"Куба — воробей стреляный": Новичков о том, почему США так и не сломили Остров Свободы
Куба находится в режиме блокады и давления со стороны США уже несколько десятилетий. Жители острова воспринимают эту напряженность по-философски, и никаких политических катаклизмов там не ожидается. Об этом депутат Госдумы из фракции "Справедливая Россия", доктор экономических наук Николай Новичков рассказал в интервью изданию Украина.ру
2026-04-04T05:15
Журналист поинтересовался у Новичкова, какова сейчас ситуация на Кубе – политическая, экономическая и как чувствует себя население. "Куба, как говорится, воробей стреляный", — ответил депутат. "Поэтому не то чтобы народ привык к напряженности, но воспринимает ситуацию по-философски", — пояснил он.Новичков напомнил, что Куба находится в режиме блокады и давления со стороны США не одно десятилетие. "Близится столетие победы Кубинской революции", — сказал эксперт. Каких-то политических катаклизмов в ближайшее время там не ожидается.При этом тут нельзя сравнивать Кубу с Венесуэлой — у первой запас прочности больше, — заявил Новичков. США, с его точки зрения, не могут рассчитывать на реализацию на Кубе сценария, аналогичного венесуэльскому — сценария на предательство."Трамп это прекрасно понимает", — резюмировал собеседник издания.
Журналист поинтересовался у Новичкова, какова сейчас ситуация на Кубе – политическая, экономическая и как чувствует себя население. "Куба, как говорится, воробей стреляный", — ответил депутат. "Поэтому не то чтобы народ привык к напряженности, но воспринимает ситуацию по-философски", — пояснил он.
Новичков напомнил, что Куба находится в режиме блокады и давления со стороны США не одно десятилетие. "Близится столетие победы Кубинской революции", — сказал эксперт. Каких-то политических катаклизмов в ближайшее время там не ожидается.
При этом тут нельзя сравнивать Кубу с Венесуэлой — у первой запас прочности больше, — заявил Новичков. США, с его точки зрения, не могут рассчитывать на реализацию на Кубе сценария, аналогичного венесуэльскому — сценария на предательство.
"Трамп это прекрасно понимает", — резюмировал собеседник издания.