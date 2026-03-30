Убийство журналистов, блокада храма в Иерусалиме. Новая эскалация на Ближнем Востоке

Армия Израиля убила на территории Ливана трех журналистов, которые рассказывали об израильском вторжении на территорию этого ближневосточного государства

2026-03-30T16:40

Это произошло через две недели после покушения на жизнь корреспондента RT Стива Суини, который получил ранения в результате удара ракеты, работая в прямом эфире, и буквально чудом остался в живых. Его ливанские коллеги Али Шуайб, Фатима Фтуни и Мухаммад Фтуни тоже были обстреляны израильтянами во время исполнения своих профессиональных обязанностей и погибли на месте.Тель-Авив демонстративно взял на себя ответственность за это преступление, заявляя, что покойные якобы сотрудничали с ливанской организацией "Хезболла". А когда жители Бейрута вышли на центральную площадь ливанской столицы, чтобы почтить память убитых журналистов, над ними кружил израильский дрон, пытаясь запугать участников траурной демонстрации."Вопрос в том, насколько международное сообщество в целом готово принять такую логику действий: нарекаешь журналиста террористом и получаешь лицензию на убийство. Мы с такой постановкой вопроса не согласимся никогда. И, как и в случае всех остальных подобных трагедий, будем настаивать на необходимости расследования этого убийства, привлечения всех виновных к ответственности и прекращения этой кровавой практики раз и навсегда", – подчеркнули в МИД РФ, комментируя израильскую атаку на ливанских репортеров.Еще одной жертвой обстрелов на юге Ливана стали миротворцы Организации Объединенных Наций, представляющие армию Индонезии. Один из них погиб в результате попадания снаряда, а другой получил тяжелые ранения. Международные наблюдатели заявляют, что эта территория превращается в "зону смерти". Постоянные бомбардировки со стороны Израиля приводят к жертвам среди мирного населения, вынуждая людей спасаться внутри страны, бросая свои дома. Правозащитники сообщают, что число беженцев превысило миллион человек, а это значит, что каждый пятый ливанец оказался сейчас вынужденным изгнанником."Мы документируем все нарушения международного гуманитарного права. На мой взгляд, нет сомнений в том, что Израиль совершает военные преступления, нарушает Женевские конвенции, начиная с двух базовых принципов международного гуманитарного права: принципа проведения различия между комбатантами и гражданским населением и принципа соразмерности (применения силы). Израиль не соблюдает ни один из этих принципов", – констатировал вице-премьер Ливана Тарек Митри.Ответственность за эту гуманитарную катастрофу лежит на Соединенных Штатах Америки и Европейском союзе. Они не реагируют на действия Израиля, недвусмысленно поощряя безнаказанностью агрессивную политику Тель-Авива.Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о том, что израильские войска планируют создать на захваченных землях Сирии и Ливана "защитную буферную зону", то есть оккупировать территорию соседних стран, игнорируя нормы международного права. Но это нарушение "основанного на правилах порядка" не вызвало протестов ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне. Лидеры коллективного Запада по-прежнему продолжают оказывать молчаливую поддержку израильтянам, снабжая их разведывательной информацией и современным вооружением.Израильское правительство использует ситуацию, делая то, на что оно никогда не решалось раньше. В воскресенье, 29 марта, израильские силовики заблокировали в Иерусалиме кардинала Пьербаттисту Пиццабаллу. Патриарх латинской католической церкви в Иерусалиме пытался войти в храм Гроба Господня, чтобы отслужить в нем мессу в Вербное воскресенье, но его неожиданно развернули и отправили прочь."Эту мессу не смогли остановить мамлюкские эмиры и османские султаны. Ее не остановили Война за независимость 1948-го и Шестидневная война 1967 года. В 2020 году, во время пандемии COVID-19, мирянам запретили приходить на службу – но духовенство все равно совершало обряды внутри. Последними, кто официально запретил мессу по политическим мотивам, были фатимидские халифы – в 1009 году. Руководство Израиля сделало то, чего не позволяли себе за более чем тысячу лет ни исламские, ни христианские, ни светские властители Иерусалима.На протяжении последних лет Израиль последовательно ужесточает доступ к святыням для всех нежелательных категорий – от палестинских мусульман до христиан с Западного берега: в 2024 году на Пасху власти выдали лишь 6000 разрешений на 50 000 палестинских христиан. Инцидент с патриархом вписывается в эту логику: Израиль де-факто тестирует собственное право в одностороннем порядке останавливать многовековые религиозные практики – и смотрит, как далеко он может зайти без серьезных последствий", – пишет об этом канал эксперта Михаила Звинчука.Судя по сегодняшним новостям, израильские власти вообще заблокировали массовое публичное празднование Пасхи в главных храмах Иерусалима. Как сообщила сегодня местная полиция, церемония схождения Благодатного огня пройдет в этом году без паломников и туристов. Причем, речь идет не только об иностранцах – в исторические храмы могут не пустить местных палестинских христиан, включая тех, кто проживает непосредственно в исторических кварталах Иерусалима.Тель-Авив объясняет данные запреты "мерами безопасности", но востоковеды указывают на то, что израильский премьер участвует в реализации политической программы ультраправых министров, которые входят в состав его правящей коалиции. Израильские радикалы давно требуют ограничить права верующих из других конфессий, и активно занимаются этим на практике. А это значит, что "меры безопасности" для блокады объектов паломничества могут растягиваться до бесконечности.Эту ситуацию с иронией комментируют в США. Ультраправые христианские ортодоксы из различных протестантских конфессий считаются в Америке главными сторонниками израильской власти. Они активно призывали к агрессии против Исламской Республики, мотивируя это необходимостью защитить интересы Израиля. А сейчас произраильским проповедникам приходится бессильно наблюдать за тем, как Тель-Авив нарушает религиозные права верующих христиан, пытаясь объяснить происходящее своей растерянной пастве.Инцидент в Иерусалиме, несомненно, усилит критику Нетаньяху, которая звучит сейчас от американцев с самыми разными политическими воззрениями, невзирая на их партийную принадлежность. Уничтожение Газы, очередное нападение на Ливан и война с Ираном сделала лоббистскую деятельность Израиля токсичной – особенно в преддверии предстоящих промежуточных выборов, которые обещают пройти под знаком критики милитаристской политики президента Дональда Трампа."Стоит отметить, что эффективность работы лоббистов Израиля падает. На праймериз в штате Иллинойс почти все кандидаты, которым давали деньги произраильские лоббисты, с треском провалились. Сам факт получения пожертвований от AIPAC (Американо-израильского комитета по общественным связям) использовался как компромат. А в дальнейшем против активности Израиля выступил и губернатор Иллинойса Джей Роберт Прицкер – кстати, еврей, его предки были родом из местечка Великие Прицки под Киевом. В прошлом он поддерживал AIPAC, но сейчас разорвал с ним все связи", – пишет об этом американист Малек Дудаков.Все это усиливает эскалацию военного кризиса, охватившего сегодня весь Ближний Восток. Оттуда ежедневно приходит все больше резонансных новостных сообщений с трагичным подтекстом. А продолжение бомбардировок Ливана и новые инциденты вокруг главного христианского храма Иерусалима могут обострить ситуацию до предела – с далеко идущими последствиями для этого региона, за судьбой которого пристально следят во всем мире.Читайте о ближневосточном кризисе в материале Дмитрия Выдрина: Хайям против Хайята. Восточные арабески.

Александр Сокуренко

