В Закарпатье будут судить таможенника, вымогавшего миллионы за ввоз "элитной" контрабанды из Швейцарии
Судить будут исполняющего обязанности руководителя отдела внутреннего контроля Закарпатской таможни, который требовал деньги за содействие во ввозе в Украину элитных часов без соответствующего таможенного оформления. Об этом 30 марта сообщило Государственное бюро расследований Украины
К таможеннику обратилась знакомая, планировавшая ввезти в Украину дорогостоящие швейцарские часы. Женщина искала варианты "минимизации" расходов, зная, что уплата официальных таможенных платежей и налогов существенно повлияет на стоимость импорта."Чиновник предложил "помощь" за 5% от стоимости каждых часов. За эту сумму он обещал обеспечить ввоз часов без декларирования, уплаты обязательных таможенных и налоговых платежей. Он также гарантировал отсутствие риска составления протоколов о нарушении таможенных правил и изъятии товара", - рассказали в ГБР. Таможенник выдвинул свои условия: товар перевозится крупными партиями, исключительно в выходные дни. К сделке также должен был подключиться доверенный человек, который должен сопровождать поездки за границу.Сотрудники ГБР задокументировали шесть эпизодов ввоза элитных швейцарских часов общей стоимостью более 3 миллионов гривен (около $71,5 тыс). Таможенника задержали в январе при содействии особистов Госпогранслужбы совместно с СБУ и при участии работников таможни. Таможенника задержали при получении $2,750 тыс взятки при содействии ввоза четырех часов. До этого он получил $1,1 тыс за доставку двух часов. Коррупционеру грозит до 10 лет лишения свободы.
В Закарпатье будут судить таможенника, вымогавшего миллионы за ввоз "элитной" контрабанды из Швейцарии

18:49 30.03.2026 (обновлено: 18:50 30.03.2026)
 
Судить будут исполняющего обязанности руководителя отдела внутреннего контроля Закарпатской таможни, который требовал деньги за содействие во ввозе в Украину элитных часов без соответствующего таможенного оформления. Об этом 30 марта сообщило Государственное бюро расследований Украины
К таможеннику обратилась знакомая, планировавшая ввезти в Украину дорогостоящие швейцарские часы. Женщина искала варианты "минимизации" расходов, зная, что уплата официальных таможенных платежей и налогов существенно повлияет на стоимость импорта.
"Чиновник предложил "помощь" за 5% от стоимости каждых часов. За эту сумму он обещал обеспечить ввоз часов без декларирования, уплаты обязательных таможенных и налоговых платежей. Он также гарантировал отсутствие риска составления протоколов о нарушении таможенных правил и изъятии товара", - рассказали в ГБР.
Таможенник выдвинул свои условия: товар перевозится крупными партиями, исключительно в выходные дни. К сделке также должен был подключиться доверенный человек, который должен сопровождать поездки за границу.
Сотрудники ГБР задокументировали шесть эпизодов ввоза элитных швейцарских часов общей стоимостью более 3 миллионов гривен (около $71,5 тыс). Таможенника задержали в январе при содействии особистов Госпогранслужбы совместно с СБУ и при участии работников таможни.
Таможенника задержали при получении $2,750 тыс взятки при содействии ввоза четырех часов. До этого он получил $1,1 тыс за доставку двух часов. Коррупционеру грозит до 10 лет лишения свободы.
