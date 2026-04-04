"Первый танкер пришел, готовится второй": Новичков о том, как Россия поддерживает Кубу

"Первый танкер пришел, готовится второй": Новичков о том, как Россия поддерживает Кубу - 04.04.2026 Украина.ру

"Первый танкер пришел, готовится второй": Новичков о том, как Россия поддерживает Кубу

Экономическая ситуация на Кубе ухудшается, и Россия не имеет права оставить остров в сложные времена. Гуманитарные поставки топлива уже начались и позволят закрыть первичные нужды. Об этом депутат Госдумы из фракции "Справедливая Россия", доктор экономических наук Николай Новичков рассказал в интервью изданию Украина.ру

2026-04-04T04:30

2026-04-04T04:30

2026-04-04T14:08

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Отвечая на вопрос о ситуации на Кубе, Новичков признал, что экономическая ситуация там ухудшается. "И Россия не имеет права в это сложное время оставить Кубу: я считаю нашим долгом помогать стране", – заявил депутат. Поэтому гуманитарные поставки топлива будут продолжаться."Первый танкер пришел, сейчас готовится второй. Я уверен, что он будет не последний", – сообщил парламентарий. Понятное дело: это не создаст каких-то гиперусловий для опережающего экономического развития республики, добавил он.Однако эти поставки позволят закрыть первичные гуманитарные проблемы: они смогут обеспечить работу больниц и других объектов социальной сферы, подчеркнул Новичков."Период подобного кризиса обычно благоприятен тем, что можно найти друзей в неожиданных точках планеты", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Удушение в тени Ирана. Николай Новичков о том, сможет ли Куба выстоять, пока Трамп выбирает новые цели" на сайте Украина.ру.О ситуации на Ближнем Востоке — в авторской статье Татьяны Стоянович "Чума, война, голод уже пришли. Собирается ли Трамп призвать в Иране четвертого всадника Апокалипсиса" на сайте Украина.ру.

куба

россия

иран

латинская америка

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, куба, россия, иран, дональд трамп, украина.ру, главные новости, главное, латинская америка, нефть, экономика, блокада, сша, гуманитарный кризис, гуманитарная помощь, срочно, эксперты