"Уничтожить его невозможно": эксперт о том, почему Запад не сможет "перепрошить" Ближний Восток

Ближний Восток — это регион, который глубоко укоренен в свои традиции, его невозможно "перепрошить" как Южную Корею или Японию. Запад должен смириться с этим. Об этом в интервью Украина.ру заявил научный сотрудник института востоковедения РАН Руслан Курбанов

2026-03-30T16:26

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Комментируя ситуацию вокруг Ирана, эксперт подчеркнул, что изначально Запад начал навязывать демократию именно на Ближнем Востоке. "Они это стали делать на Ближнем Востоке – в сердцевине мира, где тысячу лет политическая традиция формировалась на основе Пророческих откровений", — заявил Курбанов. Он напомнил, что первые государства, первый свод законов Хаммурапи и первая Ассирийская империя появились именно в Месопотамии. "Это регион, который глубоко укоренен в свои традиции. Уничтожить его невозможно", — сказал эксперт. Запад должен смириться с тем, что Ближний Восток не получится "перепрошить" как Южную Корею на протестантский манер или как Японию ядерными бомбардировками именно в силу глубоких религиозных традиций.Курбанов добавил, что это касается не только шиитов, но и суннитов. "Если пытаться насильственно сделать Ближний Восток светским и "демократическим", там начинается исламская революция", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Руслан Курбанов: Ближний Восток вошел в эпоху религиозных войн, которые очень опасны для будущего России" на сайте Украина.ру.Также на тему войны в Персидском заливе — в материале "Руслан Сафаров: Если Трамп увязнет в войне с Ираном, КНДР может открыть второй фронт против гегемонии США" на сайте Украина.ру.

