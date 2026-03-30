https://ukraina.ru/20260330/ubiystvo-zhurnalistov-blokada-khrama-v-ierusalime-novaya-eskalatsiya-na-blizhnem-vostoke-1077332172.html
Убийство журналистов, блокада храма в Иерусалиме. Новая эскалация на Ближнем Востоке
Армия Израиля убила на территории Ливана трех журналистов, которые рассказывали об израильском вторжении на территорию этого ближневосточного государства
эксклюзив
израиль
иерусалим
ливан
дональд трамп
rt
журналисты
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1e/1077332539_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f13c5bf800b6796f27b12baa232b0c36.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1e/1077332539_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f6f4e8222ae7f05cf8793c83d73fa747.jpg
16:40 30.03.2026 (обновлено: 16:41 30.03.2026)
Армия Израиля убила на территории Ливана трех журналистов, которые рассказывали об израильском вторжении на территорию этого ближневосточного государства
Это произошло через две недели после покушения на жизнь корреспондента RT Стива Суини, который получил ранения в результате удара ракеты, работая в прямом эфире, и буквально чудом остался в живых. Его ливанские коллеги Али Шуайб, Фатима Фтуни и Мухаммад Фтуни тоже были обстреляны израильтянами во время исполнения своих профессиональных обязанностей и погибли на месте.
Тель-Авив демонстративно взял на себя ответственность за это преступление, заявляя, что покойные якобы сотрудничали с ливанской организацией "Хезболла". А когда жители Бейрута вышли на центральную площадь ливанской столицы, чтобы почтить память убитых журналистов, над ними кружил израильский дрон, пытаясь запугать участников траурной демонстрации.
"Вопрос в том, насколько международное сообщество в целом готово принять такую логику действий: нарекаешь журналиста террористом и получаешь лицензию на убийство. Мы с такой постановкой вопроса не согласимся никогда. И, как и в случае всех остальных подобных трагедий, будем настаивать на необходимости расследования этого убийства, привлечения всех виновных к ответственности и прекращения этой кровавой практики раз и навсегда", – подчеркнули в МИД РФ, комментируя израильскую атаку на ливанских репортеров.
Еще одной жертвой обстрелов на юге Ливана стали миротворцы Организации Объединенных Наций, представляющие армию Индонезии. Один из них погиб в результате попадания снаряда, а другой получил тяжелые ранения. Международные наблюдатели заявляют, что эта территория превращается в "зону смерти".
Постоянные бомбардировки со стороны Израиля приводят к жертвам среди мирного населения, вынуждая людей спасаться внутри страны, бросая свои дома. Правозащитники сообщают, что число беженцев превысило миллион человек, а это значит, что каждый пятый ливанец оказался сейчас вынужденным изгнанником.
"Мы документируем все нарушения международного гуманитарного права. На мой взгляд, нет сомнений в том, что Израиль совершает военные преступления, нарушает Женевские конвенции, начиная с двух базовых принципов международного гуманитарного права: принципа проведения различия между комбатантами и гражданским населением и принципа соразмерности (применения силы). Израиль не соблюдает ни один из этих принципов", – констатировал вице-премьер Ливана Тарек Митри.
Ответственность за эту гуманитарную катастрофу лежит на Соединенных Штатах Америки и Европейском союзе. Они не реагируют на действия Израиля, недвусмысленно поощряя безнаказанностью агрессивную политику Тель-Авива.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о том, что израильские войска планируют создать на захваченных землях Сирии и Ливана "защитную буферную зону", то есть оккупировать территорию соседних стран, игнорируя нормы международного права. Но это нарушение "основанного на правилах порядка" не вызвало протестов ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне. Лидеры коллективного Запада по-прежнему продолжают оказывать молчаливую поддержку израильтянам, снабжая их разведывательной информацией и современным вооружением.
Израильское правительство использует ситуацию, делая то, на что оно никогда не решалось раньше. В воскресенье, 29 марта, израильские силовики заблокировали в Иерусалиме кардинала Пьербаттисту Пиццабаллу. Патриарх латинской католической церкви в Иерусалиме пытался войти в храм Гроба Господня, чтобы отслужить в нем мессу в Вербное воскресенье, но его неожиданно развернули и отправили прочь.
"Эту мессу не смогли остановить мамлюкские эмиры и османские султаны. Ее не остановили Война за независимость 1948-го и Шестидневная война 1967 года. В 2020 году, во время пандемии COVID-19, мирянам запретили приходить на службу – но духовенство все равно совершало обряды внутри. Последними, кто официально запретил мессу по политическим мотивам, были фатимидские халифы – в 1009 году. Руководство Израиля сделало то, чего не позволяли себе за более чем тысячу лет ни исламские, ни христианские, ни светские властители Иерусалима.
На протяжении последних лет Израиль последовательно ужесточает доступ к святыням для всех нежелательных категорий – от палестинских мусульман до христиан с Западного берега: в 2024 году на Пасху власти выдали лишь 6000 разрешений на 50 000 палестинских христиан. Инцидент с патриархом вписывается в эту логику: Израиль де-факто тестирует собственное право в одностороннем порядке останавливать многовековые религиозные практики – и смотрит, как далеко он может зайти без серьезных последствий", – пишет об этом канал эксперта Михаила Звинчука.
Судя по сегодняшним новостям, израильские власти вообще заблокировали массовое публичное празднование Пасхи в главных храмах Иерусалима. Как сообщила сегодня местная полиция, церемония схождения Благодатного огня пройдет в этом году без паломников и туристов. Причем, речь идет не только об иностранцах – в исторические храмы могут не пустить местных палестинских христиан, включая тех, кто проживает непосредственно в исторических кварталах Иерусалима.
Тель-Авив объясняет данные запреты "мерами безопасности", но востоковеды указывают на то, что израильский премьер участвует в реализации политической программы ультраправых министров, которые входят в состав его правящей коалиции. Израильские радикалы давно требуют ограничить права верующих из других конфессий, и активно занимаются этим на практике. А это значит, что "меры безопасности" для блокады объектов паломничества могут растягиваться до бесконечности.
Эту ситуацию с иронией комментируют в США. Ультраправые христианские ортодоксы из различных протестантских конфессий считаются в Америке главными сторонниками израильской власти. Они активно призывали к агрессии против Исламской Республики, мотивируя это необходимостью защитить интересы Израиля. А сейчас произраильским проповедникам приходится бессильно наблюдать за тем, как Тель-Авив нарушает религиозные права верующих христиан, пытаясь объяснить происходящее своей растерянной пастве.
Инцидент в Иерусалиме, несомненно, усилит критику Нетаньяху, которая звучит сейчас от американцев с самыми разными политическими воззрениями, невзирая на их партийную принадлежность. Уничтожение Газы, очередное нападение на Ливан и война с Ираном сделала лоббистскую деятельность Израиля токсичной – особенно в преддверии предстоящих промежуточных выборов, которые обещают пройти под знаком критики милитаристской политики президента Дональда Трампа.
"Стоит отметить, что эффективность работы лоббистов Израиля падает. На праймериз в штате Иллинойс почти все кандидаты, которым давали деньги произраильские лоббисты, с треском провалились. Сам факт получения пожертвований от AIPAC (Американо-израильского комитета по общественным связям) использовался как компромат. А в дальнейшем против активности Израиля выступил и губернатор Иллинойса Джей Роберт Прицкер – кстати, еврей, его предки были родом из местечка Великие Прицки под Киевом. В прошлом он поддерживал AIPAC, но сейчас разорвал с ним все связи", – пишет об этом американист Малек Дудаков.
Все это усиливает эскалацию военного кризиса, охватившего сегодня весь Ближний Восток. Оттуда ежедневно приходит все больше резонансных новостных сообщений с трагичным подтекстом. А продолжение бомбардировок Ливана и новые инциденты вокруг главного христианского храма Иерусалима могут обострить ситуацию до предела – с далеко идущими последствиями для этого региона, за судьбой которого пристально следят во всем мире.
