"Первый танкер пришел, готовится второй": Новичков о том, как Россия поддерживает Кубу
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260404/pervyy-tanker-prishel-gotovitsya-vtoroy-novichkov-rasskazal-pochemu-rossiya-podderzhivaet-kubu-1077519738.html
"Первый танкер пришел, готовится второй": Новичков о том, как Россия поддерживает Кубу
"Первый танкер пришел, готовится второй": Новичков о том, как Россия поддерживает Кубу - 04.04.2026 Украина.ру
"Первый танкер пришел, готовится второй": Новичков о том, как Россия поддерживает Кубу
Экономическая ситуация на Кубе ухудшается, и Россия не имеет права оставить остров в сложные времена. Гуманитарные поставки топлива уже начались и позволят закрыть первичные нужды. Об этом депутат Госдумы из фракции "Справедливая Россия", доктор экономических наук Николай Новичков рассказал в интервью изданию Украина.ру
2026-04-04T04:30
2026-04-04T14:08
новости
куба
россия
иран
дональд трамп
украина.ру
главные новости
главное
латинская америка
нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1e/1077307930_0:163:3072:1890_1920x0_80_0_0_1da997a489dc734c72f1fd563aadf39e.jpg
Отвечая на вопрос о ситуации на Кубе, Новичков признал, что экономическая ситуация там ухудшается. "И Россия не имеет права в это сложное время оставить Кубу: я считаю нашим долгом помогать стране", – заявил депутат. Поэтому гуманитарные поставки топлива будут продолжаться."Первый танкер пришел, сейчас готовится второй. Я уверен, что он будет не последний", – сообщил парламентарий. Понятное дело: это не создаст каких-то гиперусловий для опережающего экономического развития республики, добавил он.Однако эти поставки позволят закрыть первичные гуманитарные проблемы: они смогут обеспечить работу больниц и других объектов социальной сферы, подчеркнул Новичков."Период подобного кризиса обычно благоприятен тем, что можно найти друзей в неожиданных точках планеты", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Удушение в тени Ирана. Николай Новичков о том, сможет ли Куба выстоять, пока Трамп выбирает новые цели" на сайте Украина.ру.О ситуации на Ближнем Востоке — в авторской статье Татьяны Стоянович "Чума, война, голод уже пришли. Собирается ли Трамп призвать в Иране четвертого всадника Апокалипсиса" на сайте Украина.ру.
новости, куба, россия, иран, дональд трамп, украина.ру, главные новости, главное, латинская америка, нефть, экономика, блокада, сша, гуманитарный кризис, гуманитарная помощь, срочно, эксперты
Новости, Куба, Россия, Иран, Дональд Трамп, Украина.ру, Главные новости, главное, Латинская Америка, нефть, экономика, блокада, США, гуманитарный кризис, гуманитарная помощь, срочно, эксперты

"Первый танкер пришел, готовится второй": Новичков о том, как Россия поддерживает Кубу

04:30 04.04.2026 (обновлено: 14:08 04.04.2026)
 
© REUTERS / Juan Carlos Hernandez
- РИА Новости, 1920, 04.04.2026
© REUTERS / Juan Carlos Hernandez
Читать в
ДзенTelegram
Экономическая ситуация на Кубе ухудшается, и Россия не имеет права оставить остров в сложные времена. Гуманитарные поставки топлива уже начались и позволят закрыть первичные нужды. Об этом депутат Госдумы из фракции "Справедливая Россия", доктор экономических наук Николай Новичков рассказал в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос о ситуации на Кубе, Новичков признал, что экономическая ситуация там ухудшается. "И Россия не имеет права в это сложное время оставить Кубу: я считаю нашим долгом помогать стране", – заявил депутат. Поэтому гуманитарные поставки топлива будут продолжаться.
"Первый танкер пришел, сейчас готовится второй. Я уверен, что он будет не последний", – сообщил парламентарий. Понятное дело: это не создаст каких-то гиперусловий для опережающего экономического развития республики, добавил он.
Однако эти поставки позволят закрыть первичные гуманитарные проблемы: они смогут обеспечить работу больниц и других объектов социальной сферы, подчеркнул Новичков.
"Период подобного кризиса обычно благоприятен тем, что можно найти друзей в неожиданных точках планеты", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Удушение в тени Ирана. Николай Новичков о том, сможет ли Куба выстоять, пока Трамп выбирает новые цели" на сайте Украина.ру.
О ситуации на Ближнем Востоке — в авторской статье Татьяны Стоянович "Чума, война, голод уже пришли. Собирается ли Трамп призвать в Иране четвертого всадника Апокалипсиса" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКубаРоссияИранДональд ТрампУкраина.руГлавные новостиглавноеЛатинская АмериканефтьэкономикаблокадаСШАгуманитарный кризисгуманитарная помощьсрочноэксперты
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
03:43Европа "по тихому" испытывает в зоне СВО новые военные технологии
03:16Посольство в Париже сообщило о числе граждан России, удерживаемых под арестом во Франции
02:57Лавров и Аракчи призвали отказаться от действий, подрывающих урегулирование. Другие заявления глав МИД
02:27Посольства Ирана иронично ответили на матерный призыв Трампа открыть пролив
02:00Силы ПВО сбивают украинские БПЛА в пригороде Краснодара
01:47Силы ПВО за девять часов сбили 206 украинских БПЛА над регионами России. Сводка Минобороны РФ
01:28Краснодарский край отражает массированную атаку БПЛА, в Новороссийске ранены восемь человек
01:00Падение патриарха. События 5 апреля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:31Женщина и ребёнок, спасённые из реки в Дербентском районе, скончались
00:09Венгрия, Россия, Сербия и Турция договорились защищать "Турецкий поток". Главное к этому часу
18:01Лечить так лечить, играть так играть. Роль детского футбола в национальном единстве
17:46В Севастополе восстановлено электроснабжение. Главное к этому часу
17:42Кто и зачем создавал Украину после революции 1917 года: неизвестные подробности известных событий
17:39На Харьковском направлении продолжаются ожесточённые бои
17:26ВС РФ нанесли ракетный удар по заводу "ХИММАШ" в Житомирской области
17:00Трамп перешёл на ругательства и вспомнил об Аллахе. Итоге 5 апреля
16:57Трамп допустил заключение сделки с Ираном в ближайший понедельник
16:42В администрации Херсонской области сообщили подробности атаки беспилотников на сухогруз
16:36Итоги недели
16:33Грумера-украинку оштрафовали в США на $20 тысяч за отказ стричь "русского" кота
Лента новостейМолния