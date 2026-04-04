Американский спецназ в Иране, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 апреля - 04.04.2026 Украина.ру

2026-04-04T13:05

США направили спецназ в Иран для поиска одного из пропавших летчиков сбитого американского истребителя, сообщило издание The Telegraph.По информации газеты, двое членов экипажа катапультировались, что спровоцировало гонку между Тегераном и Вашингтоном по поиску пилотов."Один был спасён в ходе операции с участием двух американских военных вертолетов и низколетящего самолёта-заправщика", — указывалось в публикации.Ранее Корпус Стражей Исламской Революции (КСИР) сообщил, что сбил второй с начала американо-израильской агрессии истребитель F-35. Иранское агентство Tasnim сначала написало, что военные могли взять в плен катапультировавшегося пилота этого самолёта. Однако позднее появилась информация о том, что Тегеран объявил вознаграждение за поимку летчика, что опровергает данные иранского агентства. Также появились видео групп местных добровольцев, вызвавшихся ловить американца.Также СМИ не указывали, пилотом какого именно самолёта был разыскиваемый лётчик, поскольку появлялись данные о том, что ВВС Ирана сбили F-15. Также поступала противоречивая информация о количестве лётчиков, так как F-35 одноместные, а последние модификации F-15 — двухместные.Обстрелы и налётыУтром 4 апреля Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской областей, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря", – указывалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.При воздушной атаке на Таганрог погиб один человек, еще четверо пострадали, написал на платформе МАХ губернатор Юрий Слюсарь."Воздушная атака на Ростовскую область сегодня ночью снова принесла трагические последствия. В Таганроге — один человек погиб, четверо пострадали — трое жителей Таганрога и один гражданин иностранного государства", — указал он.Глава региона добавил, что пострадавшие получили серьёзные ранения. Трое находятся в тяжёлом состоянии."Врачи борются за жизнь и здоровье пострадавших — надеемся на благополучное развитие событий. Окажем всю необходимую поддержку и помощь", — уточнил Слюсарь.Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики сообщило о ранении одного гражданского лица из-за украинской атаки, а также о ранении мирного жителя в Димитрове 2 апреля.Утром 4 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском округе по посёлкам Дубовое, Малиновка, Октябрьский, сёлам Беловское, Бочковка, Красная Нива, Красный Октябрь, Никольское, Новая Наумовка, Соломино, Таврово, Устинка, Чайки, Ясные Зори и хутору Валковский совершены атаки 33 беспилотников, 25 из которых подавлены и сбиты. В посёлке Октябрьский при атаке дрона на автомобиль пострадал мужчина. Он продолжает лечение в амбулаторных условиях. Машина повреждена. В селе Никольское повреждены частный дом, хозпостройка и автомобиль, в селе Красный Октябрь — автобус и ГАЗель", – писал Гладков.В Борисовском округе по посёлку Борисовка, сёлам Берёзовка и Зозули произведены атаки 5 беспилотников, 4 из которых сбиты. Без последствий."Над Валуйским округом сбиты и подавлены 10 беспилотников. В селе Казинка при отражении атаки FPV-дрона ранен боец "Орлана". После оказания необходимой помощи пострадавший принял решение продолжить лечение в стационаре Валуйской ЦРБ. Также в селе вследствие детонации сбитого дрона повреждены кровля храма Казанской иконы Божией Матери и грузовой автомобиль", – сообщил губернатор.Над Волоконовским округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Повреждений нет.В Грайворонском округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Гора-Подол, Доброе, Замостье, Козинка, Смородино и Сподарюшино выпущено 20 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и совершены атаки 31 беспилотника, 11 из которых сбиты. В городе Грайворон повреждены 3 частных дома, грузовой автомобиль и линия электропередачи, в селе Замостье — частный дом, 2 надворные постройки, одна единица спецтехники и 4 автомобиля, один из которых уничтожен огнём, в селе Гора-Подол повреждены 3 частных дома, гараж и автомобиль, в селе Смородино — 2 частных дома, надворная постройка и машина, в селе Доброе — забор частного дома.Над Корочанским округом сбит один беспилотник. Последствий нет. Над Красногвардейским округом сбиты 4 беспилотника самолётного типа. Без последствий. В Краснояружском округе по посёлку Красная Яруга, сёлам Графовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Староселье и Теребрено выпущено 8 боеприпасов в ходе одного обстрела и произведены атаки 20 беспилотников, 3 из которых подавлены и сбиты. Во всех случаях последствий не было.Над Новооскольским округом системой ПВО сбиты 9 беспилотников самолётного типа. Над Прохоровским округом сбит один беспилотник. Над Ровеньским округом сбит беспилотник самолётного типа. Во всех случаях повреждений не было.В Шебекинском округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Вознесеновка, Графовка, Зиборовка, Максимовка, Муром, Нежеголь, Нижнее Березово-Второе, Новая Таволжанка и Ржевка нанесены удары 29 беспилотников, 24 из которых сбиты и подавлены."В селе Максимовка от удара FPV-дрона по автомобилю ранены двое: мужчина и женщина. Медиками принято решение госпитализировать пострадавших в областную клиническую больницу. Их состояние оценивается как тяжёлое. По уточнённой информации, машина уничтожена огнём. В городе Шебекино вследствие детонации FPV-дрона на территории предприятия ранен мужчина. Он продолжает лечение амбулаторно. На месте атаки повреждено помещение цеха. Вчера в больницу обратился мужчина, который получил баротравму при атаке дрона в хуторе Бабенков 31 марта. После оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение", – писал губернатор.В Шебекино повреждены складское помещение на территории другого предприятия, в селе Зиборовка — частный дом, в селе Белянка — автомобиль.О нюансах войны в Иране – в статье Виктора Пироженко "Что теряет Китай в иранском конфликте".

