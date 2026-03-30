Трамп упустил момент в Иране: политолог о том, почему у США не получилось "вырвать тигру клыки"

Момент, когда можно было объявить о победе и выйти из конфликта Дональд Трамп уже упустил, и теперь базовым сценарием в Иране становится эскалация. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба “Валдай” Федор Лукьянов

2026-03-30T05:15

Эксперты предлагают несколько сценариев окончания конфликта. Первый заключается в том, что Дональд Трамп может объявить о своей победе, хотя, если Иран сохранит контроль над Ормузским проливом, для США это будет провал на уровне Афганистана и Вьетнама. Второй сценарий — это продолжение военных действий при попытке устроить в Иране переворот. И, наконец, третий — это применение ядерного оружия.Отвечая на вопрос о возможных сценариях, эксперт начал с того, что уже упущено. По мнению Лукьянова, президент США уже упустил момент, когда можно было сказать, что он победил и можно уходить. "Это надо было делать быстро", - добавил он."Устранили руководство, уничтожили склады, часть арсенала баллистических ракет, ударили по ядерным объектам и можно было заявить, что у тигра вырваны клыки, и режим рухнет сам по себе", — заявил Лукьянов.По его словам, теперь условия изменились. "Теперь уйти без того, чтобы Ормузский пролив был разблокирован, и Иран потерял возможность блокировать его снова, Трамп не может", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Анны Черкасовой "Очередная афера. Фёдор Лукьянов сравнил план Трампа по Ирану с урегулированием конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.О том, почему Зеленский лезет "в окоп войны" с Ираном — в материале Дениса Рудометова "Владимир Брутер: Если Орбан сумеет удержать власть, Россия сохранит ненулевой шанс влиять на элиты Европы" на сайте Украина.ру.

