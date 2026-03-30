"Уничтожить его невозможно": эксперт о том, почему Запад не сможет "перепрошить" Ближний Восток
Ближний Восток — это регион, который глубоко укоренен в свои традиции, его невозможно "перепрошить" как Южную Корею или Японию. Запад должен смириться с этим. Об этом в интервью Украина.ру заявил научный сотрудник института востоковедения РАН Руслан Курбанов
16:26 30.03.2026 (обновлено: 16:28 30.03.2026)
 
Митинг памяти погибшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи
Митинг памяти погибшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Ближний Восток — это регион, который глубоко укоренен в свои традиции, его невозможно "перепрошить" как Южную Корею или Японию. Запад должен смириться с этим. Об этом в интервью Украина.ру заявил научный сотрудник института востоковедения РАН Руслан Курбанов
Комментируя ситуацию вокруг Ирана, эксперт подчеркнул, что изначально Запад начал навязывать демократию именно на Ближнем Востоке. "Они это стали делать на Ближнем Востоке – в сердцевине мира, где тысячу лет политическая традиция формировалась на основе Пророческих откровений", — заявил Курбанов.
Он напомнил, что первые государства, первый свод законов Хаммурапи и первая Ассирийская империя появились именно в Месопотамии. "Это регион, который глубоко укоренен в свои традиции. Уничтожить его невозможно", — сказал эксперт.
Запад должен смириться с тем, что Ближний Восток не получится "перепрошить" как Южную Корею на протестантский манер или как Японию ядерными бомбардировками именно в силу глубоких религиозных традиций.
Курбанов добавил, что это касается не только шиитов, но и суннитов. "Если пытаться насильственно сделать Ближний Восток светским и "демократическим", там начинается исламская революция", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Руслан Курбанов: Ближний Восток вошел в эпоху религиозных войн, которые очень опасны для будущего России" на сайте Украина.ру.
Также на тему войны в Персидском заливе — в материале "Руслан Сафаров: Если Трамп увязнет в войне с Ираном, КНДР может открыть второй фронт против гегемонии США" на сайте Украина.ру.
