территории Ирана второго пилота сбитого американского истребителя F-15E может определить ход конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет The Daily Telegraph.
