По $10 тыс за голову: украинские пограничники помогли сбежать 158 уклонистам
Шестеро украинских пограничников, которые помогали соотечественникам сбежать за границу по твёрдому тарифу в долларах США. Об этом 26 марта сообщило украинское Государственное бюро расследований
Инспекторы Госпогранслужбы Украины умышленно не проводили надлежащий контроль во время проверки документов, выяснили в ГБР. "Они вносили в базы ложные данные о якобы наличии инвалидности у мужчин, хотя никаких подтверждений не было. В результате по меньшей мере 158 человек незаконно выехали в Польшу из-за пункта пропуска на Волыни. Стоимость "услуги" достигала 10 тысяч долларов с человека", - сказано в официальном сообщении.Сотрудников ГПСУ разоблачили в ноябре 2025 года при содействии особистов погранслужбы."Всех шести будут судить при содействии незаконной переправке лиц через государственную границу с использованием служебного положения и нарушении правил несения службы в условиях военного положения. Санкции предусматривают до 10 лет лишения свободы", - отметили в ГБР.
Инспекторы Госпогранслужбы Украины умышленно не проводили надлежащий контроль во время проверки документов, выяснили в ГБР.
"Они вносили в базы ложные данные о якобы наличии инвалидности у мужчин, хотя никаких подтверждений не было. В результате по меньшей мере 158 человек незаконно выехали в Польшу из-за пункта пропуска на Волыни. Стоимость "услуги" достигала 10 тысяч долларов с человека", - сказано в официальном сообщении.
Сотрудников ГПСУ разоблачили в ноябре 2025 года при содействии особистов погранслужбы.
"Всех шести будут судить при содействии незаконной переправке лиц через государственную границу с использованием служебного положения и нарушении правил несения службы в условиях военного положения. Санкции предусматривают до 10 лет лишения свободы", - отметили в ГБР.
Накануне стало известно, что Офицер Госпогранслужбы Украины сбежал за границу во время службы на Закарпатье
Тем временем "Патриоты" сбегают с Украины под юбками старушек
Ранее стало известно, что Госпогранслужба Украины желает убивать сограждан, сбегающих за границу
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
17:03Львовский военком переписал непосильно нажитое на родственников - не помогло
16:54По $10 тыс за голову: украинские пограничники помогли сбежать 158 уклонистам
16:54Волнения на Балтике. Эксперты о последних ударах Украины по порту Усть-Луга
16:40Анонсирован снос памятника советскому военачальнику Маргелову в Днепропетровске
16:36Кривое зеркало Epic Fury. Что движет сторонами-противниками на Ближнем Востоке
16:23"Кризис резервов" перерастет в катастрофу: полковник Алехин о логистических проблемах ВСУ
16:19Басков стал жертвой кибербуллинга со стороны Минобороны Украины, но главное не в этом
16:01Траст – значит "доверие". Как обманывали доверие россиян и украинцев Мавроди и другие
15:58Разгром ВСУ под Волчанском: военный эксперт про ситуацию на харьковском направлении
15:40Где союзники Москвы: как устроена география поддержки России
15:39"Новый Армагеддон" или начало третьей мировой? Эксперт назвал три главных очага напряжения
14:58США обращались к Украине за помощью в защите американских баз на Ближнем Востоке - Зеленский
14:54Пожары в Киеве, взрывы в Черниговской области. Новости к этому часу
14:54Если боец впадает в панику – стреляю над головой, не помогает – бью прикладом
14:27Трамп заявил, что Иран предложил ему стать аятоллой. Новости ближневосточной войны
13:52Украина денонсировала 116 международных договоров с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ
13:35ГБР Украины уличила в воровстве назначенного в Киеве чиновника по Луганску
13:25Украина атаковала акваторию Турции. Британия готовит блокаду РФ. Хроника событий на 13.00 26 марта
13:22Разгром бригады ВСУ на реке Волчья: Алехин рассказал о ситуации под Липцами и Волчанском
13:14Украинские врачи помогали уклонистам оформить инвалидность за $12 тыс
Лента новостейМолния