"Уничтожить его невозможно": эксперт о том, почему Запад не сможет "перепрошить" Ближний Восток
Комментируя ситуацию вокруг Ирана, эксперт подчеркнул, что изначально Запад начал навязывать демократию именно на Ближнем Востоке. "Они это стали делать на Ближнем Востоке – в сердцевине мира, где тысячу лет политическая традиция формировалась на основе Пророческих откровений", — заявил Курбанов. Он напомнил, что первые государства, первый свод законов Хаммурапи и первая Ассирийская империя появились именно в Месопотамии. "Это регион, который глубоко укоренен в свои традиции. Уничтожить его невозможно", — сказал эксперт. Запад должен смириться с тем, что Ближний Восток не получится "перепрошить" как Южную Корею на протестантский манер или как Японию ядерными бомбардировками именно в силу глубоких религиозных традиций.Курбанов добавил, что это касается не только шиитов, но и суннитов. "Если пытаться насильственно сделать Ближний Восток светским и "демократическим", там начинается исламская революция", — резюмировал собеседник Украина.ру.
16:26 30.03.2026 (обновлено: 16:28 30.03.2026)
Ближний Восток — это регион, который глубоко укоренен в свои традиции, его невозможно "перепрошить" как Южную Корею или Японию. Запад должен смириться с этим. Об этом в интервью Украина.ру заявил научный сотрудник института востоковедения РАН Руслан Курбанов
Комментируя ситуацию вокруг Ирана, эксперт подчеркнул, что изначально Запад начал навязывать демократию именно на Ближнем Востоке. "Они это стали делать на Ближнем Востоке – в сердцевине мира, где тысячу лет политическая традиция формировалась на основе Пророческих откровений", — заявил Курбанов.
Он напомнил, что первые государства, первый свод законов Хаммурапи и первая Ассирийская империя появились именно в Месопотамии. "Это регион, который глубоко укоренен в свои традиции. Уничтожить его невозможно", — сказал эксперт.
Запад должен смириться с тем, что Ближний Восток не получится "перепрошить" как Южную Корею на протестантский манер или как Японию ядерными бомбардировками именно в силу глубоких религиозных традиций.
Курбанов добавил, что это касается не только шиитов, но и суннитов. "Если пытаться насильственно сделать Ближний Восток светским и "демократическим", там начинается исламская революция", — резюмировал собеседник Украина.ру.