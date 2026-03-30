Украина за неделю. Саботаж в Раде

Украина продолжает пребывать в состоянии парламентского кризиса. Саботаж депутатов Верховной Рады направлен против правительства страны

2026-03-30T06:20

План МВФ для УкраиныО парламентском кризисе на Украине заговорили в тот момент, когда на горизонте замаячил дедлайн от Международного валютного фонда (МВФ), который требует для продолжения финансирования украинского государства принять ряд законов.Большая их часть крутится вокруг налогов, точнее их увеличения. Одно из самых скандальных положений – это НДС для физических лиц-предпринимателей, которые имеют годовой доход от 4 млн гривен.Попадающие под этот закон бизнесмены опасаются, что они больше не смогут работать так, как раньше: придется заводить строгую отчетность, под это - штат бухгалтеров и постоянно балансировать в итоге на грани штрафов, так как уплата НДС требует особо тщательной работы с документацией.Предприниматели также выражают опасение, что положение о доходе от 4 млн гривен в будущем будет сдвигаться и все новые категории бизнесменов будут попадать под эти правила, что в конечном счете поставит их на грань разорения.Второй спорный норматив, который продвигает МВФ, - это налог на цифровые платформы, в том числе на украинские и международные сервисы онлайн-объявлений по типу российского "Авито".Так, продавцам чего-либо на таких сайтах нужно будет открыть спецсчета, к которым получит доступ налоговая служба и, соответственно, отчислять налог в казну. Это не коснется только физлиц, которые совершают в год меньше 30 таких операций на сумму, которая эквивалентна 2 тыс. евро.Еще два пункта плана Международного валютного фонда - отмена льгот для заграничных посылок стоимостью до 150 евро и закрепление "вечного" статуса военного сбора, который сейчас составляет 5%.Еще одна немаловажная часть нововведений, которые лоббируют на Западе, - усиление роли Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Прошлым летом на Украине случился непродолжительный, но весьма громкий скандал с попыткой Зеленского и тогдашнего главы Офиса президента (ОП) Андрея Ермака лишить эти ведомства самостоятельности, однако под нажимом Европы и США эти решения были отменены.С тех пор многие депутаты не хотят связываться с НАБУ, опасаясь, что за ними, что называется, придут. Известно, что часть парламентариев так или иначе проходит по разным уголовным делам о коррупции, поэтому они уж точно не заинтересованы в усилении антикоррупционных органов.Голоса не для всехПонятно, что голосовать за такое украинские депутаты не хотят. Поддержать подобное – значит из условно народного депутата (как до сих пор называют парламентариев на Украине) превратиться в антинародного, а дальнейшая политическая карьера будет под большим вопросом.Все это накладывается на общую усталость депутатов Рады, которые заседают уже седьмой год и не могут никак сложить с себя полномочия. По слухам, несколько десятков, а то и под сотню парламентариев за последние годы хотели сложить мандат, но режим не дает им это сделать.Власти даже не стали вносить эти проекты законов в парламент, ограничившись лишь публикацией текста на сайте Кабмина.Для Владимира Зеленского критически важно удерживать хилое монобольшинство в Раде, чтобы иметь возможность продвигать через парламент нужные законопроекты. Де-факто никакого большинства в президентской партии "Слуга народа" уже давно нет, нужные голоса добирают за счет союзных депутатов и депутатских групп.Тем более держать строй нужно сейчас, когда МВФ требует принимать соответствующие законы, однако с этим у Офиса президента серьезные проблемы.Изначально кредиторы обозначили конец марта как крайний срок для принятие требуемых инициатив, но воз и ныне там. Прошедшая неделя была последней пленарной неделей в месяце, да и то депутаты сократили ее до двух дней – среды и четверга.Поползли слухи, что ОП может все-таки надавить на парламентариев с целью заставить их ускоренно принять необходимые законы. Накануне заседания в среду в правительственном квартале Киева наблюдалось скопление усиленных нарядов полиции и армейских формирований. Депутат Алексей Гончаренко* заявил, что власть готовит провокации.По информации блогера Анатолия Шария, планировались нападения заранее подготовленных "активистов" на депутатов Рады."Они их будут обливать неизвестной жидкостью, к слову, там может быть что-то очень серьезное. И будет несколько попыток избиений. Во всяком случае планируется. Суть претензий - вы должны голосовать, вы не ходите в Раду и так далее. История инспирирована конкретно офисом президента и лично Зеленским. Следить за ситуацией и курировать будет Служба безопасности Украины. МВД вмешиваться не будет, они буквально должны отворачиваться в противоположную сторону", - написал он.В итоге нападений не случилось, никаких инцидентов не было, быть может, власти испугались преждевременной огласки и отказались от своих планов. В итоге заседание 25 марта ознаменовалось принятием ряда законов, однако все они никакого отношения не имели к программе МВФ.Власти попытались представить это с оптимистической точки зрения, признав, однако, что есть "некоторые трудности"."Сегодня Верховная Рада подтвердила, что может действовать в сложных условиях и то, о чем говорил раньше – этот парламент не раз демонстрировал готовность принимать самые сложные решения в самые тяжелые времена. Есть некоторые трудности, работа над ними будет продолжаться, но интересы государства всегда были и остаются на первом месте. Хочу поблагодарить каждого депутата за работу. Решения принимаются, готовим больше форматов совместной работы", - написал у себя в телеграм-канале глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия.Не все разделили такое мнение."Инициатива депутатская, и как видите, все голоса резко нашлись. Это для тех, кто пытался продать тезис "депутаты боятся НАБУ…", "нет голосов"… Есть, просто не для этого правительства", - написал у себя в телеграм-канале депутат Ярослав Железняк.Раскол на троихПро правительство Железняк упомянул отнюдь не случайно. В парламенте есть влиятельные силы, которые поддерживают НАБУ и САП, кормятся с рук американских и европейских дипломатов и прямо заявляют о необходимости смены правительства. Их поддерживает "улица", которую формируют различные "грантоеды" из числа активистов, общественных деятелей и т.д. Именно их силами были организованы протесты против законов об антикоррупционных органах, которые спровоцировали кризис летом прошлого года.Все они так и или иначе хотят добиться смены правительства и поставить во главе Кабмина близких к ним людей. Украинские СМИ называют кандидатом этой коалиции нынешнего главу Минобороны Михаила Федорова. Поэтому-то и устраивают они саботаж в Раде, игнорируя законопроекты, которые важны для Зеленского, его администрации и Кабинета министров.Им в противовес, понятное дело, действует глава режима и его окружение, которые не хотят ослабления своих позиций и делить власть с кем-то еще. Парадоксально, но они также заинтересованы в нынешней ситуации в парламентском кризисе, так как требуемые МВФ законы неизбежно бьют и по их рейтингам.В этом случае Офис президента может попробовать обвинить во всем именно депутатов, переложив на парламент ответственность за проволочки с принятием законов.Есть еще и третья условная группа, которая также играет свою игру. Это собственно фракция "слуг" и ее лидер Арахамия. Они вряд ли заинтересованы в глобальном изменении расклада сил, но не будут против усиления своей роли и плавном переносе центра власти от ОП в Раду. Некоторые считают, что кандидатом в премьеры от этой группы может быть нынешний руководитель Офиса президента Кирилл Буданов*, однако пока каких-то ощутимых действий по проведению в жизнь такого сценария с их стороны не наблюдается.В итоге ситуация с парламентским кризисом на Украине подвисла. Очевидно, что каждая из противоборствующих сторон не теряет надежды выйти из этой схватки за власть и самосохранение победителем. Стоит поэтому ожидать разрастания этого кризиса и дальнейшую парализацию украинского госаппарата под гнетом финансовых, экономических и военных проблем.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Павел Котов

