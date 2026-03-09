https://ukraina.ru/20260309/khayyam-protiv-khayyata-vostochnye-arabeski-1076510500.html

Хайям против Хайята. Восточные арабески

Хайям против Хайята. Восточные арабески

Стараюсь придерживаться известного правила "трех дней". То есть не давать комментарии событиям, менее, чем трехдневной выдержки. Хотя и не всегда получается.

Ну, как с обещанием самому себе не пригублять не выдержанное вино. И в том, и в другом случае срывы неизбежны. Но стараться стоит. И дело даже не в том, что временной лаг позволяет прийти к более обдуманным выводам. Просто памяти требуется время, чтобы вытолкнуть из под корки полезные ассоциации и аналогии.В общем, Иран. Серьезные потери их командно-руководящего состава в самом начале войны, удручали больше, чем коварство агрессоров. Сорок восемь знаковых персон за первые сорок восемь часов! При том, что конфликт был неизбежен. При том, что все его предсказывали. При том, что все к нему готовились.Хотя есть ситуации, которые прописаны в судьбе страны или личности не легким пунктиром, а глубокой колеей. Переслушайте Владимира Высоцкого "Чужая колея". Или перечитайте повесть Габриэля Маркеса "История одной смерти, о которой знали заранее".Я когда-то слушал и читал. Чуть не стал фаталистом. Поэтому ждал от памяти образ, который подскажет суть пролога этой драмы без налета абсолютной обреченности. Ведь абсолют исключает анализ.Вспомнилось! Еще в студотряде на строительстве коровника в селе Бурты, отрядили на колку гранитных глыб. Вот лежит перед тобой многопудовый монолит и его скромной кувалдочкой надо раскрошить в щебень.Сначала задача виделась неподъемной. А потом приноровился. Выискивал в глыбе микроскопическую трещинку, начинал садить в эту точку. Былой монолит распадался…В каждом обществе, даже самом несокрушимом на вид, есть свои трещинки. Современная разведка, это не только про пароли, явки, адреса. Это про тех, кто помнит "все твои трещинки".Я уже вспоминал про статусных иранских знакомых. Рассказывал как отведывал с одним тамошним замминистра знатный вискарь у того дома. Хозяин - в офисе был образец правоверности, аскетизма и трезвости. Дома - шалун, гурман и выпивоха.Да, мы тоже в горбачевский сухой закон по разному относились к этому делу на работе и дома. Но одно дело водить за нос генсека, другое - самого Аллаха.Я знал из песни, что "кого попало не берут замминистры". Поинтересовался, а как в других статусных домах относятся к официальному строжайшему запрету на алкоголь. Хозяин только усмехнулся: "Есть, конечно, ортодоксы, но и продвинутых тоже не мало".Думаю, что одна из главных трещинок и пролегала между "ортодоксами" и "продвинутыми"…Когда-то действующий глава Газпрома с иронией рассказывал мне как их предыдущий шеф - сам Черномор, перевел компанию с водки на виски. Мол, последним продуктом, особо не набухаешься. Даже специальные списки составили. Откуда и пошла в монополии прибаутка "кто в списке, тот пьет виски".Мучает подозрение, что важной задачей коварной еврейской разведки было составление "списка" начальников, пьющих в Иране виски. Кто лукавит со Всевышним, может слукавить и с руководством. Не всегда, но часто.Вроде уже выявлено более двадцати особ верхнего иранского эшелона, передававшего места локаций главных целей. Предательство хорошо заходит под вискарик. Поэтому тот список, наверное, будет в окончательном варианте не меньше, чем у Эпштейна…Конечно, абсолютно далек от старорежимных сентенций, типа, "сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст". Речь идет всего лишь о "трещинках". Они вполне могут уживаться с монолитом, но способны стать линией раскола. "Виски" - это, конечно, метафора раскола внутри элиты по зыбкой границы онтологии и идеологии. Ну, как когда-то в Союзе подобным символом стали тряпичные джинсы.Человек слабее государства. Последнее должно следить за тем, чтобы слабости первого, не стали причиной краха второго.На шумном Тегеранском базаре купил когда-то ностальгически древнюю бритву "Жиллет". Мучился в юности с безопасными до тупости лезвиями "Нева". Но на упаковке прибора было отчеканено великое правило: "Сначала закрутите до упора, а потом отпустите на два оборота".Новый режим древней страны, смог в свое время до упора закрутить разболтанный шахский бедлам. Логично. Но потом, забыл "отпустить на два оборота". Именно на два. Дальше начиналась горбачевщина. Чрезмерная зажатость также страшна как фатальная разболтанность. Ох, не зря Гегель считал категорию "меры" главной в судьбе державы.А перенапряжение не учтет естественных человеческих слабостей и соблазнов, заканчивается сначала "трещинками", а потом…Тот же "сухой закон" до упора, сорвал всю резьбу до основания…Если Иран выстоит, это будет совсем другая держава. Там формальная строгость законов и правил для рядовых не будет сочетаться с катакомбными удовольствиями и развлечениями для знати. Там сделка не будет синонимом успеха. Там остров Киш не превратиться в остров Эпштейна…Но есть ли шансы на подобный исход? Наверное, сильно бы сомневался, если б не исход Али Хаменеи. Слушал его горькие проповеди. Пожилой и больной рахбар почти не надеялся недолгой оставшейся жизнью напомнить своему народу, что персы процветали, когда были великими воинами и увядали, когда воображали себя великими торговцами.Сила Америки в том, что она умеет чужих воинов, превращать в подручных торговцев. Ну, как случилось на Украине. Знает, знает, где "трещинки".Когда в центре Тегерана открыли отель "Хайят", пусть и с одним "т" в конце, но с явным намеком начать новые деловые отношения с "гегемоном", казалось вопрос закрыт.Хайят тогда победил Хайяма! Жажда немедленной прибыли и плотских удовольствий подмяли высокую поэзию и бескорыстную доблесть. Услуги опередили технологии. Торговцы вошли в храм. Американская мечта затенила Восточный джаннат. Красноармеец Сухов нанялся в лавку Абдуллы зазывалой: Восток - дело громкое. Стреляют…И патриарх не спустился в бункер. Остался с семьей под бомбами. Уверен, что это было решение всей семьи. Воин своей смертью часто делает больше, чем жизнью.Сейчас все большую роль в планах страны играет сын и приемник Хаменеи со знаковым именем Моджтабу (Избранный). Ранее он находился в тени, так как выглядел слишком радикальным. Имея высокое духовное образование, военному делу уделял большее внимание, чем коммерческому и даже религиозному.Развитие разведки он считал более важной задачей, чем гостиничного сервиса. Буть его воля, модерновую гостиницу Хайят, как и всю сеть роскошных отелей на острове Киш, построили бы уже после закупок современных комплексов ПВО…Не могу не вспомнить забавный американский анекдот про отца, которому сынишка с восторгом рассказывает как он выгодно поменял в школе свой простенький кольт на роскошный хронометр. Папаша хмыкнул: " Теперь ты точно засечешь время, когда тебе начистят физиономию."Хотя, удивительное дело. Прагматичные американские военные, даже на уровне своего министра войны Хегсета, все больше отличаются путанными речами по темам евангелистики и талмудистики. Или, даже, публичными религиозными мистериями и шабашами.У персов же, вдруг, просыпается инстинкт воина, для которого ритуалы веры не являются заменителем победы…Да, силы воюющих сторон вроде не сопоставимы. Даже многие наши эксперты утверждают, что Запад избивает Восток как ребенка. Мол, Запад вот-вот достигнет своей цели - поменяет политический режим Ирана. Или расколет национальные общины страны. Посмотрим.Но я бы пока не торопился с выводами. Иран способен ответить не по-детски. Например, поменять политические режимы Штатов и Израиля уже на этих осенних выборах. Или расколоть их истеблишмент. Джей Ди Вэнс уже, вроде, "поплыл". Марко Рубио уже понимает, что сделать Иран эскортницей Штатов, куда посложнее, чем ту же Венесуэлу.В общем. Восток - дело тонкое. Стреляют…Подробнее о том, как иранская война влияет на американские элимты и на президента США - в статье Елены Мурзиной ""Иран, вы уже капитулировали!" Что стало с "миротворцем" Трампом в ходе начатой им иранской войны"

