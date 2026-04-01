Вьетнамский синдром XXI века: Ищенко о том, почему сверхдержавы не могут завершить прокси-войны
США считают, что шансы киевского режима нулевые, но в Киеве думают иначе: они рассчитывают продержаться с помощью Европы до падения трампизма. При этом сверхдержавы уже не могут позволить себе закончить войну без достижения целей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Вьетнамский синдром XXI века: Ищенко о том, почему сверхдержавы не могут завершить прокси-войны

США считают, что шансы киевского режима нулевые, но в Киеве думают иначе: они рассчитывают продержаться с помощью Европы до падения трампизма. При этом сверхдержавы уже не могут позволить себе закончить войну без достижения целей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о причинах непонимания между США и Украиной, эксперт провел параллели с войной во Вьетнаме.
"Украина ставит себя на место Северного Вьетнама, а Россию – на место США. Хотя на самом деле США были партнером Южного Вьетнама, который проиграл. То есть ситуация была сложнее", — заявил Ищенко.
По его словам, сейчас ситуация еще сложнее. Сверхдержавы не могут позволить себе такой жест, как закончить войну во Вьетнаме выводом войск без достижения своих целей, добавил он.
"Тогда была блоковая борьба: "Тут проиграли – там выиграли". В частности, во Вьетнаме коммунисты прогнали капиталистов, а в Чили [Аугусто] Пиночет сверг [Сальвадора] Альенде. Разменялись так на так", — пояснил эксперт.
"А сейчас это невозможно, потому что все конфликты стали элементами одного глобального противостояния. Это даже не конфликт Запада и Востока. Это гражданская война в планетарном масштабе", — подытожил Ростислав Ищенко.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Прокси-война Запада с Востоком в любой момент может перейти в обмен ядерными ударами" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты международной политики — в материале "Юрий Баранчик: Россия прорывает блокаду Кубы, потому что Трамп пытается выскочить из войны против Ирана" на сайте Украина.ру.
