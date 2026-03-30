В Закарпатье будут судить таможенника, вымогавшего миллионы за ввоз "элитной" контрабанды из Швейцарии

В Закарпатье будут судить таможенника, вымогавшего миллионы за ввоз "элитной" контрабанды из Швейцарии - 30.03.2026 Украина.ру

В Закарпатье будут судить таможенника, вымогавшего миллионы за ввоз "элитной" контрабанды из Швейцарии

Судить будут исполняющего обязанности руководителя отдела внутреннего контроля Закарпатской таможни, который требовал деньги за содействие во ввозе в Украину элитных часов без соответствующего таможенного оформления. Об этом 30 марта сообщило Государственное бюро расследований Украины

2026-03-30T18:49

2026-03-30T18:49

2026-03-30T18:50

К таможеннику обратилась знакомая, планировавшая ввезти в Украину дорогостоящие швейцарские часы. Женщина искала варианты "минимизации" расходов, зная, что уплата официальных таможенных платежей и налогов существенно повлияет на стоимость импорта."Чиновник предложил "помощь" за 5% от стоимости каждых часов. За эту сумму он обещал обеспечить ввоз часов без декларирования, уплаты обязательных таможенных и налоговых платежей. Он также гарантировал отсутствие риска составления протоколов о нарушении таможенных правил и изъятии товара", - рассказали в ГБР. Таможенник выдвинул свои условия: товар перевозится крупными партиями, исключительно в выходные дни. К сделке также должен был подключиться доверенный человек, который должен сопровождать поездки за границу.Сотрудники ГБР задокументировали шесть эпизодов ввоза элитных швейцарских часов общей стоимостью более 3 миллионов гривен (около $71,5 тыс). Таможенника задержали в январе при содействии особистов Госпогранслужбы совместно с СБУ и при участии работников таможни. Таможенника задержали при получении $2,750 тыс взятки при содействии ввоза четырех часов. До этого он получил $1,1 тыс за доставку двух часов. Коррупционеру грозит до 10 лет лишения свободы.

украина

закарпатье

швейцария

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, закарпатье, швейцария, гбр, госпогранслужба, сбу, контрабанда, контрабандисты, таможня, таможенный контроль, государственная граница