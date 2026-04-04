"Куба — воробей стреляный": Новичков о том, почему США так и не сломили Остров Свободы - 04.04.2026 Украина.ру
"Куба — воробей стреляный": Новичков о том, почему США так и не сломили Остров Свободы
Куба находится в режиме блокады и давления со стороны США уже несколько десятилетий. Жители острова воспринимают эту напряженность по-философски, и никаких политических катаклизмов там не ожидается. Об этом депутат Госдумы из фракции "Справедливая Россия", доктор экономических наук Николай Новичков рассказал в интервью изданию Украина.ру
"Куба — воробей стреляный": Новичков о том, почему США так и не сломили Остров Свободы

05:15 04.04.2026
 
Куба находится в режиме блокады и давления со стороны США уже несколько десятилетий. Жители острова воспринимают эту напряженность по-философски, и никаких политических катаклизмов там не ожидается. Об этом депутат Госдумы из фракции "Справедливая Россия", доктор экономических наук Николай Новичков рассказал в интервью изданию Украина.ру
Журналист поинтересовался у Новичкова, какова сейчас ситуация на Кубе – политическая, экономическая и как чувствует себя население. "Куба, как говорится, воробей стреляный", — ответил депутат. "Поэтому не то чтобы народ привык к напряженности, но воспринимает ситуацию по-философски", — пояснил он.
Новичков напомнил, что Куба находится в режиме блокады и давления со стороны США не одно десятилетие. "Близится столетие победы Кубинской революции", — сказал эксперт. Каких-то политических катаклизмов в ближайшее время там не ожидается.
При этом тут нельзя сравнивать Кубу с Венесуэлой — у первой запас прочности больше, — заявил Новичков. США, с его точки зрения, не могут рассчитывать на реализацию на Кубе сценария, аналогичного венесуэльскому — сценария на предательство.
"Трамп это прекрасно понимает", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Удушение в тени Ирана. Николай Новичков о том, сможет ли Куба выстоять, пока Трамп выбирает новые цели" на сайте Украина.ру.
О ситуации на Ближнем Востоке — в авторской статье Татьяны Стоянович "Чума, война, голод уже пришли. Собирается ли Трамп призвать в Иране четвертого всадника Апокалипсиса" на сайте Украина.ру.
