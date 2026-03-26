По $10 тыс за голову: украинские пограничники помогли сбежать 158 уклонистам

По $10 тыс за голову: украинские пограничники помогли сбежать 158 уклонистам - 26.03.2026 Украина.ру

По $10 тыс за голову: украинские пограничники помогли сбежать 158 уклонистам

Шестеро украинских пограничников, которые помогали соотечественникам сбежать за границу по твёрдому тарифу в долларах США. Об этом 26 марта сообщило украинское Государственное бюро расследований

2026-03-26T16:54

2026-03-26T16:54

2026-03-26T16:54

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Инспекторы Госпогранслужбы Украины умышленно не проводили надлежащий контроль во время проверки документов, выяснили в ГБР. "Они вносили в базы ложные данные о якобы наличии инвалидности у мужчин, хотя никаких подтверждений не было. В результате по меньшей мере 158 человек незаконно выехали в Польшу из-за пункта пропуска на Волыни. Стоимость "услуги" достигала 10 тысяч долларов с человека", - сказано в официальном сообщении.Сотрудников ГПСУ разоблачили в ноябре 2025 года при содействии особистов погранслужбы."Всех шести будут судить при содействии незаконной переправке лиц через государственную границу с использованием служебного положения и нарушении правил несения службы в условиях военного положения. Санкции предусматривают до 10 лет лишения свободы", - отметили в ГБР.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, польша, госпогранслужба, гбр, украина.ру, ес, украина-ес, миграция, потери всу, коррупция, криминал, уклонисты, мобилизация на украине, ситуация на украине, западная украина